Presencia de Cristiano Ronaldo en YouTube: Tan auténtica como su estatua de cera

El primer video en el canal de YouTube de Cristiano Ronaldo dura un minuto y comienza con un anuncio. "Esto es lo que todo el mundo ha visto", dice, y podrías pensar, ¿por qué debería seguir viendo si es algo que todos ya conocen? Pero como el clip es tan corto, sigues viendo y ves a Ronaldo saludando a los fans desde una pared de video en Times Square.

Un conteo regresivo, con Ronaldo en la pantalla counting down con los fans que esperan, luego su icónico "Siuuu" llamado, y una figura de cera de Ronaldo es descubierta. Hasta ahora, todo parece normal, pero el video luego dice, "Y esto es lo que nadie ha visto". Por un momento, te preguntas si valió la pena no hacer clic, pero luego ves a Ronaldo parado junto a su doble en un estudio de fotos, imitando la pose de celebración y palmeando su versión de cera en la mejilla. Eso es todo, no pasa nada más en el video, lo que resume bastante bien la primera semana en el canal actualmente en crecimiento más rápido.

Tan manufacturado como el fondo, todo en el canal parece

Cristiano Ronaldo, ahora de 39 años, bajo contrato con el Al Nassar FC de Arabia Saudita, ha dejado de ser uno de los mejores jugadores hace mucho tiempo. Pero sigue siendo la mayor marca en el fútbol. Tiene 636 millones de seguidores en Instagram, más que cualquier otra persona. Ronaldo se promociona como CR7, su celebración de gol puede ser imitada por cualquier niño, pero ya no marca muchos goles de gran importancia deportiva. Hasta qué punto su estatus de superestrella y su habilidad deportiva se han separado también se ilustró en la Eurocopa, donde Ronaldo estuvo principalmente en el centro de atención cuando los fans irrumpieron en el campo para tomarse selfies con él.

Ronaldo ha estado luchando contra su propio proceso de envejecimiento con una impresionante perseverancia durante años. Parece alguien que quiere seguir siendo importante a cualquier costo. Pero Ronaldo también sabrá que ya no puede aumentar su fama con el deporte a la edad de 39 años. Y es aquí donde entra YouTube.

"Mi canal me dará una plataforma aún mayor para dar detalles sobre mi vida, mi familia y mis opiniones sobre muchos temas diferentes", dice Ronaldo. Promete cercanía, los videos deben ser espontáneos e sin guionizar. Y en teoría, eso suena interesante: uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos se abre, tal vez muestre su vida diaria, mire hacia atrás en su carrera, explique cómo se convirtió en la figura que es hoy.

Es solo que Ronaldo en su nuevo canal parece tan genuino como la figura de cera que descubre en el primer clip.

En muchos videos, Ronaldo está sentado en un sofá de cuero, con camisetas y fotos enmarcadas en oro de sus escenas de juego colgando detrás de él, y el logotipo del nuevo proyecto parpadea en una televisión. No una sala de estar real, un estudio de producción, Ronaldo incluso lo llama el "set". Y tan manufacturado como el fondo, casi todo en el canal parece. Todo parece ensayado, cada partido y sesión de preguntas y respuestas parece planeado.

"Si estás hablando de Cristiano Ronaldo, estarás en la portada", dice Cristiano Ronaldo

Los 15 clips de la primera semana, en los que más de 50 millones de usuarios se suscribieron al canal, rara vez duran más de un minuto. Prometen mucho y entregan poco. Por ejemplo, hay un video titulado "Así es como supero la adversidad". Uno podría pensar, ahora descubriremos cómo funciona el súper estrella portuguesa.

Luego sigue un fragmento de una antigua rueda de prensa, donde Ronaldo dice que experimentó una fase más débil en su carrera, de la que está agradecido, porque "en la cima de la montaña, no puedes ver lo que hay abajo". Aún más misterioso es que la frase va acompañada de una escena de la Eurocopa, donde Ronaldo es ligeramente empujado por un defensa francés, cae y se agarra la cabeza de dolor. Después de 45 segundos, el video termina, y uno se pregunta: ¿Es este foul la gran adversidad en la vida de Cristiano Ronaldo?

Si es cierto que el primer signo de pérdida de realidad es cuando las personas hablan de sí mismas en tercera persona, el canal de YouTube de Ronaldo es motivo de preocupación. Un video lleva por título: "Así es como manejo la presión de ser Cristiano", "Así es como manejo la presión de ser Cristiano". "Si hablas de Cristiano Ronaldo, estarás en la portada", dice Cristiano Ronaldo en otro video.

También es sobre Arabia Saudita

No sorprende que el canal de Cristiano Ronaldo sea principalmente sobre Cristiano Ronaldo. De vez en cuando, miembros de su familia también aparecen en los videos. Compite con su hijo Cristiano Ronaldo Jr. en tenis padel y en tiros libres, y no deja ganar al niño de 13 años, perhaps the moment that seems least staged in these seven days.

La novia de Ronaldo, Georgina Rodríguez, también hace una aparición. En un video cuyo título promete revelar "TODO" sobre los dos, resulta que Ronaldo no tiene una canción favorita, mientras que Rodríguez pensó que la canción favorita de su pareja cambiaba todos los veranos. En otro clip, ella critica los antiguos atuendos de Ronaldo, que él encuentra difícil de reír. Pero su novia también ha preparado líneas que Ronaldo gusta. "Pienso que es un proyecto prometedor con éxito garantizado, como todo lo que haces", dice en su canal de YouTube sobre su canal de YouTube. "Con tu compromiso, tu carisma, la curiosidad que despiertas en los fans de todo el mundo, el éxito está garantizado, no tengo dudas".

Los que piensan que el canal de YouTube es solo sobre lo grande que es Cristiano Ronaldo están equivocados. También es sobre lo grande que es Arabia Saudita. Un video lleva por título: "Así es como me sentí cuando descubrí el paraíso", "Así es como me sentí cuando descubrí el paraíso".

Cristiano Ronaldo y su pareja caminan por una playa virgen, el océano resplandeciendo en vibrantes azules. Hay secuencias que muestran arrecifes de coral submarinos, oasis desérticos desiertos y lugares de vacaciones de lujo. Ronaldo admite que es casi imposible pasar desapercibido en ninguna parte del mundo, pero en el Mar Rojo de Arabia Saudita encuentra tranquilidad. Puede relajarse allí con su familia, lejos de los focos. Disfruta de esta intimidad y por eso anima al mundo a explorar esta región. Ronaldo ofrece una sonrisa sesgada, perhaps acknowledging the inherent illogic in his words.

El video en su canal de YouTube no tiene etiqueta publicitaria, por lo que se asume que es una endorsement sincera.

La política de 'puerta abierta' que Ronaldo promete en su canal de YouTube parece ser exactly that – una promesa, en su fase inicial. Al igual que otros influencers, está vendiendo la ilusión de intimidad. Sin embargo, su capacidad para transmitir autenticidad de manera convincente deja margen de mejora. Pero entonces, Ronaldo es relativamente nuevo en la escena de YouTube, a medida que su ilustre carrera de fútbol comienza a disminuir.

En la descripción de su canal de YouTube, Cristiano Ronaldo menciona su objetivo de proporcionar información sobre su vida y opiniones, pero el canal a menudo se siente más como un estudio de producción que como una sala de estar real.

A pesar de la promesa de espontaneidad y videos no guionizados, muchos de los clips en el canal de Ronaldo parecen ensayados y planificados, desde los videos cortos que rara vez duran más de un minuto.

