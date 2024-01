Preakness Stakes 2022: Todo lo que necesita saber sobre la joya central de la Triple Corona

Afortunadamente, la hora de salida de las 7:01 p.m. ET no será la más calurosa del día, pero seguirá haciendo mucho calor.

La temperatura prevista al comienzo de la carrera es de 91 grados. Esto será unos pocos grados por debajo de la temperatura máxima para el día que se prevé que alcance los 94 grados - 18 grados por encima de lo normal.

El calor extremo significa que la aclimatación podría ser un problema. El calor al principio de la temporada afecta más a la gente porque sus cuerpos aún no están acostumbrados, según el equipo meteorológico de la CNN.

El ganador del Derby de Kentucky , Rich Strike, no participará en la carrera del sábado. El propietario del caballo, Rick Dawson, dijo que, aunque la carrera era tentadora, no entraba en sus planes, lo que significa que este año no habrá ganador de la codiciada Triple Corona de las carreras de caballos, una hazaña que también incluye los Belmont Stakes.

En ausencia de Rich Strike, nueve caballos competirán por el prestigioso premio y todos los aspirantes se inspirarán en el sorprendente resultado del Derby de este año.

El entrenador de caballos del Salón de la Fama, Bob Baffert, también se perderá el Preakness tras no participar en el Derby de Kentucky de este año.

En febrero, fue suspendido por la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky (KHRC) durante 90 días tras la descalificación de la victoria de Medina Spirit en el Derby de Kentucky 2021. El caballo no superó un control antidopaje tras cruzar primero la línea de meta en el Derby.

Baffert apeló la decisión de la KHRC, pero el Tribunal de Apelaciones de Kentucky denegó su moción de amparo el 1 de abril. Su suspensión comenzó el 4 de abril.

El legendario entrenador no podrá participar en el Preakness debido al estatuto de "reciprocidad" de Maryland.

A tener en cuenta

Rich Strike sorprendió a casi todo el mundo cuando ganó el Derby con las mayores probabilidades de cualquier otro caballo en la carrera: 80/1. El segundo clasificado ese día fue Epiclean.

El segundo clasificado de aquel día fue Epicenter, que vuelve a ser el favorito para la joya central de la Triple Corona.

El entrenador de Epicenter, Steve Asmussen, es el más laureado de la historia de las carreras de caballos norteamericanas y querrá resarcirse de la decepción del Derby de Kentucky.

Curiosamente, Fenwick está considerado como el caballo con más posibilidades de ganar los Preakness Stakes de este año (50/1), pero los apostantes podrían verse tentados a apostar por el caballo con más posibilidades de ganar esta vez.

El entrenador de Fenwick, Kevin McKathan, dice que cree que su caballo puede ser "especial" y no descarta otro resultado sorprendente contra los nombres más consolidados de la carrera.

"Todo el mundo dice que éste es un deporte para ricos y famosos", dijo McKathan, según Associated Press.

"Pero déjenme decirles una cosa. Si tienes un buen caballo, puedes ganarles a todos.

"Ese caballo no tiene ni idea. No tiene ni idea de lo que ha costado. No tiene ni idea de quién es el dueño. No tiene ni idea de en qué tipo de avión volaron hasta aquí. No lo sabe".

Secret Oath y Early Voting son otros dos caballos que, junto con Epicenter, componen la lista de favoritos.

Cómo verlo

Los Preakness Stakes se emitirán en Estados Unidos a través de la NBC, la web de la NBC y su app.

