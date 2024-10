Potencialmente, este individuo podría asumir el papel de liderazgo dentro de Hezbollah.

Tras el fallecimiento del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un reciente ataque aéreo, las especulaciones sobre su sucesor están a la orden del día. Su primo, Haschem Safi al-Din, emerge como el favorito para el puesto debido a su fuerte parecido con Nasrallah y su posición influyente dentro de la milicia. Según fuentes cercanas a Hezbollah, Safi al-Din es considerado el "candidato más probable" y es probable que obtenga la victoria en las próximas elecciones para el cargo.

La decisión final recae en el Consejo de la Shura de Hezbollah, el cuerpo gobernante más alto de la organización. Safi al-Din, quien ya es una figura prominente y miembro del Consejo de la Shura, comparte las características distintivas de Nasrallah, como una barba gris, gafas y el turbante negro de un Sayyid. A pesar de ser más joven que Nasrallah, quien tenía 64 años, Safi al-Din se cree que está en la cincuentena avanzada o principios de los sesenta.

"El nuevo líder debe ser miembro del Consejo de la Shura"

Las estrechas relaciones religiosas y familiares de Hezbollah con Irán, un importante apoyo del movimiento chiita, equipan a Safi al-Din con una ventaja notable. Hezbollah, establecido en 1982 como un títere de la Guardia Revolucionaria Iraní, luchó contra las fuerzas israelíes hasta su retiro del sur del Líbano en 2000. Teherán continúa financiando y armando a Hezbollah, con quien Israel mantiene una relación hostil.

Safi al-Din estudió Islam en la ciudad santa de Qom en Irán. Su hijo está casado con Seinab, la hija del poderoso general iraní Kassem Soleimani, quien supervisó las operaciones exteriores y fue asesinado en un ataque aéreo de EE. UU. en Iraq en 2020. Como resultado, Safi al-Din fue designado como un "terrorista buscado" por EE. UU. y Arabia Saudita en 2017. El Departamento del Tesoro de EE. UU. lo describió como un "líder sénior" de Hezbollah y un "miembro clave" de su ejecutivo.

Según Amal Saad, experta en Hezbollah en la Universidad de Cardiff en el Reino Unido, "Safi al-Din ha sido ampliamente considerado como el candidato más probable para suceder a Nasrallah" durante varios años. Ella agregó que el nuevo líder debe ser miembro del Consejo de la Shura y mantener una imagen religiosa. Safi al-Din, quien es respetado por su autoridad dentro de la milicia, se considera el candidato más fuerte debido a su fuerte influencia.

Safi al-Din a menudo representa a Hezbollah en eventos públicos

A diferencia de Nasrallah, Safi al-Din aparece con frecuencia en público, sirviendo como la cara de Hezbollah en eventos políticos y religiosos. Nasrallah, quien apareció por última vez en público después de la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah, fue sucedido por Abbas Mussawi en 1992, quien también fue asesinado por Israel. Después de que se confirmara la muerte de Nasrallah el sábado, Hezbollah publicó un comunicado que decía: "Sayyid Hassan Nasrallah se ha unido a sus compañeros mártires, whose march he has led for almost thirty years."

