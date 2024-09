Posiblemente, Las Vegas está atrayendo actualmente a los turistas más centrados en la familia en los Estados Unidos.

Presentando el Cuaderno de Dibujos en Directo, una exposición cautivadora dentro del Museo ARTE, un oasis de arte digital escondido en los rincones ocultos del CityCenter a lo largo de la Franja de Las Vegas.

La experiencia del Cuaderno de Dibujos en Directo es nada menos que hipnotizante, encarnando una nueva tendencia de atracciones en la Ciudad del Pecado: destinos que atienden a los jóvenes pero poseen un atractivo que seduce a cualquiera más allá de los veinte años.

Estas atracciones contemporáneas muestran tecnología e interacción – elementos esenciales para la población menor de edad. Además, también presentan un flujo de entretenimiento en vivo, un auge de eventos deportivos y la renovación de clásicos favoritos, lo que podría hacer que Las Vegas sea más acogedora para las familias que nunca.

Las estadísticas sugieren que los turistas están reconociendo este cambio. Según informes de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, aproximadamente el 16% de los visitantes a Las Vegas en 2023 estaban acompañados por personas menores de 21 años, tres veces más que las familias que visitaron la ciudad antes de la pandemia del Covid-19.

"Las familias no solo visitan debido a las comodidades adicionales para los niños; están aquí debido a una riqueza de opciones que apelan a adultos y niños", comentó Steve Hill, CEO y presidente de la organización de marketing de destinos.

"Ningún destino ha tenido tanto éxito en adaptarse a los tiempos cambiantes como Las Vegas, y ningún aspecto de nuestra historia reciente destaca esto mejor que nuestra transformación en un destino deseado para las familias".

La metamorfosis de un destino

Bienvenido a Vegas 2.0 para Familias, la última iteración de Las Vegas en su búsqueda por cautivar a las familias. Sin embargo, no fue todo un camino de rosas al principio.

La década de 1990 marcó el inicio del auge de los resorts modernos, con hoteles lujosos como Luxor y Excalibur que atraían a las familias con temas animados. Pero, poco después, la Ciudad del Pecado tomó precedence, lo que llevó a un aumento en el entretenimiento para adultos y la expansión de las salas de poker. Los hábitats de animales fueron reemplazados por restaurantes de alta gama y clubes nocturnos. El parque temático del MGM Grand cerró para expandir el espacio de la piscina y las reuniones, y la escena de la gastronomía de lujo a lo largo de la Franja prosperó.

El espectáculo "Batalla de la Bahía de los Bucaneros" frente a Treasure Island – una vez un espectáculo apto para niños – se transformó en "Sirens of T.I.", añadiendo un poco más de picante a las opciones. Las Vegas permaneció en este estado hasta 2017, hasta la llegada de los Las Vegas Golden Knights en la NHL.

Los eventos deportivos profesionales trajeron a toda la familia a la ciudad, lo que requirió un cambio significativo de dirección. La llegada de las Las Vegas Aces de la WNBA y los Las Vegas Raiders de la NFL en 2020 enfatizó aún más la demanda de atracciones adecuadas para las familias, lo que llevó a los casinos a adaptarse nuevamente.

Relatos de Brendan Bussmann, socio gerente de B Global, una firma de consultoría que sirve a la industria del juego, explican cómo la era actual se construye sobre el encanto de los deportes para atraer a las familias con una variedad de comodidades adecuadas para todas las edades.

"Para hacer crecer un destino, debemos atender a diversas demografías. Las Vegas ha logrado hacerlo efectivamente a lo largo de su historia. En este caso, simplemente continuamos adaptándonos", dijo Bussmann.

La tecnología toma el centro del escenario

Muchas de las nuevas atracciones familiares buscan cautivar a los públicos más jóvenes, y la tecnología es el hilo conductor.

Esto se vuelve evidentemente claro en el Museo ARTE, donde los códigos QR, los modelos 3D y el mapeo UV dan vida a los animales del Cuaderno de Dibujos en Directo. Los visitantes seleccionan páginas para colorear que muestran ciervos, jirafas y varios animales y personalizan sus creaciones con crayones. Para el toque final, los visitantes colocan sus dibujos debajo de un escáner y el software detrás de escena da vida a sus criaturas en el fondo del bosque proyectado en las paredes.

Cada animal da vueltas durante unos minutos antes de hacer espacio para los nuevos.

El Museo, ubicado en el 63 del CityCenter, presenta varias otras exposiciones de arte digital que sumergen a los visitantes en mundos naturales únicos. En la habitación más cautivadora de todas, una combinación de pantallas y proyectores crea la ilusión de una playa por la noche: las olas virtuales rompen en la orilla virtual mientras las luces del norte virtual parpadean en lo alto, permitiendo a los visitantes ver rápidamente el fenómeno o quedarse y disfrutarlo todo.

En otros lugares a lo largo de la Franja, la tecnología ofrece una experiencia más emocionante.

Por ejemplo, el Electric Playhouse en el Forum Shops at Caesars aprovecha sensores de movimiento, lo que permite a las familias participar en juegos de video a tamaño real utilizando sus cuerpos como controladores. Un juego combina elementos de fútbol y air hockey, alojando hasta 20 jugadores, mientras que otro, una variante de Cosmo Breaker, presenta a los jugadores manipulando una paleta con pisotones.

En Flyover, ubicado en un centro comercial frente al Park MGM, hay más que una simple mirada. Concebido por Rick Rothschild, conocido por crear el simulador de vuelo Soarin’ en varios parques temáticos de Disney, este establecimiento incorpora una pantalla curva, efectos atmosféricos como niebla y viento, y asientos que se mueven como un planeador. Cada visita gira en torno a una breve película; actualmente, las familias pueden optar entre películas que muestran Chi-town, Islandia, las Rocosas canadienses y el Oeste estadounidense.

Sin dejar piedra sin mover en el mundo de las actividades de entretenimiento impulsadas por la tecnología en Las Vegas, es necesario mencionar The Sphere. Este espectáculo de $2.3 mil millones, que se inauguró en el otoño de 2023, presume el título de la construcción esférica más grande del mundo.

El radio de esta esfera de alta tecnología ha llamado la atención por las presentaciones en vivo de pesos pesados como U2 y Dead & Co. Cuando los conciertos terminan, la pantalla LED de 16K de resolución de 360 grados en el interior sirve como lienzo para "Postcard from Earth", una película visionaria de 50 minutos dirigida por Darren Aronofsky.

Las entradas para la película incluyen un recorrido por el vestíbulo de una hora, donde las familias pueden interactuar con robots que imparten conocimientos sobre la pantalla de vanguardia y el sistema de sonido destate-of-the-art.

Interacción es una tendencia destacada entre las atracciones familiares que han aparecido recientemente en Las Vegas.

Sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de esta tendencia es Particle Ink: House of Shattered Prisms.

Por la noche, la atracción ubicada en el nivel del Atrio del Luxor se transforma en un espectáculo inquietante, completo con artistas, marionetas y personajes generados por computadora que interactúan con el público. Durante el día, esta transformación se convierte en un encuentro para todas las edades titulado "Wanderlust", que incluye una caza del tesoro de realidad aumentada impulsada por iPad, así como una cañón de anillos de humo y una pared de graffiti que los niños pueden marcar con pintura virtual.

Al oeste de la Franja, en AREA 15, los niños pueden participar en el lanzamiento de hachas en Dueling Axes, y pueden volar alrededor de una pista doble suspendida del techo en una aventura llamada Haley’s Comet. Esta última experiencia es una mezcla de tirolina y parapente; las personas que cumplen con los requisitos de altura y peso se abrochan en slings operados por motores electrónicos que alcanzan velocidades de hasta 7 millas por hora.

Por supuesto, AREA 15 también alberga Omega Mart de Meow Wolf, una exposición de arte inmersiva excéntrica que comienza en un supermercado y se transita a un universo alternativo compuesto por pasajes, luces estroboscópicas y más. Una actividad misteriosa que puede mantener alejada la aburrimiento espera a los niños con concentración inquebrantable.

Resolver acertijos es el objetivo de las habitaciones de escape familiares dispersas por la ciudad. Estas atracciones, comúnmente para jugadores de 8 años en adelante, desafían a un grupo a resolver suficientes enigmas para "escapar" de una habitación dentro de un plazo determinado. La mayoría de los acertijos requieren astucia.

The Escape Game, en los Forum Shops, es uno de los más aclamados, con un total de seis habitaciones; Escapology, en el centro comercial Town Square al sur de la señal "Welcome to Fabulous Las Vegas", presume de 10. La más temible del grupo, Escape IT, está inspirada en la novela de Stephen King del mismo nombre y ofrece dos experiencias separadas que integran actores en vivo para un susto adicional. Un nuevo establecimiento, Red Door Escape Room, está programado para inaugurarse a mediados de septiembre en los Grand Bazaar Shops y debutará con cinco habitaciones diferentes y eventualmente crecerá a siete.

