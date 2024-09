Potencial aumento significativo de los precios de los billetes en Alemania

A partir del 1 de enero de 2025, el precio del billete alemán podría experimentar un aumento significativo. Las predicciones anteriores sugerían un aumento moderado de 5 a 10 euros para mantenerlo asequible. Sin embargo, ciertos estados federales abogan por importes considerablemente más altos. Según el periódico "Bild", Baviera propone una cuota mensual de al menos 64 euros, lo que equivale a casi un aumento del 30% respecto a los actuales 49 euros.

Por otro lado, Schleswig-Holstein ha estado calculando un rango de precios de 59 a 69 euros desde julio, lo que representaría un aumento potencial del 20 al 40%. Este aumento en el precio se debe a que la actual subvención estatal de tres mil millones de euros, dividida equitativamente entre el gobierno federal y los estados, no cubre los gastos. Para mantener el precio base de 49 euros, se necesitarían 1,5 millones de nuevos suscriptores.

Precios más altos pueden llevar a más cancelaciones

Desafortunadamente, aumentar las tarifas no resolverá automáticamente el problema. Las encuestas de clientes revelan que incluso un aumento del 10%, que equivale a cinco euros adicionales, desanimaría al 7% de los clientes. Según un informe de "Spiegel" a principios de septiembre, un aumento del 20%, o diez euros adicionales, podría llevar a la renuncia de hasta el 20% de los suscriptores. No hay cálculos disponibles aún para los aumentos propuestos por Baviera (un adicional del 30%) y Schleswig-Holstein (un adicional del 40%). Si los aumentos son excesivos, el proyecto de cobertura de ingresos a través de cancelaciones masivas podría verse comprometido.

Según "Bild", una reunión especial de ministros de transporte prevista para el 23 de septiembre decidirá el aumento preciso para 2025. Antes de eso, la Asociación de Empresas de Transporte Alemán (VDV) enfatizó que las subvenciones solo se asegurarán hasta 2025. El CEO de VDV, Oliver Wolff, comentó que la financiación de esta cantidad más allá de 2026 remains unclear and is not integrated into the federal budget planning. This suggests that 2025 could be the last year for the Germany ticket's existence without adequate budgeting.

En vista de la propuesta de cuota mensual de al menos 64 euros de Baviera, algunos titulares de billetes podrían decidir cancelar sus billetes alemanes, lo que podría llevar a una pérdida significativa de suscriptores. El proyecto de cobertura de ingresos a través de cancelaciones masivas podría verse en riesgo si los aumentos de Baviera y Schleswig-Holstein resultan ser excesivamente altos.

