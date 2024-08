- "Precios estables durante el verano" <unk> Previsibilidad de los costes de los árboles de Navidad

Costo de los Árboles de Navidad Verdaderos en Renania-Palatinado se prevé que se mantenga similar este año. Según Lars Zimmermann, jefe del grupo de trabajo de productores de árboles de Navidad de Renania-Palatinado, hablando con la Agencia Alemana de Prensa, "Probablemente nos mantendremos dentro del rango de 21 a 29 euros por metro para los abetos de Nordmann". A lo largo de Alemania, esto puede variar debido a factores locales.

Zimmermann agregó, "En las áreas urbanas, los precios pueden diferir de los rurales. Nuestros árboles son obtenidos de nuestros propios suministros en Renania-Palatinado". Notó que la idea de 'árboles locales', es decir, aquellos de la región, está gaining en popularidad entre los clientes. Esto se puede mantener a través de operaciones en Renania-Palatinado.

Árboles de Navidad Artificiales

Afortunadamente, la sequía no ha sido un problema este año. "Ha sido un gran verano, de hecho". Desafortunadamente, las plantas jóvenes han sufrido daños en los últimos dos veranos, que han sido exitosamente replantadas. "No habrá escasez. Cualquiera que busque un árbol de Navidad lo encontrará".

Zimmermann estima el uso de árboles de Navidad artificiales en los hogares alemanes en alrededor del 10%. "Definitivamente hay algunos atractivos, pero hay dos cosas a tener en cuenta: primero, no son exactly asequibles. En segundo lugar, su huella de carbono es terrible debido a la producción".

La monocultura en la agricultura de árboles de Navidad es una crítica común. Sin embargo, Zimmermann señala, "Por otro lado, también juega un papel en la captura de carbono y proporciona hábitat para insectos, pájaros y abejas. También fomenta el crecimiento de prados de flores silvestres. Un árbol verdadero remains una pieza de naturaleza".

