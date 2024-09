- Posibles medidas de reducción de costes en Volkswagen, incluidos posibles cierres de plantas y pérdidas de puestos de trabajo.

Volkswagen no descarta cerrar fábricas y despedir a trabajadores como parte de su estrategia de reducción de costos. La empresa declaró después de una reunión de liderazgo que también está cancelando el anterior acuerdo de seguridad laboral que protegía a los trabajadores de los despidos hasta 2029.

El Consejo de VW: Se Necesitan Medidas Adicionales

El Consejo declara: Las marcas de Volkswagen AG necesitan una restructuring extensiva. "Incluso el cierre de fábricas de automóviles y partes no está descartado en esta situación a menos que se tomen medidas inmediatas", mencionaron. Además, los despidos planeados anteriormente a través de jubilaciones anticipadas y paquetes de indemnización ya no son suficientes para alcanzar los ahorros deseados.

CEO Oliver Blume: "La industria automotriz europea se enfrenta a una situación muy difícil y grave. El clima económico ha empeorado aún más, con nuevos competidores ingresando a Europa", declaró en un comunicado. "Además, la ubicación alemana está perdiendo su competitividad. En este contexto, como empresa, debemos tomar medidas decisivas".

El problema: La marca principal de Volkswagen ha luchado con altos costos durante años y está significativamente detrás de marcas hermanas como Skoda, Seat y Audi en términos de rentabilidad. Un programa de reducción de costos lanzado en 2023 se suponía que mejoraría los resultados en €10 mil millones para 2026. Sin embargo, el actual clima industrial sombrío ha empeorado las cosas.

Encontrando Cuatro Mil Millones de Euros

Para lograr las mejoras deseadas, los costos deben reducirse más de lo inicialmente planeado. Según "Handelsblatt", esto podría significar un ahorro adicional de €4 mil millones.

Las consecuencias: "Dado esto, la empresa se siente obligada a cancelar el acuerdo de seguridad laboral que ha estado en vigor desde 1994", mencionó el Consejo.

Lo que dice el representante de los trabajadores: La presidenta del Consejo de Trabajadores, Daniela Cavallo, anunció una fuerte resistencia en una edición especial del periódico del Consejo de Trabajadores "Mitbestimmen". Los planes son "un ataque a nuestros empleos, ubicaciones y acuerdos colectivos. Esto pone en peligro a VW misma, y así, el corazón de la empresa. Nos defenderemos ferozmente contra esto. ¡No habrá cierres de plantas de VW bajo mi vigilancia!", declaró Cavallo.

Mayoría en el Consejo de Supervisión de VW

Los representantes de los empleados, junto con el estado de Baja Sajonia, tienen la mayoría en el Consejo de Supervisión de VW. Para llevar a cabo sus planes, el Consejo de VW necesita el apoyo del Consejo de Trabajadores.

