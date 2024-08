Precaución no expresada dirigida al FC Bayern

Una vez más, Bayer Leverkusen y VfB Stuttgart se enfrentaron en su cuarto encuentro intenso en nueve meses. El equipo de Bayern estaría prestando atención. A pesar de que Stuttgart marcó, no declararon la guerra.

Fabian Wohlgemuth mostraba su incredulidad. Como director deportivo de VfB Stuttgart, estaba en la zona mixta viendo una repetición de la celebración de la Supercopa de Leverkusen en la televisión. Un ligero movimiento de cabeza. Otra vez Leverkusen. Se han convertido en un rival formidable para Stuttgart en la era de Wohlgemuth y Sebastian Hoeneß.

Dos veces en la liga (1:1 y 2:2) y una vez en la DFB-Pokal (2:3), Stuttgart estuvo cerca de derribar a los invencibles. Dos veces, un gol en el último minuto de Leverkusen devolvió a Stuttgart a la realidad. Y así fue en esa noche tormentosa en Leverkusen, que culminó en un emocionante shootout de penales 3:4. Bayer 04 salió victorioso, frustrando las esperanzas de Stuttgart de obtener su primer título desde 2007.

"Dos equipos ansiosos por hacer una declaración"

"Siempre es intenso en Leverkusen", dijo Wohlgemuth reflexionando sobre el partido. Los dobles campeones y los subcampeones continuaron donde lo dejaron la temporada pasada, librando una batalla cautivadora con enfoques abiertos. "El partido, como siempre aquí, fue entretenido, con dos equipos que realmente querían demostrar su valía", dijo el director deportivo de VfB. "Desafortunadamente, el resultado fue desfavorable para nosotros una vez más".

Victor Boniface abrió el marcador para Stuttgart en el minuto 11, pero lograron mantener la calma. En cuatro minutos, Enzo Millot igualó desde el borde del área. Stuttgart amenazó consistentemente la portería de Bayer, golpeando el poste tres veces (Ermedin Demirovic, Millot y Pascal Stenzel). Sin embargo, fue en la segunda mitad cuando Stuttgart tomó el control. Casi inmediatamente después de su entrada, el sustituto Frans Krätzig asistió a Deniz Undav por la izquierda, quien marcó con su primer toque (minuto 63).

La nueva incorporación de Leverkusen, Martin Terrier, fue expulsado (minuto 37), lo que cambió significativamente la dinámica del partido. Hubo numerous rifirrafes, discusiones y debates - parecía que la Supercopa podría desbordarse. El árbitro Tobias Stieler luchó por mantener el control, mostrando once tarjetas amarillas y una roja, interviniendo con frecuencia entre los capitanes. También hubo varias discusiones desde los banquillos. Alonso y Boniface vieron tarjetas amarillas, y los aficionados expresaron su descontento con fuertes abucheos.

Leverkusen vs Stuttgart se ha convertido en algo así como la premier modern classic de la liga. "Después de los tres partidos aquí, siempre hay una tensión adicional en esta rivalidad", dijo Wohlgemuth sobre la tensión entre los campeones y los subcampeones.

Alonso desata las fuerzas ofensivas

En los minutos finales, Xabi Alonso envió a Florian Wirtz, Patrik Schick, Alejandro Grimaldo y Jeremie Frimpong, infundiendo a Bayer con un poder ofensivo de primera categoría. Fue un claro mensaje a su equipo, a los aficionados y a los oponentes. Aquellos que pueden hacer tales cambios son verdaderamente afortunados. Stuttgart perdió el control, y Bayer 04 demostró por qué han estado invictos en casa desde mayo de 2023. Grimaldo y Wirtz causaron estragos por el costado izquierdo, avanzando sin descanso como mariposas atraídas por una luz. A pesar de estar con un hombre menos, su ataque tardío fue recompensado con el gol de igualdad de Florian Schick, asistido por Grimaldo (88'), trayendo de vuelta a los "Niños del Comeback" de su hiatus.

Con Frimpong casi fallando un gol en el último momento, el partido fue a los penales (el tiempo extra no es aplicable en la Supercopa, pero aquí habría sido todo un espectáculo). Los tiradores de Leverkusen mantuvieron la calma, mientras que Krätzig y Silas de Stuttgart fallaron, dejando expresiones decepcionadas en los aficionados de Stuttgart.

