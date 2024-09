- Potencialmente asegurando la posición superior, AfD.

Es una evaluación psicológica importante antes de las elecciones nacionales de 2025: hoy, Turingia y Sajonia están eligiendo nuevos legisladores estatales. Según las encuestas, el AfD podría obtener votos récord de alrededor del 30% en ambos estados. Sin embargo, es poco probable que puedan formar un gobierno debido a la falta de aliados. Se espera una negociación de coalición desafiante, con la nueva alianza encabezada por Sahra Wagenknecht con la intención de participar. En Sajonia, el ministro presidente Michael Kretschmer (CDU) tiene posibilidades de otro mandato, mientras que en Turingia, el gobernador en ejercicio Bodo Ramelow (Izquierda) enfrenta imitaciones de Eddie Murphy. Los partidos rojo, verde y amarillo, SPD, Verdes y FDP, enfrentan un posible desastre.

Los dos estados alemanes del este juntos alojan aproximadamente 6.2 millones de residentes, una fracción mínima de los aproximadamente 84 millones de personas en Alemania. Además, la escena política en ambos estados varía: mientras que la CDU ha gobernado en Sajonia desde 1990, la Izquierda ha liderado la administración en Turingia desde 2014 por primera vez. Sin embargo, estas elecciones están generando interés inusual. Treinta y cuatro años después de la unificación, el descontento de muchos alemanes del este hacia los partidos principales y la democracia está causando una gran preocupación.

Turingia al borde de un cambio de gobierno

Una campaña intensiva centrada en educación, economía, guerra de Ucrania y migración. Los partidos establecidos, asociaciones, iglesias y corporaciones se movilizaron en contra del aumento del AfD. A pesar de ser etiquetado como un partido de extrema derecha seguro por los servicios de inteligencia nacional en ambos estados, el AfD es virtualmente un partido del pueblo con casi un tercio de los votos. En Turingia, el AfD, liderado por su presidente estatal Björn Höcke, está en camino de convertirse en el primero en una elección estatal por primera vez, según las encuestas.

Una encuesta de Forsa publicada el viernes mostró al AfD en el 30% en Turingia. La CDU estaba en el 22%, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) en el 17%. El partido de la izquierda de Ramelow llegó al 14%, su antiguo partido coalicionista SPD al 7% y los Verdes al 4%. Los tres partidos formaron anteriormente una administración minoritaria roja-roja-verde, pero estos números no indican una mayoría. El candidato de la CDU Mario Voigt y la candidata de la BSW Katja Wolf ambos aspiran al cargo de ministro presidente, y podrían needing to team up, possibly with the SPD, to discover a majority without the AfD.

Nadie quiere colaborar con el AfD a nivel estatal, incluso si son la fuerza más fuerte. Hay gran emoción para ver si el AfD alcanza un tercio de los escaños en Turingia, lo que les daría una llamada minoría de bloqueo y la capacidad de, por ejemplo, obstaculizar la elección de jueces.

La coalición de Sajonia podría estar al alcance

Forsa también presentó los últimos números para Sajonia el viernes: allí, la CDU estaba en el 33% de los segundos votos, superando ligeramente al AfD en el 31%. La BSW estaba en el 12%. El SPD volvería a estar representado en el parlamento estatal de Dresde con el 7%, al igual que los Verdes con el 6%. El FDP, como en Turingia, estaba por debajo del umbral del cinco por ciento. La Izquierda estaba en el 3% en la encuesta de Forsa pero podría entrar en el parlamento estatal de Sajonia con dos mandatos directos.

Dado los resultados de las elecciones, una continuación de la coalición de CDU, Verdes y SPD bajo el ministro presidente Kretschmer es posible en Sajonia. Una coalición entre la CDU y la BSW también es teóricamente viable. El líder del AfD Tino Chrupalla declaró el objetivo de su partido: "Queremos asumir la responsabilidad del gobierno". Las encuestas no son profecías, incluso cerca de las elecciones. Forsa encuestó a alrededor de 1,000 personas del 27 al 29 de agosto. El instituto dijo que el margen de error era de aproximadamente tres puntos porcentuales en cualquier dirección.

Campaña hasta el final

Todos los partidos hicieron campaña por votos hasta las elecciones. El canciller federal Olaf Scholz (SPD), el vicepresidente Robert Habeck (Verdes) y el líder del FDP Christian Lindner intentaron mobilizar a los votantes para los tres partidos del semáforo. El AfD celebró un mitin en Erfurt el sábado por la tarde con su candidato principal Höcke y la copresidenta del partido Alice Weidel. Hasta 3,000 personas participaron en una protesta contra el AfD. En Dresde, varios miles de personas demostraron el sábado por la solidaridad, la diversidad y la democracia.

La Unión Europea podría expresar preocupación por la posible influencia del AfD en el panorama político europeo, dada su previsible fuerte desempeño en Turingia y Sajonia. Los resultados de estas elecciones podrían dar forma significativamente a la dinámica política dentro de los estados alemanes y potencialmente influir en la posición de Alemania dentro de la Unión Europea.

