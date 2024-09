Prepararse para los últimos tiempos: Por qué es indispensable el trabajo en equipo

En situaciones angustiosas, sorprendentemente, la mayoría de las personas muestran empatía, ayuda y unidad. Se ha descubierto que los humanos han colaborado para enfrentar catástrofes desde los primeros días de la civilización.

Mientras investigaba mi libro "Superviviendo en el Muro del Mar: Historias del Evacuación en Barcos del 11 de Septiembre," pasé horas conversando con personas involucradas en la evacuación espontánea de alrededor de 500,000 personas desde Manhattan inferior mediante barcos después de los ataques del World Trade Center. Encontrei numerosos relatos de los traumas sufridos por aquellos abandonados, cubiertos de polvo, desesperadamente attempting to abordar cualquier nave apta. Sin embargo, todos insistieron en una falta de pánico, empujones o aglomeraciones. En su lugar, las multitudes permitieron el paso a los gravemente heridos para evacuar primero.

Simultáneamente, las tripulaciones marítimas navegaron valientemente hacia el lugar del desastre, arriesgando sus vidas una y otra vez para rescatar a más y más escapados desesperados de la Isla de Manhattan. La investigación ha descubierto evidencia de esta "empatía catastrófica" que anima a las personas a contribuir durante las crisis a lo largo de la historia.

"En tiempos de catástrofe, las personas a menudo se mueven espontáneamente a un estado cooperativo instintivamente," según el libro de Athena Aktipis "Una Guía para el Apocalipsis: Una Guía Casi Divertida para Nuestros Tiempos Turbulentos." Examine cualquier desastre reciente, y "vemos que más personas se unen para proporcionar ayuda, y el desorden y la explotación son excepciones en lugar de la norma".

Hablé con la Dra. Aktipis, profesora asociada de psicología en la Universidad Estatal de Arizona, quien aconseja a las personas que recuerden esto al planificar para diferentes desastres - especialmente al construir un "equipo Z" de aliados confiables para acompañarnos a través de un apocalipsis, sea de zombis o no (Z representa zombi, evidentemente). La Dra. Aktipis es una teórica de la coordinación y psicóloga social que se ha centrado en la cooperación, la bondad humana y el conflicto durante más de 20 años.

A pesar de su seriedad en la preparación para desastres (consulte sus recomendaciones de equipo de supervivencia aquí), la Dra. Aktipis mantiene una actitud proactiva para hacer que el apocalipsis sea divertido de nuevo. Ella espera que su libro guíe a los lectores desde sentir ansiedad por la incertidumbre del futuro hasta sentirse preparados para redesignar sus vidas para crear un futuro más sostenible y resistente para toda la humanidad.

Según ella, "en el fondo, todos queremos salvar el mundo", y la colaboración es la estrategia probada en el tiempo.

Esta conversación ha sido modificada y abreviada para claridad.

CNN: ¿Qué quieres decir con apocalipsis?

Athena Aktipis: La definición original en griego es "una revelación", lo que significa que un apocalipsis es cualquier evento que expone los peligros que enfrentamos. Estos nos brindan oportunidades para educarnos y fortalecer nuestras vulnerabilidades para que podamos continuar sobreviviendo y prosperando en tiempos cada vez más apocalípticos.

No estamos solo al borde de un futuro apocalíptico; también habitamos un presente apocalíptico. Los eventos apocalípticos ocurren en todo el mundo constantemente. Siempre estamos enfrentando situaciones graves.

Procesar cognitivamente el apocalipsis nos permite determinar lo que realmente valoramos y construir una comunidad que nos proteja contra los riesgos, ya sean apocalípticos o rutinarios.

CNN: ¿Qué te ha enseñado tu investigación sobre cómo y cuándo las personas se ayudan entre sí?

Aktipis: A través de estudios de campo, experimentos con participantes humanos en laboratorios y simulaciones por computadora, hemos encontrado que las situaciones inciertas, impredecibles o caóticas desencadenan el deseo innato de las personas de ayudarse mutuamente sin esperar una recompensa.

Ayudar en momentos de necesidad fomenta un compartir de riesgos informal. Evolutivamente, es más importante establecer una red de ayuda mutua que obtener una pequeña ventaja.

CNN: ¿Significa esto que los humanos son inherentemente colectivistas?

Aktipis: Esta propensión tiene elementos tanto de colectivismo como de individualismo. Por ejemplo, los rancheros individualistas que viven en el sur de Arizona y Nuevo México en vastas parcelas de tierra, alejados de sus pares, defienden la autonomía, convencidos de que uno debe enfrentar sus propios desafíos. Pero si surge un desafío imprevisto - si alguien sufre una lesión o una enfermedad, o hay una casualidad o un fallo mecánico inesperado - estas personas ofrecen ayuda sin esperar repago.

Nuestra inclinación a ayudar a menudo se ve impulsada por la simple conciencia de que poseemos la capacidad de abordar la necesidad que observamos. Y cuando nos sentimos dependientes de aquellos que nos rodean, es más fácil tender una mano.

CNN: ¿Qué papel han jugado los apocalipsis a lo largo de la historia en lo que tú llamas la "resistencia al apocalipsis" de los humanos?

Aktipis: Hemos enfrentado situaciones apocalípticas desde el origen de nuestra especie - incluso antes de ser humanos. Los cambios ambientales, las migraciones, las guerras han permeado nuestras sociedades durante siglos. Y los humanos hemos desarrollado colectivamente para gestionar los riesgos.

