- "Presencia confirmada" - Bebés de panda recién nacidos en el zoológico de Berlín

Descubre a los diminutos paquetes de alegría, más pequeños que un hamster y sin duda adorables - los cachorros de panda recién nacidos en el Zoológico de Berlín han llegado. El Zoológico de Berlín anunció el jueves a las 13:03 y 14:19 que la madre panda Meng Meng había dado a luz a sus dos crías. El comunicado continuó: "Ambas crías están en buen estado de salud y reciben atención las 24 horas del día de su madre y del equipo de pandas experimentado". Ahora, solo queda cruzar los dedos por los primeros días críticos.

Las crías pesan 169 gramos y 136 gramos, y miden alrededor de 14 centímetros de largo. Están casi desnudos, sordos, ciegos y tienen piel rosada - no desarrollarán su característico pelaje negro y blanco hasta más tarde.

"Estoy agradecido de que ambas crías nacieran sanas", compartió el veterinario y director del zoológico Dr. Andreas Knieriem en un comunicado de prensa. "Los recién nacidos parecen vivos y Meng Meng está mostrando un cuidado maternal extraordinario - está atendiendo a sus crías tiernamente".

Pruebas hormonales cada cuatro horas

La endocrinóloga de vida silvestre Jella Wauters del Departamento de Biología Reproductiva del Instituto Leibniz para la Investigación del Zoológico y la Vida Silvestre había establecido su laboratorio móvil en el zoológico el 18 de agosto, anticipando el parto. Ha monitorizado varios partos de pandas gigantes y ha realizado pruebas hormonales en muestras de orina cada cuatro horas. Esto le permitió predecir la ventana de parto de manera confiable, informó el zoológico. "Wauters volvió a tener razón con la fecha de parto", agregó Knieriem. Incluso él, dijo, se sorprende constantemente de lo avanzada que se ha vuelto la investigación hormonal.

Dos profesionales del Base de Pandas de Chengdu en China están ayudando al zoológico en el cuidado de las crías. Tienen amplia experiencia, habiendo participado en aproximadamente 20 partos cada uno al año, informó el zoológico. En colaboración con el equipo del zoológico, examinan la incubadora y monitorean la temperatura de los bebés, los pesan y los miden - "como en una estación de bebés en un hospital de Berlín". La incubadora fue un generoso donativo de los hospitales DRK.

Período de gestación de 149 días

Meng Meng fue inseminada artificialmente el 26 de marzo. El 11 de agosto se detectaron dos latidos cardíacos por ultrasonido - y once días después, nacieron las crías. El período de gestación fue de 149 días, según el zoológico. Meng Meng y las crías pasarán los primeros días en el área privada del recinto de los pandas y no serán visibles para los visitantes del zoológico. El padre panda Jiao Qing, como es común en la naturaleza, no está involucrado en la crianza de las crías y puede ser visto por los visitantes en el Jardín de los Pandas.

Los pandas dan a luz a gemelos de forma natural aproximadamente la mitad del tiempo, pero solo crían a uno. En el zoológico, Meng Meng está siendo apoyada en la crianza de ambas crías. La leche de panda es increíblemente rica en energía y, después del nacimiento, un cachorro de panda es uno de los mamíferos que crecen más rápido.

En 2019, Meng Meng dio a luz a Pit y Paule, a los que los visitantes del zoológico querían, pero tuvieron que regresar a China al final del año pasado. Al igual que sus padres, los pequeños pandas pertenecen a la República Popular China, que los presta a países seleccionados como parte de la "diplomacia de pandas".

Según el zoológico, hay menos de 2000 pandas gigantes adultos en su hábitat natural. Por lo tanto, cada nuevo cachorro representa una adición crucial a los esfuerzos de conservación de esta especie en peligro de extinción.