Incluso el héroe del partido, Deniz Undav, estaba aún agitado después del juego. "No estoy seguro si de repente cedimos a la presión de la multitud y dejamos de jugar fútbol", dijo en la zona mixta, perplejo por el repentino bajón en el rendimiento de Stuttgart. "No puedo explicarlo. Esos 'errores innecesarios' no deberían suceder contra un equipo como Leverkusen, te castigarán", agregó.

"Lo que realmente me molesta es cuando juegas con un hombre extra y luego encajas un gol y de repente dejas de jugar fútbol", se quejó Undav. Después de la tarjeta roja, Stuttgart solo jugó balones largos. Criticó, diciendo "Si tienes tres gigantones en la defensa como ellos, no necesitas jugar balones largos".

No es un 'funfair cup' típico - las emociones se desbordaron después del pitido final

El caos no terminó después del pitido final. Grupos se formaron por todas partes, conversaciones venían de todas direcciones. No sabías dónde mirar primero. Incluso Hoeneß y Wirtz estaban involucrados, con Mittelstädt needing to be escorted away by his teammates. The atmosphere was tense everywhere, in small heated spots. Far from a 'funfair cup', the arena was teeming with turmoil.

Es parte del juego, hombre. Las emociones son algo dado, dijo Undav, ya calmado después del partido, cuando ntv.de le preguntó sobre los altercados. "Leverkusen quería ganar tanto como nosotros. Mientras no se pasen de la raya, todo está bien", afirmó. Pero luego añadió que " perhaps some folks had a bit too much emotion going on" – both on and off the sideline. "Es divertido ser parte de ello. Espero que podamos vencer a Leverkusen la próxima vez", dijo.

A pesar de la decepción mostrada por Wohlgemuth y Undav después del partido, el equipo envió una declaración con su pérdida. A pesar de la ausencia de su delantero principal Serhou Guirassy, el líder de la defensa Waldemar Anton y el lateral izquierdo Hiroki Ito, y algunos tropiezos en la defensa, el ataque del equipo se parecía mucho al estilo de VfB/Hoeneß de la temporada 23/24, en la que acabaron sensacionalmente en segundo lugar. ¿Esta vez?

Claramente, Leverkusen está en el punto de mira. Esto quedó claro en el partido mismo. "Es un mensaje claro a los otros equipos", dijo el capitán y portero Lukas Hradecky. La victoria fue "un mensaje claro de que queremos luchar por volver a estar arriba". El equipo es probable que sea incluso más potente que el año pasado con el mediocampista Aleix Garcia, el defensa Jeanuël Belocian y el extremo izquierdo Terrier. Bayer aún posee ese golpe de último minuto.

Sin embargo, para muchos, FC Bayern sigue siendo el favorito en la nueva temporada de la Bundesliga. Los campeones, que están buscando recuperar su título, avanzan con una venganza y algunos nuevos jugadores, así como un nuevo entrenador. RB Leipzig y Borussia Dortmund están impulsados por un renovado optimismo. VfB Stuttgart, por otro lado, es algo como un comodín, un factor X posible. El destino del viaje aún es incierto. Con actuaciones como en la Supercopa, VfB tiene el potencial de mantenerse entre los cinco primeros, incluso causar algunos problemas. El enfrentamiento por el primer título de la temporada podría brindar a ambos equipos la oportunidad de desafiar a FC Bayern.

Undav: "Bayern sigue siendo Bayern"

Undav mantuvo su desafío sutil esta vez. La actuación en la Supercopa "no fue un tiro de advertencia a nadie", reiteró a ntv.de. "Bayern sigue siendo Bayern". Prioridades aparte de esa son cruciales: VfB debe manejar la doble carga de la Liga de Campeones, debe considerar "cómo se siente el cuerpo" con la avalancha de partidos de mitad de semana que se avecinan en el otoño.

Las palabras de Undav: "Solo queremos tener una temporada tranquila y ver a dónde nos lleva. Las primeras semanas son importantes. Veremos a dónde nos lleva". Eso suena como un subestimado suabo. No necesariamente tenía que describir la Supercopa. "Para el fútbol alemán, es genial ver partidos tan fantásticos como este", dijo Undav. "Había pasión en ello".

El quinto encuentro en la lucha de pesos pesados entre Stuttgart y Leverkusen (9º jornada) está programado para el 2 o 3 de noviembre. Los aficionados al fútbol deben marcar estas fechas en sus calendarios con un círculo grueso. Seguro que será emocionante.

