- Prepárate para ser el que te haga llorar de emoción.

According a Sabrina Carpenter, su "Espresso" fue el éxito del verano. Durante meses, el pegadizo tema de la artista estadounidense de éxito podía escucharse en los altavoces de las heladerías, reuniones junto a la piscina y viajes de graduación de estudiantes de instituto. El secreto detrás de la popularidad de la rubia de 25 años es una confianza juguetona.

En la canción, Carpenter habla con una pareja imaginaria y explica sus acciones con la frase: "Ese soy yo Espresso" - como es común en el pop, las mejores líneas son difíciles de traducir, como aquí con "Ese es el subidón de espresso que traigo alrededor".

Carpenter está en alza, pero no es un fenómeno de la noche a la mañana

Ahora, Carpenter está lanzando un álbum titulado "Short 'N Sweet". Con 36 millones de seguidores en Instagram y casi 2.500 millones de vistas de sus videos en YouTube, la cantante es una de las estrellas emergentes del año. Pero si se mira más de cerca, puede sorprender: su canal de YouTube lleva activo desde 2009. De hecho, la carrera de Carpenter no es un éxito repentino. Fue una estrella infantil en el universo Disney hace años y ganhou fama entre el público adolescente en 2014 como la independiente Maya en la serie "Girl Meets World".

Carpenter llamó la atención por primera vez cuando quedó en tercer lugar en el concurso de canto "The Next Miley Cyrus Project". Al igual que Cyrus, Carpenter está tratando de distanciarse de la imagen de Disney. Cyrus tuvo que luchar durante mucho tiempo para ser tomada en serio como cantante, en parte utilizando un comportamiento excéntrico para llamar la atención.

Hasta ahora, Carpenter tiene fewer escándalos a su nombre - pero está claro que también es un producto de la máquina de Disney, que ha producido estrellas mundialmente famosas como Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo y Selena Gomez durante décadas.

¿Cómo suenan los doce nuevos temas?

Entonces, ¿cómo suenan los doce temas de los 36 minutos de "Short 'N Sweet"? Desafortunadamente, a menudo suenan como una copia monótona. El tema de apertura "Taste" y algunas otras canciones me recuerdan a Taylor Swift, incluso en las secciones de habla con menos instrumentación.

El "Espresso" sigue siendo el sencillo "Please Please Please" se convierte en un gusano pegadizo de pop con un gran estribillo fluido, pero no mantiene el interés durante los tres minutos completos. Sin embargo, el artista irlandés en alza Barry Keoghan hizo titulares en el video musical acompañante - él y Carpenter han sido vistos juntos con frecuencia en los últimos meses, y no tardaron en circular rumores de una relación.

Las letras son definitivamente más fuertes. Carpenter está acreditada como coautora de todas las canciones. Además del juego de palabras de "Espresso", hay muchos guiños escuchados a lo largo del álbum. Por ejemplo, canta: "Oí que eres un actor, entonces, ¿por qué no interpretas el papel de un tipo decente" o "Sé que estás anhelando aire fresco, pero el ventilador de techo es tan agradable".

