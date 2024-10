Presenciando la respuesta compasiva de los residentes de Asheville y de Carolina del Norte en su conjunto, después de la tragedia de Helene.

Después del daño, han desplegado animales de carga con suministros a áreas remotas que son inaccesibles. Han ofrecido refugio a numerosos residentes varados y han ideado diferentes métodos para distribuir comida después de perderlo todo.

Con cientos de rescatistas de emergencia y tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Asheville y áreas circundantes para ayudar con la recuperación prolongada esperada de Helene, aquí está cómo los vecinos y extraños se están apoyando entre sí:

Abrió su lodge de un siglo para personas que buscan refugio

Hoyt Johnson transformó su lodge de 100 años situado en Little Switzerland, un pueblo no incorporado en las montañas de Carolina del Norte, a unos 30 millas al noreste de Asheville, en un refugio temporal. El gigante lodge de 42 habitaciones, Big Lynn Lodge, se convirtió en un santuario seguro para decenas de residentes y viajeros desplazados después de la tormenta.

Johnson dijo: "Solo estoy haciendo lo que puedo por la gente". Ha sido el propietario durante 14 años y mencionó que tanto sus vecinos como sus empleados perdieron todo. "Nunca imaginé que algo así sucedería".

Johnson dijo que el lodge incluso tenía agua caliente, pero sin electricidad. Afortunadamente, helicópteros entregaron generadores, agua, comida, pañales y suministros médicos. Hizo disponibles ocho habitaciones para duchas, estableció una estación de primeros auxilios, una estación de carga de teléfonos celulares y comenzó a preparar innumerables comidas calientes.

" Aquí no hay avaricia, no hay pánico. Todos simplemente están trabajando juntos", dijo Johnson.

Distribuye comida y busca sobrevivientes en kayak

Mason Hargrove explicó que ha navegado por rápidos violentos en el río Green de Carolina del Norte para llegar a personas atrapadas por aludes de lodo. El río Green, ubicado aproximadamente a 30 millas al sureste de Asheville, presentó desafíos incluso para los helicópteros.

Como campeón de kayak de slalom y con otros entusiastas del kayak, Hargrove llevó suministros por el río Green, buscó sobrevivientes y caminó por montañas empinadas y embarradas mientras llevaba productos, gasolina y propano a áreas de difícil acceso.

"Como kayakistas profesionales, podemos evaluar el riesgo, qué es viable y qué no lo es, dependiendo de la misión de ese día y el objetivo", dijo Hargrove. "Haremos todo lo que podamos para ayudar a esta gente mientras mantenemos nuestra seguridad para evitar agregar al problema".

Hargrove también se encontró con personas whose houses were hit by landslides or fleeing flooded homes, providing medical assistance or helping them "find a way to continue living".

"I have a deep affection for people and want to help them. It's disheartening to see the pain and suffering, so I want to do all I can just to give back to the community that's given so much to me", said Hargrove. "Western North Carolina holds a special place in my heart, even though I'm not originally from here. This is my second home, and it's my mission to serve it."

A pesar de estar destruido, continúan ayudando a otros

La sede del MANNA FoodBank en Asheville fue inundada y destruida, lo que resultó en la pérdida de todos los suministros de comida y equipos, según la CEO Claire Neal. Pero en cuestión de días, el equipo logró recopilar donaciones y establecer un nuevo centro de distribución en el mercado de agricultores.

"Las personas han unido esfuerzos de maneras extraordinarias para apoyar a sus vecinos", dijo Neal. "Siempre he admirado el oeste de Carolina del Norte, ya que es una comunidad que cuida de la suya, y lo hemos visto en abundancia. Hemos visto a vecinos chequeando a vecinos, a todo un vecindario unido para alimentarse entre sí".

Neal animó a donar alimentos no perecederos, pañales, agua y diversos suministros para ayudar a las familias a cuidarse a sí mismas.

Mulos están transportando ayuda a víctimas afectadas

Pacos de mulos están ayudando a entregar suministros a residentes en Carolina del Norte devastados por Helene, caminando por peligrosos caminos y alto en las montañas.

Según el Mountain Mule Packer Ranch, el equipo transportó insulina, medicina refrigerada, comida y diversos suministros como lonas, baterías y linternas a áreas inaccesibles. Mike Toberer, propietario del rancho, le dijo a la Agencia de Prensa que trajo más de una docena de mulos de su rancho en el este de Carolina del Norte para entregar comida, agua y pañales a regiones montañosas inaccesibles.

"Debemos mantenernos enfocados en nuestra misión inicial y ayudar a tantos como sea posible durante este tiempo de necesidad", informó el rancho en Facebook después de completar varios viajes en el oeste de Carolina del Norte esta semana.

CNN’s Sara Smart y Melissa Alonso contribuyeron a esta historia.

Enfrente del esfuerzo colectivo, Hoyt Johnson, un propietario de negocios local, abrió su lodge de un siglo para proporcionar refugio a residentes y viajeros desplazados, transformándolo en un refugio temporal para decenas de personas.

Dado el daño extenso, el equipo del MANNA FoodBank, a pesar de perder todos sus suministros de comida y equipos en la sede inundada, logró recopilar donaciones y establecer un nuevo centro de distribución en cuestión de días.

Lea también: