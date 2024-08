- Prefiere escribir sus memorias ella misma.

El 6 de agosto, Grand Central Publishing anunció la adquisición de las memorias de la icona del mundo del espectáculo Liza Minnelli (78). La editorial también reveló que el libro se espera que sea lanzado en primavera de 2026 en formato cartoné, libro electrónico y audio. Minnelli no escribirá el libro sola; su amigo y socio comercial de toda la vida, Michael Feinstein (67), lo coescribirá.

Minnelli habló ella misma en Instagram, escribiendo en la leyenda: "Hoy, abro mi corazón y mis pulmones para contar una historia que nunca ha sido contada. La mía. Desnudo mis palabras y comparto verdades."

Liza Minnelli: "Es mi propia historia"

Un comunicado de la actriz incluido en el anuncio de la editorial revela las diversas razones que llevaron a Minnelli a comenzar el proyecto. "Cuéntalo cuando me haya ido" era su filosofía original, creyendo que un libro sobre su vida solo debería salir después de su muerte.

Sin embargo, varios eventos la hicieron cambiar de opinión: "Una actuación fallida en los Oscar frente a miles de millones, una película llena de medias verdades, una miniserie reciente que simplemente no lo entendió". Finalmente, la estrella de Broadway explotó, escribiendo en el comunicado: "Una noche durante la cena, decidí que es mi propia historia. La compartiré contigo porque me has dado tanto amor."

¿De qué tratará?

Las memorias prometen una visión personal del viaje de Minnelli, acompañándola a lo largo de su vida llena de altibajos: desde su infancia bajo los focos hasta sus éxitos mayores, sus matrimonios tumultuosos y sus luchas contra el abuso de sustancias. El libro desvelará todas las experiencias que la han convertido en una de las artistas más cautivadoras de la historia del entretenimiento.

¿Quién es Liza Minnelli?

Liza Minnelli creció bajo los focos, hija de la leyenda del cine y cantante Judy Garland (1922-1969) y del director de cine Vincente Minnelli (1903-1986).

A los 19 años, hizo historia en Broadway al convertirse en la mujer más joven en ganar un premio Tony por su papel en "Flora the Red Menace". Ganó un Oscar a la mejor actriz por su papel en "Cabaret" (1972). También brilló en la televisión con su especial "Liza with a Z", ganando un Emmy en 1973. Le siguieron muchos otros premios prestigiosos, incluyendo el Grammy Legend Award en 1989.

Por lo tanto, Liza Minnelli es miembro del exclusivo grupo de ganadores del premio "EGOT", artistas que han ganado los cuatro principales premios de la industria del entretenimiento - Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

"Dama pacífica, dama feliz"

En el anuncio de la editorial, Minnelli escribe que finalmente ha llegado y se describe a sí misma como "Dama pacífica, dama feliz" - una referencia a su canción "Maybe This Time" (1978). Asegura a sus fans: "Hasta que salga este libro, debes saber que estoy riendo, segura, rodeada de seres queridos y ansiosa por ver qué hay

