- Prepararse para una boda tiene desafíos similares a los que tiene la producción de una película.

Zoe Kravitz, de 35 años, y Channing Tatum, de 44, están considerando unir sus vidas en matrimonio, pero parece que el proceso es complicado para la pareja. Como Kravitz, la actriz estadounidense y hija de Lenny Kravitz, de 60 años, recently hintó, planificar la boda no es tarea fácil.

"¿En qué demonios me he metido?"

Cuando People magazine le preguntó si actuar en una película o planificar una boda era más desafiante, Kravitz se rio y dijo: "Para la mayoría de la gente, probablemente sea una película, pero yo me tomo todo con la misma locura e intensidad. Así que diría que es un empate". Parece que se refiere a una obsesión intensa que tiene.

Tatum protagoniza "Blink Twice", el debut como directora de Kravitz, y después del primer día de rodaje, Kravitz confesó: "¿En qué demonios me he metido?". No fue todo fácil; hubo días buenos y malos. Su pareja resultó ser un apoyo crucial durante los momentos difíciles durante la producción.

El rodaje de la película para Channing Tatum

Planificar la boda debe ser igual de desafiante para Kravitz, ya que Tatum lo confirmó en su entrevista con la revista. "Hacer esta película fue muy difícil. Puede que incluso sea uno de los proyectos más desafiantes en los que he trabajado... por diversas razones", dijo el famoso actor, quien anteriormente estuvo casado con su colega Jenna Dewan, de 43 años, antes de su relación con Kravitz. Kravitz también comparte un pasado matrimonial con el actor Karl Glusman, de 36 años.

Sin embargo, trabajar en "Blink Twice" también fortaleció su relación, cree Tatum: "Si puedes mirar a la persona o al set y saber que la mejor persona está trabajando duro para resolver problemas -y estás confiando en ella tanto como intentas resolver los problemas tú mismo- eso es increíble".

Kravitz y Tatum han sido pareja desde 2021. Según los informes de los medios de EE. UU., se comprometieron al final de 2023. Recientemente, la pareja hizo su primera aparición juntos en la alfombra roja en el estreno de "Blink Twice".

"Voy a necesitar toda la potencia de estrella que pueda conseguir", expresó Zoe Kravitz, insinuando sutilmente la complejidad de planificar sus próximas nupcias con Channing Tatum.

En medio de los preparativos para su gran día, Tatum compartió: "Voy a tener que canalizar a mi interno galán para navegar por las complejidades del proceso de planificación de la boda".

