Potencialmente, Björn Höcke podría pasar por alto su inclusión en el Landtag.

El líder de AfD en Turingia, Björn Höcke, enfrenta desafíos para mantener su escaño en el futuro parlamentoEl líder de la fracción de AfD en Turingia, Björn Höcke, podría tener dificultades para asegurar su escaño en el futuro parlamento estatal. Sorprendentemente, podrían ser sus propios colegas exitosos de AfD quienes ponen su posición en peligro. Numerous AfD candidatos compitiendo en circunscripciones individuales tienen fuertes posibilidades de obtener un mandato directo. Sin embargo, Höcke enfrenta una dura competencia del candidato de la CDU, Christian Tischner, en su circunscripción de Greiz II. Si Tischner gana y AfD obtiene más mandatos directos de lo que merecen sus segundos votos, nadie, ni siquiera Höcke en la cima, puede reclamar un escaño a través de la lista estatal. En una situación así, AfD podría intentar persuadir a un candidato exitoso de que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, lo que permitiría a Höcke retener su mandato.

16:48 AfD en Turingia planea celebrar sin atención mediáticaEs poco probable que haya cobertura mediática de la celebración de las elecciones de AfD en Turingia. Clasificada como un grupo de extrema derecha por la agencia de inteligencia interior, el partido intentó excluir a varios medios de la celebración. Sin embargo, un tribunal lo prohibió, lo que llevó al partido estatal a excluir a todos los medios de comunicación. Un portavoz del partido citó problemas organizativos, alegando que no había suficiente espacio en el lugar para alojar a todos los representantes de los medios que solicitaron la acreditación.

16:29 Alrededor de un cuarto de los votos emitidos por correo en SajoniaPara las elecciones en Sajonia, que el ministro presidente de la CDU, Michael Kretschmer, etiquetó como una "elección decisiva" para el estado, aproximadamente un cuarto de los votantes ya han emitido sus votos por correo. El comisionado electoral del estado espera que el 24,6% de los votantes hayan votado por correo. La participación de los votantes hasta ahora es solo ligeramente superior a la de 2019.

15:52 Höcke vota en Lada - Ramelow con su esposaEl líder estatal de AfD y candidato principal de Turingia, Björn Höcke, emitió su voto esta mañana. Llegó a su estación de votación en Bornhagen, distrito de Eichsfeld, en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso. El ministro presidente Bodo Ramelow votó en la capital del estado de Erfurt con su esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ha estado en el cargo desde 2014, liderando recientemente un gobierno de minoría.

15:40 Mayor participación de votantes que la última vez en TuringiaEn Turingia, el 44,4% de los votantes habían emitido sus votos a las 2:00 pm, lo que representa un aumento de más de dos puntos en comparación con las últimas elecciones hace cinco años. El comisionado electoral del estado espera una alta participación, excluyendo a los votantes por correo. En Sajonia, la participación también fue ligeramente superior a la de 2019. El comisionado espera significativamente más votantes por correo que en 2019. Las estaciones de votación cerrarán a las 6:00 pm en ambos estados.

15:13 Kretschmer espera la entrada de los partidos del semáforo en el parlamento estatal

14:13 Höcke sale rápidamente de la estación de votaciónEn las elecciones estatales de Turingia, Höcke, el candidato principal de AfD, emitió su voto alrededor del mediodía. La figura de la extrema derecha abandonó la estación de votación de Bornhagen rápidamente y se negó a interactuar con los periodistas en el lugar. Habiendo perdido tradicionalmente ante el candidato de la CDU en su circunscripción electoral de Eichsfeld, Höcke cambió esta vez a la circunscripción de Greiz. Sin embargo, también enfrenta la amenaza de derrota contra la CDU en esta nueva circunscripción.

13:50 La participación de votantes en Turingia es similar a la de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación de votantes parece ser consistente con las últimas elecciones parlamentarias. Según el comisionado electoral del estado, aproximadamente el 32% de los votantes elegibles habían emitido sus votos en las estaciones de votación al mediodía. Los votantes por correo no están incluidos en estas cifras. En 2019, la participación de votantes fue del 31,2% a esa hora. Parece haber más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y locales celebradas anteriormente este año. En junio, la participación de votantes fue del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se espera una alta participación de votantes en SajoniaEn las elecciones estatales de Sajonia, se espera una alta participación de votantes. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían emitido sus votos, según la Oficina de Estadísticas del Estado en Kamenz. En las últimas elecciones estatales de 2019, la cifra fue del 26,2% a esa hora. Los votantes por correo aún no están incluidos en los números preliminares. Se estima que el 24,6% de los votantes elegibles ejercerán su derecho al voto por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. El comisionado electoral del estado informa que las elecciones transcurren sin interrupciones por la mañana.