El minigolf ha disfrutado de un lanzamiento en Las Vegas en los últimos años y se ha convertido en un pasatiempo favorito de las familias. Popstroke, co-propiedad de Tiger Woods y ubicada junto a Town Square, abrió en abril e incluye dos cursos de putt de 18 hoyos, un bar completo y un restaurante. The Twilight Zone by Monster Mini Golf en Horseshoe Las Vegas presume de una pista de 18 hoyos con obstáculos divertidos bañados en luces negras tenebrosas.

Incluso una atracción de dardos competitiva (la llaman "social") invita a los niños: Flight Club, dentro de los Grand Canal Shoppes en el Venetian Las Vegas, permite a los jóvenes de 12 años y más hasta las 5 p.m.

Campeones de antaño

Además de todas estas atracciones modernas, algunas experiencias y opciones de entretenimiento familiares clásicas en Las Vegas siguen manteniendo su popularidad entre huéspedes de todas las edades.

Con su playa, piscina de olas y río perezoso, el complejo de piscinas de Mandalay Bay sigue siendo una de las principales opciones de las familias. The Big Apple Coaster en el New York-New York Hotel & Casino aún alcanza los 67 mph y realiza un viaje desde adentro hacia afuera y viceversa. En el extremo opuesto de la Franja, en el Strat, la Torre de Observación de 1,149 pies sigue siendo el hogar de dos atracciones emocionantes: Big Shot, que lanza a los invitados 160 pies en el aire; y X-Scream, una montaña rusa que se balancea al borde del precipicio.

Para un ambiente más relajado, todas las tres ubicaciones de minus5 Ice Experience (Mandalay Bay, el Venetian y la LINQ Promenade) ofrecen precios familiares económicos antes de las 9 p.m., lo que permite a los niños de 7 años en adelante ponerse un parquea, guantes y una gorra de ski, pedir una bebida sin alcohol en un vaso hecho de hielo y disfrutar de una habitación con esculturas y muebles fabricados completamente de hielo.

Un puñado de los espectáculos familiares originales sigue siendo excelente, también. Tournament of Kings del Excalibur, un teatro medieval de cena con caballos, ofrece un ambiente perfectamente kitsch para los niños, incluyendo una regla en la que se disfruta de la comida con las manos. O, el espectáculo de Cirque du Soleil en el Bellagio, fusiona nadadores sincronizados y acrobacias submarinas, asombrando a audiencias de todas las edades todas las noches.

En resumen, el mejor espectáculo familiar de la vieja escuela en el libro de Vegas es la noria High Roller. Con una altura de 550 pies, sigue siendo la noria más alta del mundo.

La noria consta de 28 góndolas cerradas, asegurando la seguridad de los pequeños viajeros. Una sola rotación tarda 30 minutos, lo que da suficiente tiempo a los jóvenes exploradores para familiarizarse con las impresionantes vistas del Valle de Las Vegas. A medida que la góndola alcanza su punto máximo, un anuncio pre-grabado cuenta hacia atrás desde 10 hasta el momento cumbre, recreando una vibra de Fin de Año, a la manera de Las Vegas. Es una celebración adecuada para toda la familia, de verdad.

Mirando hacia adelante

La renovación familiar en Vegas no muestra signos de desaceleración. Junto con las fabulosas piscinas familiares en resorts como Resorts World Las Vegas y Fontainebleau Las Vegas, la ciudad se prepara para más atracciones centradas en la familia en un futuro próximo.

Actualmente en fase de desarrollo: Universal Horror Unleashed, una atracción de terror todo el año de Universal Destinations & Experiences, una división de parques temáticos de NBCUniversal.

Este proyecto está en construcción y está previsto que debute junto a AREA 15 en 2025.

En el horizonte también está el béisbol profesional. Los Oakland Athletics han anunciado su intención de mudarse a Las Vegas para la temporada 2028, y pronto, el Tropicana Las Vegas será demolido para crear espacio para un nuevo parque de béisbol propuesto.

Los residentes de Vegas son conocidos por tener un sentido del humor, a menudo bromeando que la flor del estado de Nevada es el cono de construcción naranja. Cuando se trata de atracciones familiares en y alrededor de la ciudad, más grande es el auge de la construcción, mejor.

Matt Villano es un escritor y editor basado en el norte de California. Ha cubierto Vegas durante más de 25 años.

