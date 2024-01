Prepárese para un aumento de Covid y gripe después de las fiestas. He aquí cómo prepararse

Todos los años, desde el inicio de Covid-19, se ha producido un aumento de la actividad de los coronavirus después de Navidad, Nochevieja y otras fiestas de invierno.

Incluso antes de las fiestas de este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. ya habían advertido de que estaban aumentando las hospitalizaciones asociadas al Covid, junto con las hospitalizaciones por gripe y el virus respiratorio sincitial (también conocido como VSR).

Aunque muchas personas tomaron medidas antes y durante las reuniones navideñas para reducir el riesgo de contraer estos virus, otras participaron en grandes reuniones con una exposición de mayor riesgo. ¿Qué pueden hacer ahora para reducir la transmisión del virus a los miembros vulnerables de la familia? Si presentan síntomas, ¿qué deben tener en cuenta a la hora de decidir qué hacer, por ejemplo, cuándo hacerse las pruebas, buscar atención médica y quedarse en casa sin ir al trabajo o al colegio?

Para ayudarnos con estas preguntas, he hablado con la Dra. Leana Wen, experta en bienestar. Wen es médico de urgencias y profesora de política y gestión sanitarias en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN:¿Qué medidas deben tomar ahora las personas que asistieron a grandes reuniones durante las fiestas para evitar transmitir el Covid-19 y otros virus a familiares y amigos vulnerables?

Dra. Leana Wen: Con tanta actividad vírica a nuestro alrededor en este momento, las personas que han asistido a grandes reuniones y han participado en actividades en espacios cerrados abarrotados de gente con precauciones mínimas deben ser conscientes de que podrían haber contraído el coronavirus, la gripe, el VSR o cualquier otro virus circulante. Aunque no les preocupe enfermar, deben intentar reducir la posibilidad de transmitir estos virus a personas vulnerables con las que tengan un contacto estrecho.

Por ejemplo, considere la posibilidad de posponer una visita a un familiar que resida en una residencia de ancianos o que haya recibido un trasplante de órganos y esté tomando medicamentos inmunosupresores. Si la visita ya está programada, planifíquela al aire libre. Si debe ser en el interior, ambos deben llevar mascarillas bien ajustadas y de alta calidad. Evite compartir la comida en el interior.

CNN: ¿Esto se aplica incluso a las personas que no tienen síntomas?

Wen: Sí. Puedes estar infectado y ser asintomático. También podrías ser presintomático, lo que significa que podrías ser contagioso y desarrollar síntomas en los próximos días. No corra el riesgo de contagiar a otra persona. Lo mejor es evitar el contacto con personas vulnerables durante la semana posterior a la exposición.

CNN: ¿Qué pasa con las pruebas antes de ver a sus seres queridos?

Wen: Podrías hacerte una prueba rápida de antígenos en casa para detectar el Covid-19. Esta prueba no detectará el 100% de los casos de coronavirus, pero puede ayudar a identificar a las personas que tienen una carga viral elevada. El problema, sin embargo, es que no existen pruebas caseras para otros virus, por lo que un resultado negativo en una prueba de coronavirus no significa que no se pueda ser portador de gripe, VSR u otros patógenos contagiosos. Por eso, en aras de la precaución, es sensato tomar las medidas anteriores cuando se interactúa con alguien que es particularmente vulnerable a una enfermedad grave por virus respiratorios.

CNN: Si alguien presenta síntomas, ¿debe someterse inmediatamente a las pruebas? Y si es así, ¿para qué?

Wen: No es de extrañar que algunas personas que asistieron a grandes eventos desarrollen posteriormente síntomas de tos, estornudos, fiebre y similares. No todas las personas con síntomas necesitan hacerse las pruebas. La razón más importante para hacerse la prueba es si tienen intención de tomar medicamentos antivirales para el Covid-19 y la gripe. Si son aptos para el tratamiento, deben hacerse estas dos pruebas y llamar a su proveedor de atención sanitaria para averiguar cómo pueden acceder a estos antivirales.

Otra razón para hacerse la prueba es si han estado cerca de personas vulnerables que quieran acceder ellas mismas a los antivirales si son positivas. De este modo, si da positivo, podría informar a otras personas con las que haya tenido una exposición reciente. Las dos pruebas más importantes que hay que hacerse son la del Covid-19 y la de la gripe, porque son los virus para los que existen tratamientos antivirales específicos.

CNN: ¿Cuándo debe la gente buscar atención médica?

Wen: La mayoría de los síntomas víricos se resuelven solos, es decir, desaparecen por sí solos. La gente puede recurrir a tratamientos de apoyo como reposo, líquidos y medicamentos para bajar la fiebre.

Antes he mencionado que hay personas que se beneficiarían de una terapia antivírica específica para el Covid-19 y la gripe. Las personas que reúnan los requisitos no deben demorarse en ponerse en contacto con sus proveedores de asistencia sanitaria, ya que es esencial iniciar los antivirales en una fase temprana de la enfermedad. Esto incluye a las personas mayores y a las que padecen enfermedades crónicas subyacentes, que tienen más probabilidades de enfermar gravemente si contraen estos virus.

Otras personas especialmente propensas a sufrir consecuencias negativas de las enfermedades respiratorias también deberían ponerse en contacto con sus proveedores al principio de la enfermedad, para garantizar un seguimiento proactivo. Entre estos pacientes se encuentran los recién nacidos y las personas con afecciones cardíacas y pulmonares graves, así como con enfermedades inmunodeficientes.

Para todos los demás, los síntomas que deben llevar a buscar atención médica incluyen dificultad para respirar, dolor torácico, fiebre sostenida e incapacidad para retener líquidos.

CNN: ¿Las personas con síntomas deben quedarse en casa y no ir al trabajo ni a la escuela? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo?

Wen: Por lo general, la mejor práctica es mantenerse alejado de los demás cuando se acaban de manifestar los síntomas. Ese periodo, cuando se desarrollan los primeros síntomas, suele ser el momento en el que es más probable que se transmitan los virus. No basta con dar negativo en las pruebas de un virus, ya que podrías tener otros que sean contagiosos.

En cuanto a la vuelta al trabajo y a la escuela, sigue las directrices de tu lugar de trabajo o escuela. Por ejemplo, muchos colegios piden que los niños no vuelvan hasta que lleven al menos 24 horas sin fiebre y no tomen medicamentos antifebriles. Es probable que en la mayoría de los lugares no se exija que los síntomas desaparezcan por completo. Después de todo, incluso tras un resfriado leve, la gente suele tener una tos persistente que puede durar semanas tras la aparición de los síntomas.

CNN: Si la gente aún no se ha vacunado contra la gripe y el virus Covid, ¿es demasiado tarde?

Wen: No. Estos virus siguen circulando. Los CDC instan a los pacientes a vacunarse. También hay una vacuna contra el VRS disponible para los mayores de 60 años. La vacunación reduce las probabilidades de contraer los virus y, sobre todo, disminuye las probabilidades de enfermar gravemente.

