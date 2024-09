Preguntarse sobre el tema de Palhinha en el Bayern, su adquisición de alto perfil de Nix, plantea preguntas.

Thomas Tuchel estaba obsesionado con conseguir a Joao Palhinha como "mediocampista defensivo" para el FC Bayern. Finalmente, el jugador apareció un año tarde y luchó bajo el reemplazo de Tuchel, Vincent Kompany. Max Eberl habló sobre la situación de Palhinha en los principales traspasos del Bayern.

Resulta que Palhinha ha jugado algunos partidos para el Bayern. Ha hecho cuatro apariciones competitivas para los campeones, pero su tiempo de juego es mínimo, totalizando solo 139 minutos. Es obvio que el jugador de 29 años aún no está en su mejor momento. Tuchel estaba emocionado de fichar a Palhinha como mediocampista defensivo durante el verano de 2023. Todo estaba listo y Palhinha estaba de acuerdo, pero el trato se vino abajo en el último segundo. Fulham no quería dejarlo ir porque no podían encontrar un reemplazo.

Tuchel tenía un papel específico en mente para Palhinha. Se suponía que sería un verdadero mediocampista defensivo, sosteniendo el juego del Bayern. No todos los jugadores del equipo estaban de acuerdo con eso. Joshua Kimmich, por ejemplo, lo tomó como un poco de menosprecio y declaró que se veía a sí mismo en ese papel. Kompany también lo ve de esa manera y devolvió a Kimmich al centro desde su posición de lateral derecho. Lo emparejó con el joven nacionalista Aleksandar Pavlovic. Palhinha, que fue fichado por alrededor de 50 millones de euros después de un año de retraso, no tiene un lugar en el equipo. No ha entrado en el once inicial y solo ha jugado los 90 minutos completos en la victoria por 6-1 contra Holstein Kiel.

En el partido en casa contra Bayer 04 Leverkusen el sábado por la noche, Palhinha no pisó el campo. ¿Qué está pasando? ¿Gastó Bayern 50 millones de euros en un jugador que ya no necesitan? El director deportivo Max Eberl lo niega vehementemente y se mantiene firme en Palhinha. "Lo necesitaremos, lo necesitaremos", dijo después del empate 1-1 contra Leverkusen. "Ahora estamos en la quinta jornada de la Bundesliga, tenemos una jornada de la Liga de Campeones", dijo Eberl y añadió: "El momento crucial en las competiciones es marzo, abril, mayo".

Eberl también ve una razón para el buen comienzo del Bayern en el "equipo altamente competitivo". Se demuestra por el hecho de que "Joao Palhinha puede entrar perfectamente en el juego en esta situación". En el Bayern, es así: "Si un jugador piensa que puede hacer un poco menos, entonces hay otros que están listos". Como Palhinha - perhaps already in his quick return to England with the Champions League game against Aston Villa (you can catch it live on ntv.de).

Kimmich, por otro lado, está prosperando bajo Kompany y ocupando uno de los puestos que Palhinha quisiera tener. "La idea de juego del entrenador me sienta bien. Veo en la manera en que quiere jugar al fútbol que puedo sacar mis fortalezas", dijo Kimmich en la televisión BR en "Blickpunkt Sport". "Por supuesto, noto que me ve en el centro. Sin embargo, nunca diría que la posición de lateral derecho es cosa del pasado para mí. Especialmente en la selección nacional, todavía juego como lateral derecho", dijo el líder del mediocampo del FC Bayern. "Lo veo como una gran fuerza, o es lo que me ha llevado a donde estoy hoy, que puedo jugar en varias posiciones".