13:11 von Lucke: El resultado de las elecciones podría debilitar la coalición de BerlínLos resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún están pendientes. El político Albrecht von Lucke sugiere en una entrevista de ntv que si el SPD no logra obtener un escaño en el parlamento estatal, sería "casi como un terremoto". Habla sobre las elecciones y sus posibles implicaciones.

12:44 La policía investiga una amenaza en un centro de votaciónDespués de un incidente en un centro de votación en Gera, la policía está investigando una posible amenaza. Un hombre que llevaba una camiseta con el logotipo de AfD entró en el centro para votar por la mañana. El gerente del centro de votación le pidió que se quitara la camiseta ya que no se permitía publicidad de partidos dentro del centro. El hombre accedió, pero advirtió que podría regresar, insatisfecho con cómo lo habían tratado al salir del lugar. La policía escuchó su declaración y lo advirtió. Además, la policía en Erfurt está investigando vandalismo político ("Höcke es un nazi") cerca de los centros de votación como casos de daños a la propiedad.

12:15 El observatorio alerta sobre información falsa circulanteLa organización de investigación Correctiv alerta sobre una historia falsa recurrente que afirma que firmar la papeleta ofrece protección contra la manipulación de votos. La Comisión Federal Electoral confirmó a Correctiv que "la papeleta no debe ser firmada. La firma de la papeleta por el votante pone en peligro la privacidad del voto, invalidando toda la papeleta".

11:51 Voigt desea "relaciones de mayoría estable"El candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha emitido su voto. Expresó la esperanza de que "muchos turingianos ejerzan su derecho a dar forma al futuro de su región", mientras votaba en Jena. También expresó el deseo de "relaciones de mayoría estable" para permitir que la región progrese nuevamente.

11:25 Sonneberg reporta un aumento en ataques de extrema derechaSonneberg es el primer distrito gobernado por un político de AfD. Sin embargo, los activistas se quejan de ser objeto de un fuerte acoso, lo que ha llevado a numerosos renuncias. También se informa que el número de ataques de extrema derecha ha duplicado en un año. Los expertos relacionan esto con el administrador del distrito de AfD.

10:57 Kretschmer habla en el centro de votaciónEl ministro principal de Sajonia, Michael Kretschmer, califica las elecciones estatales como "probablemente las más críticas en 34 años". En el centro de votación de Dresde, expresa su gratitud a numerosas personas que "han votado de manera diferente en los últimos años" pero que ahora han optado por la "fuerza fuerte en el centro moderado", es decir, la Unión Sajona. "Esta comprensión contribuirá a una formación de gobierno que beneficie a esta región", continúa Kretschmer. En las últimas encuestas, su CDU ha estado en una carrera ajustada con la AfD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "no es elegible para correr"Para el ministro principal de Turingia, Bodo Ramelow, el día de las elecciones es "una celebración de la democracia" a pesar del riesgo de no ser reelegido. En una entrevista con ntv, el político del Partido de la Izquierda explica por qué no aboga por un gobierno de minoría y por qué duda de la competencia de la BSW.

09:59 "Mala sensación para la historia" - Crítica del historiador a la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew critica la fecha de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia en el 85 aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. "Alguien que consideró apropiado celebrar elecciones el 1 de septiembre evidentemente no tenía buena sensación para la historia", dijo el director del Instituto Alemán para Asuntos Polacos a Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En cuanto a la AfD, que se clasifica como "substancialmente de extrema derecha" en ambos estados por la protección constitucional, Loew declaró: "Esto podría resultar en asociaciones incómodas si un partido gana en Dresde y Erfurtwhose relationship with the Nazi era is unclear."

09:30 "Elección crítica": Datos completos sobre las elecciones estatales de SajoniaAproximadamente 3.3 millones de electores en Sajonia tienen la oportunidad hoy de elegir quién dictará la dirección política en el futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU podría perder su posición como la fuerza más fuerte en el estado por primera vez desde 1990. El ministro principal de Sajonia, Michael Kretschmer, se refiere a las elecciones como "cruciales". "Esto es sobre todo".

Para el actual tripartito de izquierda-izquierda-verdes en Turingia, encabezado por el Ministro Presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no tienen mayoría en las encuestas de opinión pública. Una posible configuración postelectoral podría incluir a la CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, no está claro si la actual coalición de CDU, SPD y Verdes mantiene su mayoría. Kretschmer no descarta la posibilidad de colaborar con la BSW. La Izquierda podría ser expulsada del parlamento de Sajonia. La misma amenaza pende sobre los Verdes y el FDP en Turingia.

