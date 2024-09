Preparándose para el debate, Trump insinúa la prisión para los administradores electorales

Trump ha amenazado con encarcelar a individuos que considera tramposos en las elecciones; sigue afirmando que el proceso de votación en Pensilvania es fraudulento; ha prometido indultar a participantes de los disturbios del 6 de enero; ha criticado a mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada; y ha pasado periodos prolongados Recently delivering incoherent rants, lo que ha generado dudas sobre su estado mental.

En contraste con las encuestas recientes, la carrera parece estar igualada a nivel nacional, lo que sugiere que la mayor visibilidad de Harris después de reemplazar a Biden en la boleta no ha dado lugar a una ventaja decisiva.

La estrechez de la contienda ilustra tanto el atractivo continuo de Trump para numerosos estadounidenses que buscan un renacimiento político como el desafío que enfrenta Harris mientras lucha por preservar una elección que los demócratas parecían haber perdido antes de que Biden asumiera el cargo.

El debate del martes, el primero desde el enfrentamiento crítico de CNN en junio que marcó el fin de la campaña de Biden, adquiere una importancia máxima ya que es el evento más importante programado antes del Día de las Elecciones.

La necesidad de una concentración excepcional para Harris al enfrentar a Trump

La forma en que cada candidato se prepara subraya las opciones distinctas que tienen los estadounidenses en noviembre, así como el contraste en los estilos de liderazgo si bien Harris o Trump logran llegar a la Casa Blanca.

Harris se ha aislado en Pittsburgh para afinar sus habilidades para enfrentar a Trump en un debate. Elegir Pensilvania para la preparación significa la importancia vital de un estado que casi con certeza necesita para asegurar la presidencia. Según una fuente, sus asesores están brainstorming estrategias para abordar una regla que establece que se debe mutear el micrófono de un contendiente mientras su oponente habla. Sus defensores habían buscado revocar esta regla, anticipando que su experiencia como fiscal anterior le permitiría enfrentar a Trump en tiempo real. Sin embargo, ella reconoció: "Estoy lista", mientras caminaba en Pittsburgh con su esposo, Doug Emhoff, el domingo pasado.

Pete Buttigieg, el Secretario de Transporte, reconoció el desafío que enfrenta Harris al tratar de captar la atención de los estadounidenses que buscan saber más sobre ella mientras se posiciona contra una fuerza impredecible como Trump. "Requerirá casi una concentración y disciplina sobrehumanas para enfrentar a Donald Trump en un debate", dijo Buttigieg en CNN's "State of the Union" el domingo pasado. "No es una propuesta ordinary, no porque Donald Trump sea un elocuente defensor de políticas diseñadas para mejorar la vida de las personas. Es porque es hábil para explotar cualquier medio de difusión, transformándolo en un espectáculo centrado en él".

Una encuesta de The New York Times/Siena College publicada el domingo pasado mostró que el 28% de los votantes probables quiere saber más sobre Harris, en comparación con solo el 9% de su rival. Esto deja potencialmente espacio para el progreso de la vicepresidenta. Sin embargo, ella enfrenta presión para justificar los cambios de política en temas como la inmigración y la fractura, mientras muestra una mayor precisión que en algunas entrevistas controvertidas de su temprana vicepresidencia. Además, ha abandonado las entrevistas en televisión importante, excepto una en CNN en octubre, lo que significa que un candidato que a veces ha luchado para articular argumentos coherentes en situaciones de alto estrés entra al debate sin mucha práctica reciente en la lucha política adversarial.

Las persistentes dificultades de Trump para adherirse a la agenda del GOP

Los seguidores republicanos de Trump lo han presionado para abordar temas clave como la economía, la inmigración y la seguridad nacional mientras evita el comportamiento desordenado que podría fortalecer el argumento de Harris de que el país ahora está listo para avanzar más allá de su reputación divisiva para muchos votantes. La estrategia republicana sugiere que Harris, como miembro destacado de una administración impopular, carece de la credibilidad para funcionar como un catalizador para el cambio político.

Sin embargo, la conducta de Trump antes del debate refleja sus preocupaciones sobre un posible tropiezo en resaltar el contraste claro esbozado por el Sen. Tom Cotton a CNN's Dana Bash en "State of the Union". Cotton mencionó el domingo que "cuando Donald Trump estaba en el cargo, los precios eran bajos, los salarios eran altos, teníamos paz y estabilidad globalmente". Agregó: "Kamala Harris, como vicepresidenta, nos ha llevado a una inflación récord. Tenemos una frontera sur abierta y tenemos conflictos por todas partes que mires en el mundo".

Trump, sin embargo, ha sido reacio a contenerse recientemente.

En el desarrollo más preocupante, el ex Presidente utilizó su red social Truth Social el sábado pasado para acusar a los demócratas de "Trampa y Trapacería" en 2020, antes de pasar al 2024, advirtiendo: "CUANDO YO GANA, aquellos que HAN TRAMP

En una emisión del viernes en Nueva York, dio comentarios meticulosos y explícitos sobre las acusaciones en su contra de malos tratos por parte de mujeres, como parte de una historia más amplia de su visión como un objetivo inocente de la instrumentalización de la justicia. Sus comentarios no se esperan que aumenten su popularidad entre las votantes mujeres, que prefieren a Harris sobre él por 11 puntos, según la encuesta de New York/Times Siena.

En un mitin en Wisconsin el sábado, Trump se desvió hacia divagaciones desconcertantes, como discutir a Al Capone y Hannibal Lecter, y elogió a Putin como un estratega maestro. Trump afirmó ser el único obstáculo que impide que los estadounidenses enfrenten la Guerra Mundial III. Juró perdonar a individuos encarcelados por intentar revertir la elección del 6 de enero de 2021 bajo el "régimen de Harris". EstoWould circumvent the justice system and abolish legal responsibility for crimes. In a self-absorbed aside, he complimented one of his speeches as being "brilliantly" delivered since Franklin Roosevelt. His speech was peppered with exaggerations and distortions, although his conspiracy theories and lies are so frequent that they often avoid scrutiny due to their sheer volume.

En un momento, Trump se refirió a Elon Musk como "Leon". Siempre que Biden cometió errores similares, Trump y sus aliados cuestionaron sus facultades mentales. Pero las apariciones públicas sin control del Trump de 78 años y su aparente creencia en hechos no probados también levantan dudas sobre su aptitud para servir como comandante en jefe y la amenaza que representa para la democracia constitucional. Sin embargo, debido a su control sobre el GOP, cualquiera que probablemente levante tales preocupaciones ha sido expulsado del partido, como la exrepresentante de Wyoming Liz Cheney, quien recientemente respaldó a Harris y a su padre, el exvicepresidente Dick Cheney.

La creciente afinidad de Trump con Musk ofrece una probada de cómo podría verse un posible segundo mandato del ex presidente. Su promesa de dar a Musk autoridad sobre una campaña para eliminar las regulaciones gubernamentales permitiría a Musk reorganizar las regulaciones y salvaguardias federales en un momento en que sus negocios podrían obtener una influencia significativa del gobierno. Esto resultaría en controversias de conflicto de intereses que superarían a las que Trump enfrentó durante su primer mandato.

A pesar de las pruebas del carácter tumultuoso de Trump y del éxito de Harris en mejorar el desempeño de Biden en la carrera, las últimas encuestas no muestran un ganador claro entre ellos. Harris tiene un promedio de 49% de apoyo, mientras que Trump se jacta de 47% en la última encuesta de CNN de las encuestas, que incorpora sondeos realizados entre el 23 de agosto y el 6 de septiembre. El nuevo promedio es casi idéntico al anterior, tomado antes de la Convención Nacional Demócrata, cuando Harris estaba promediando 50% y Trump 48% entre las encuestas realizadas entre el 1 y el 16 de agosto.

Dado el enfoque poco convencional de Trump en la preparación para el debate, la carga sobre Harris de mantener la concentración y contrarrestar el discurso de Trump se vuelve aún más crucial.

Las continuas amenazas de Trump de imprisonment a perceived election cheats y sus persistentes alegaciones de fraude electoral demuestran la política divisiva que podría dominar el debate venidero.

