- Prefiere mantener su apellido original.

Recientemente Cambiado de Opinión

Cora Brinkmann-Schumacher (47), quien recientemente había declarado su intención de volver a su nombre de soltera después de divorciarse de Ralf Schumacher (49) hace nueve años, hizo una declaración sorpresiva el 3 de septiembre a través de una historia de Instagram. Reveló que ahora desea mantener el apellido de su ex esposo.

"Incluso Más Ahora"

Publicando una fotografía de sí mismo con su nueva pareja a mediados de julio, Ralf se declaró públicamente gay. Esto desató una acalorada disputa entre los ex esposos en sus cuentas de Instagram. La fuente del conflicto fue la entrevista de Cora con "Der Spiegel", donde habló sobre el coming out de Ralf por primera vez. Cora afirmó que lo descubrió, como todos en Alemania, a través de los medios. Esto no sentó bien a Ralf. Ambos partes compartieron registros de chat privados en las redes sociales para respaldar su caso.

Cora ahora parece estar en un mejor lugar, diciendo "Incluso si muchos estarían encantados: No, no he perdido mi sentido del humor". Luego, sorprende a todos con su anuncio: "Y mi nombre - déjame pensar en ello - lo mantendré. Incluso Más Ahora. Ahora que todos están armando un alboroto al respecto".

Originalmente, Cora había decidido abandonar el famoso apellido. Fue presentada como Cora Brinkmann en el programa de RTL "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" en agosto. Ahora, explica por qué cambió de opinión: "Pero me causó suficiente dolor y tristeza. Cora Schumacher es la marca que he construido de manera independiente. Me llaman Caroline Brinkmann en privado, así que me gustaría ser conocida como Cora Schumacher en público".

Cora y Ralf Schumacher estuvieron casados ​​de 2001 a 2015. Habían estado separados durante seis años en el momento de su divorcio. Juntos, tienen un hijo, David (22).