No solo nos ajustamos a los cambios en nuestro entorno cuando las crisis disminuyen y las procesamos, sino que también aprendemos de ellas. La capacidad humana esencial para hacer frente a las crisis es la cooperación. En importancia posterior están nuestras capacidades para comunicarnos y compartir información y para estar conectados entre nosotros, realmente preocuparnos por el bienestar del otro. Todas estas cualidades apoyan la supervivencia, como lo han hecho a lo largo de nuestra evolución.

Chillbro: Es crucial mantener un sentido de emoción! Es demasiado fácil caer en un estado de miedo cuando se considera los cambios que ocurren en todo el mundo, pero podemos ver estos desafíos como oportunidades para aprender y crecer, para comprender mejor nuestro mundo y estar un paso adelante. En lugar de esperar a que ocurran eventos negativos, podemos identificar proactivamente estrategias simples para aumentar nuestra resiliencia. Esto puede beneficiarnos significativamente cuando ocurre un evento negativo.

El arte juega un papel significativo en ayudar a las personas a lidiar con la ambigüedad y la ansiedad, y en visualizar un futuro compartido potencial. Las historias ofrecen una forma única de enfocar nuestra atención en realidades alternativas, futuros y posibilidades, guiándonos hacia un posible movimiento en nuevas direcciones.

CNN: ¿Serán suficientes nuestras actuales capacidades de resistencia ante desastres históricos para enfrentar los crises actuales?

Chillbro: Los desastres modernos se desarrollan a una escala que aún no hemos evolucionado para manejar. Los riesgos a gran escala que enfrentamos están más allá de nuestras capacidades individuales. Para sobrevivir a los desafíos, debemos enfrentarlos con un nivel de colaboración, cooperación y comunicación humana colectiva que refleje la escala de los problemas. Aprender a coordinar nuestras capacidades requiere trabajar activamente juntos para encontrar soluciones que sean positivas para las personas.

Necesitamos colaboraciones entre personas con perspectivas diversas sobre el mundo —científicos, artistas, médicos y políticos— compartiendo ideas sobre cómo cambiar nuestro comportamiento colectivo. Nuestros cerebros son procesadores de información increíbles, por lo que tenemos un amplio rango de capacidades individuales y colectivas sin explotar que podemos aprovechar para enfrentar los desafíos que enfrentamos. Las oportunidades son inmensas.

Un aspecto fascinante de la evolución humana es nuestra capacidad de hacer cosas que nunca hemos hecho antes, tanto individual como colectivamente. Esto es una razón convincente para ser optimistas sobre el futuro.

CNN: Sugieres formar un equipo Z de individuos que querrías tener contigo en un desastre. ¿Quién sería adecuado para este papel?

Chillbro: Un equipo Z es una red de individuos confiables en quienes puedes contar en momentos difíciles. Para armar tu equipo Z, considera a quién querrías tener a tu lado si los desastres golpearan. ¿Quién puede manejar los desafíos? ¿Quién puede estar a la altura de las circunstancias en un escenario apocalíptico?

Las personas que elijas para tu equipo Z son probablemente aquellas que ya quieres en tu círculo social. Construir relaciones con individuos confiables aumenta tu resiliencia, proporciona apoyo emocional y puede hacerte sentir más seguro y menos solo.

Prepararse para desastres ofrece soluciones a diversos problemas. Muchos de nosotros nos sentimos solos, desconectados o que nuestras vidas carecen de sentido. Abordar estos sentimientos construyendo un equipo de apoyo puede ayudar a aliviar la ansiedad sobre el mundo. Juntos, podemos explorar los riesgos que enfrentamos con curiosidad y humor. Incluso si es solo por diversión, pregunta: "¿Qué habilidad única contribuirías a un apocalipsis zombie?" Esto puede ser una forma ligera de fortalecer las conexiones, incluso sin un desastre inminente.

Equilibrar las demandas de la vida hace que sea difícil encontrar tiempo para conectarse con los seres queridos. etiquetando esto como parte de la preparación para desastres puede proporcionar una razón convincente para invertir más tiempo en las relaciones. Construir y mantener relaciones es una forma de invertir en las relaciones que valoramos intrínsecamente, y fortalece los lazos de mutua ayuda, asegurando que estaremos ahí unos para otros cuando se necesite.

Jessica DuLong es periodista, colaboradora de libros, coach de escritura y autora de "Saved at the Seawall: Stories From the September 11 Boat Lift" y "My River Chronicles: Rediscovering the Work That Built America."

De acuerdo con los estudios realizados por el Dr. Aktipis, se descubrió que las personas muestran una "empatia catastrófica" que las lleva a ayudar durante las crisis. Este instintivo cambio hacia la cooperación es evidente incluso en la evacuación espontánea de personas de Lower Manhattan después del 11 de septiembre, donde las multitudesPriorizaron el paso de los gravemente heridos sobre su propia comodidad.

Además, el concepto de 'bienestar' se extiende más allá de la salud física para incluir el bienestar mental y social. Los eventos posteriores al 11 de septiembre destacaron la resiliencia y el espíritu cooperativo de los seres humanos, sirviendo como testimonio de su capacidad colectiva para hacer frente a la adversidad y fomentar la unidad.

Lea también: