Preparar artículos esenciales para un "kit de emergencia" que llevar en situaciones de emergencia.

Elemento crucial para llevar: un "kit de supervivencia" lleno de elementos esenciales de emergencia. Los kits de supervivencia están diseñados para evitar que tengas que buscar a tientas artículos cuando surge una situación peligrosa de inmediato.

Estos kits están diseñados para satisfacer las necesidades de una familia de cuatro, ayudándolos a vivir de forma independiente durante varios días después de una catástrofe, especialmente en situaciones donde los servicios convencionales no están disponibles.

El kit no necesita ser necesariamente una bolsa; puede ser una caja, un contenedor o un cajón, siempre y cuando tenga todos los suministros cruciales.

El contenido de un kit de supervivencia de una familia podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, dependiendo de la magnitud de la situación, según Jonathan Sury, asociado senior del Centro Nacional para la Preparación para Desastres (NCDP) de la Escuela de Clima de Columbia.

“Prepararte a ti y a tu familia reducirá la presión en nuestro sistema de respuesta y también te preparará mentalmente para lo que viene”, dijo Sury. “La preparación es la diferencia entre estar ansioso y estar tranquilo, compuesto y sereno”.

La preparación para desastres es, de hecho, un tema importante; una encuesta de 2015 del NCDP indicó que solo el 35% de los encuestados tenía un plan de preparación para desastres y suministros suficientes.

Independientemente de si tu hogar está actualmente en peligro, este es un momento ideal para establecer un plan.

Tus elementos esenciales

La mayoría de los artículos sugeridos por los expertos en preparación para desastres para incluir en un kit de supervivencia se pueden encontrar en tu casa. También puedes comprarlos por separado o como parte de paquetes de kits preensamblados diseñados para una compra en una sola tienda.

Elige tu estrategia, pero el sitio web de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomienda que un kit de suministro de emergencia básico incluya:

• Un galón de agua por persona, por día

• Una reserva de tres días de comida no perecedera por persona y por mascota

• Medicamentos de prescripción de la familia

• Un radio a pilas o de manivela

• Linternas

• Un kit de primeros auxilios

• Una llave para cerrar los servicios públicos

Algunas listas extendidas sugieren artículos adicionales como mantas de emergencia, efectivo extra, cargadores de teléfono solar y una herramienta multiusos como un Leatherman o un cuchillo suizo.

También se deben incluir copias digitales de documentos importantes como certificados de nacimiento, pólizas de seguro y pasaportes, dijo Sury, junto con una reserva adecuada de medicamentos de venta libre y de prescripción para cada miembro de la familia.

¿Están las carreteras despejadas?

Otro elemento crucial: mapas de papel detallados.

Es esencial tener mapas impresos del área con al menos dos rutas de escape claramente marcadas, dijo Samantha Montano, profesora asistente de gestión de emergencias en la Academia Marítima de Massachusetts.

“Tener planes de evacuación que incluyan el tipo de transporte que usarías, cómo lo pagarías y dónde te quedarías”, escribió Montano en un correo electrónico.

“Esto es particularmente importante de considerar desde temprano, ya que la pandemia puede haber hecho obsoletos tus planes de evacuación existentes”.

La Cruz Roja Americana también publicó una lista de verificación que refuerza estos principios.

¿Es hora de irse?

Durante la pandemia, muchas familias reconsideraron sus planes de evacuación y consideraron irse antes de una advertencia oficial, principalmente para evitar el peligro.

Las personas aún pueden contraer Covid-19, la gripe y otras enfermedades contagiosas, por lo que aquellos que son inmunocomprometidos o actualmente enfermos deben ser especialmente cuidadosos al evacuar, empacando máscaras, desinfectante para manos y sus medicamentos específicos. (Esta es una buena recomendación para todos).

“Si las personas están en una situación que requiere evacuación, deben ser proactivas y salir antes de que sea demasiado tarde”, dijo.

Un registro en video de tu hogar

Si tienes tiempo para prepararte, haz una caminata por tu hogar y graba un video del contenido. Si la estructura es destruida, tu compañía de seguros requerirá esta evidencia.

Sury, el experto de Columbia, dijo que aunque esto no es obligatorio, siempre es una buena idea tener un registro de esto.

“Cualquier cosa que pueda ser requerida para tu identificación o compensación después del desastre”, dijo. “Si tienes una forma de hacer registros formales de todo lo de valor, te ayudará a largo plazo en la recuperación del desastre”.

La organización de Sury ha desarrollado una aplicación para ayudar a las personas a determinar su capacidad de respuesta a un desastre. La aplicación, llamada el Asistente de Preparación, es tanto divertida como informativa, ofreciendo información y consejos cruciales sobre cómo maximizar la preparación y minimizar el riesgo.

No olvides los osos de peluche

Además de cualquier medicamento necesario y suministros básicos para tus hijos, recuerda sus juguetes favoritos, mantas, libros favoritos, tabletas (y cargadores) u otros artículos de consuelo que los ayuden a aliviar sus miedos mientras dejan su hogar.

La residente de Sonoma County, California, Rosie Monson, aprendió esto de primera mano. En 2019, cuando el incendio Kincade amenazaba su hogar en el valle de Alexander y ella y su esposo evacuaban, Monson hizo una rápida pasada por la casa para recoger los objetos más preciados de sus hijos.

“En nuestro caso, fueron muñecos My Little Pony, una Nintendo Switch, joyas y osos de peluche”, dijo Monson. “No tuve tiempo de empacar todo y no pude caber todo en nuestro auto con las mascotas y los niños, pero no quería que mis hijos se sintieran tristes o estresados o diferentes de otros niños porque algo en su rutina habitual había desaparecido”.

Monson y su esposo perdieron su hogar en ese incendio y dijo que sus hijos aún valoran todo lo que se salvó. Su consejo para empacar para las evacuaciones: “Si tus hijos no tienen sus cosas favoritas, las lágrimas comienzan cada vez que piensan en algo y es tan triste”.

Nuestros estudios demuestran que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. "Tus conexiones personales, tu situación financiera, la disposición de tus líderes comunitarios y otras variables desempeñan un papel significativo en determinar cómo estás preparado para enfrentar una catástrofe", explicó.

Matt Villano, periodista y editor con sede en California, ha tenido que huir de tres incendios forestales en los últimos siete años. Este es un complemento al artículo de Villano de noviembre de 2020.

Incorporar el bienestar y la salud en tu plan de preparación para desastres es fundamental. Considera incluir elementos como barras energéticas, agua embotellada y medicamentos recetados en tu kit de supervivencia. Un kit completo también debería contener elementos de higiene personal, como desinfectante de manos y papel higiénico, para mantener la salud y el bienestar durante una emergencia.

La salud mental no debería ser ignorada en momentos así. Practicar técnicas de relajación, llevar aceites esenciales calmantes o incluir juegos terapéuticos, como libros para colorear o pelotas antiestrés, en tu kit puede ayudar a promover el bienestar y reducir la ansiedad cuando ocurre una catástrofe.

