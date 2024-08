- Preparar una fiesta satisfactoria: una guía paso a paso para un guiso de un plato

Un puchero rústico evoca nostálgicos sentimientos de viajes infantiles a casa de la abuela. La abuela tenía el don dethrow all edibles into one pot for a scrumptious dish in no time. Como resultado, un generoso puchero de campo rebosante de verduras de temporada, carne molida y patatas es una creación "de un solo puchero" con un atractivo clásico que las redes sociales han reintroducido a nuestra era moderna, conocido como "de un solo puchero".

Sea cual sea la moda, un puchero de campo sigue siendo delicioso, fácil de preparar y casi se cocina solo. Además, es el recipiente perfecto para reutilizar sobras. Las patatas actúan como base, mientras que la carne y las abundantes verduras son las protagonistas. Puedes cambiar las zanahorias, pimientos, calabacines o tomates, o optar por diferentes coles, apios o calabaza. Para una opción vegetariana, prueba con sustitutos de carne, lentejas o tofu ahumado.

Aquí hay un tutorial para un abundante puchero de campo:

Ingredientes para cuatro personas:

800g de patatas

3 pimientos de colores

3 zanahorias grandes

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de canola

500g de carne molida

3 cucharadas de kétchup

300ml de caldo de carne, concentrado

1 chorro de vino tinto

1 lata de tomates triturados (400g)

1 cucharadita de romero seco

1 cucharadita de tomillo seco

1 cucharada de pimentón dulce

Sal, pimienta

1 pizca de azúcar

Para decorar: crema agria, cilantro picado

Pasos:

Limpia y corta las patatas en cubos. Limpia los pimientos, elimina las semillas y córtalos en tiras. Pela y corta las zanahorias. Pica la cebolla y el ajo. Lava y pica el cilantro. Calienta un poco de aceite de canola en un gran puchero. Sella la carne molida en el aceite. Añade el ajo, la cebolla y el kétchup, y cocina durante unos 5 minutos. Añade las patatas, rézalas brevemente y luego añade las verduras restantes y cocina un poco más. Desglasa con vino tinto. Añade el caldo de carne, los tomates triturados y las especias. Remueve bien y deja cocer tapado durante unos 25 minutos hasta que las patatas estén blandas. Sirve con crema agria y cilantro picado.

No olvides:

