- Presunto asesinato de niños en España: persona sospechosa de padecer enfermedades psicológicas

Después del trágico incidente en un campo de fútbol español que resultó en la muerte de un niño de 11 años, los investigadores sospechan que el presunto responsable puede ser mentalmente inestable. El individuo en cuestión admitió el crimen durante el interrogatorio policial, según informaron múltiples fuentes, incluyendo RTVE y otros medios de comunicación, citando a funcionarios de las fuerzas del orden. El sospechoso afirmó haber percibido el evento como si lo hubiera llevado a cabo otra persona, stating that he saw "a duplicate of myself." El joven de 20 años fue arrestado el lunes en Mocejón, cerca de Toledo.

Mocejón, un pueblo ubicado a unos 60 kilómetros al suroeste de Madrid con una población de alrededor de 500, fue el escenario desafortunado del brutal apuñalamiento de Mateo. El atacante, con una máscara, atacó al niño en el campo con un objeto punzante frente a sus compañeros de juego y otros espectadores. Para cuando llegaron los paramédicos, el niño había sufrido un paro cardíaco y no pudo ser reanimado. Se inició una búsqueda a gran escala del sospechoso, pero el móvil detrás del acto violento permaneció como un misterio.

El padre del sospechoso compartió con los medios que su hijo había sido diagnosticado con una discapacidad intelectual del 70%. Vecinos le dijeron a la televisión española, "Podíamos ver que el niño no era típico, pero nunca imaginamos que algo así sucedería".

El evento provocó una intensa ira y una profunda tristeza en todo el país. El primer ministro Pedro Sánchez lo describió como un "crimen monstruoso" y "dolor inconcebible" en la plataforma X. Se declaró un período de luto de tres días en Mocejón.

El incidente en el campo de fútbol afectó profundamente a la comunidad local, con los niños de Mocejón siendo particularmente traumatizados por los eventos. A pesar de su discapacidad, las acciones del sospechoso han dejado una marca indeleble en los niños, que fueron testigos del violento evento.

