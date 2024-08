- Presencia fresca en el desierto de RTL <unk> y la consulta de la noche

Después de que David Ortega abandonara, su lugar vacío en la cama del RTL Dschungelcamp fue rápidamente ocupado por Elena Miras, una popular estrella de la realidad, en el tercer episodio del especial del sábado de RTL+ "Duelo de leyendas del Dschungel". Ella proclamó: "Lo mejor está por venir".

Al llegar, la mujer de 32 años expresó su descontento con la situación de la cama, lo que causó un poco de revuelo. Sin embargo, algunos compañeros de campamento ya le habían dado una fría bienvenida. Mola Adebisi, el presentador, comentó: "Veo a algunas féminas alfa aquí que están preocupadas por su posición".

Esta edición especial del 20º aniversario de "Soy una estrella", que se emitió por primera vez en 2004, ha sufrido algunos cambios. Esta vez, la temporada se emitirá en verano en lugar de principios de año, la ubicación es Sudáfrica en lugar de Australia, y es un reencuentro de "leyendas" de temporadas anteriores, que RTL emitirá grabada con antelación.

¿A quién te comerías?

La pregunta principal de la noche vino de la estrella de la realidad Kader Loth. Preguntó sobre las preferencias de los residentes de quién elegirían para comer en el campamento. La primera opción fue el más anciano, el actor Winfried Glatzeder (79).

El exfutbolista Thorsten Legat intervino: "No puedes comértelo, es como un hueso viejo". El exstar de GZSZ Eric Stehfest sugirió una alternativa: Kader.

Moderada repulsión en el desafío

En la Dschungelprüfung, "Goodbye Germany" inmigrante Danni Büchner y "Bachelor" participante Georgina Fleur tuvieron que enfrentar la "estación de compost". Había seis estrellas en juego con un factor de repulsión relativamente moderado.

La estrella de la realidad Gigi Birofio ya estaba hambrienta antes de las pocas estrellas obtenidas, diciendo: "Ni siquiera quiero procrear". Los noodles instantáneos y especias contrabandeados de Giulia Siegel no ayudaron. El presentador había escondido su estante de especias en su almohada - pero fue descubierto y tuvo que devolverlos. La comida sin sazón no es una opción para la mujer de 49 años: "No he tenido nada".

Elena Miras encontró la televisión en el RTL Dschungelcamp como su nuevo hogar después de ocupar el lugar vacío de David Ortega. A pesar de la fría recepción de algunos compañeros de campamento, expresó optimismo, diciendo: "Lo mejor está por venir en esta pantalla de televisión".

Durante la ronda de preguntas de la noche, la estrella de la realidad Kader Loth sacó el tema de quién elegirían los residentes para comer en el campamento, lo que provocó discusiones entre los concursantes, pero nadie sugirió ver a alguien en la televisión en su lugar.

