- Prepárate para asumir la responsabilidad, según Kretschmer.

El líder principal de Sajonia y candidato principal de la CDU, Michael Kretschmer, cree que su partido puede seguir gobernando el estado, según las primeras predicciones electorales. "No será un camino de rosas", declaró Kretschmer en la reunión electoral de la CDU. "Pero una cosa está clara: a través de muchas conversaciones y la determinación de actuar por esta tierra, es posible establecer un gobierno estable para Sajonia que ponga a la tierra en primer lugar y avance con humildad.

Cualquiera interesado en unirse debe estar preparado para dar un paso al frente. La CDU está preparada para seguir asumiendo la responsabilidad por esta tierra. "El acuerdo de coalición versará sobre la tierra y su gente, dejando poco más que discutir por un tiempo".

