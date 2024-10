Poweller sugiere otras dos reducciones en las tasas de interés de EE.UU.

La economía estadounidense está prosperando. La inflación está aumentando a un ritmo más lento. Esta es una tendencia que la Reserva Federal quiere mantener, lo que implica reducir gradualmente las tasas de interés aún más.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, espera dos recortes adicionales de tasas que suman un 0,5% este año. En una reunión financiera en Nashville, Tennessee, declaró: "En general, la economía está prosperando; planeamos utilizar nuestros instrumentos para mantenerla así". Sin embargo, la Fed no se apega a un plan establecido. Como Powell lo expresó: "Tomaremos nuestras decisiones reunión por reunión". El antiguo banquero de inversión nombrado en la junta de la Fed por el entonces presidente Barack Obama en 2012 agregó este comentario.

"Si la economía progresa como se espera, eso significaría dos recortes más este año", declaró Powell en una discusión en panel. Hizo referencia a las previsiones de que la mayoría de los banqueros centrales predicen dos recortes de 0,25% cada uno. La Comisión de Operaciones de Mercado Abierto de la Fed tiene dos reuniones más este año. "Si la economía evoluciona como se espera, la política monetaria se moverá con el tiempo hacia una postura más neutral". La próxima reunión de la Fed está programada para el 6 y 7 de noviembre.

La Fed Recently ha revertido su ciclo de aumento de tasas y ha reducido drásticamente su tasa de política a un nuevo rango del 4,75% al 5%. El banco central tiene más reducciones en mente. Según sus últimas proyecciones de tasas, la tasa de política podría disminuir en medio punto porcentual este año. Después de más reducciones, se espera que la tasa de fondos federales se estabilice en un rango del 2,75% al 3% para 2026.

La Fed busca mantener la inflación bajo control sin obstaculizar la economía. El banco central monitorea de cerca las fluctuaciones de precios de una canasta fija de bienes que reflejan el gasto personal de los consumidores, conocido como el índice PCE. Este índice aumentó un 2,2% año tras año en agosto, acercándose al objetivo del 2% de la Fed.

Según el banco central, los indicadores actuales sugieren que la economía continúa creciendo a un "ritmo sólido". La Fed actualmente prevé que el PIB crecerá un 2% en 2024 y mantendrá esa tasa de crecimiento en los años venideros. Sin embargo, la OCDE espera que el crecimiento de EE. UU. se desacelere, pero que será amortiguado por el aflojamiento de la política monetaria. Para este año, la organización de naciones industrializadas prevé un aumento del PIB del 2,6% y del 1,6% para 2025.

A pesar de los planes de recortes de tasas de la Fed, Powell reconoció: "No voy a comprometerme con más de lo que hemos anunciado". Aunque la economía se desempeñe como se espera, la política monetaria de la Fed podría no adoptar una postura más agresiva, como Powell advirtió: "No voy a ir más allá de lo que hemos señalado".

Lea también: