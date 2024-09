Posible entrada no autorizada en el espacio aéreo de la OTAN por un UAV ruso a las 11:27

10:57 Fritz: Estados Unidos entrega bombas de precisión a Ucrania por primera vezEl presidente ucraniano Zelensky viaja a Estados Unidos para presentar su "plan de victoria" y buscar ayuda militar adicional. Biden asegura un paquete de armas valorado en alrededor de ocho mil millones de dólares para Ucrania. En comparación con las entregas anteriores, "eso es un aumento significativo", dice el reportero de ntv Gordian Fritz.

10:20 Informe: Agencias de inteligencia de EE. UU. esperan severas represalias si se aprueba el uso de misiles de largo alcanceLas agencias de inteligencia de EE. UU. ven riesgos significativos si Ucrania lanza misiles occidentales de largo alcance contra objetivos en el interior de Rusia. La aprobación de esto por parte del Oeste podría llevar a severas represalias, según una evaluación de inteligencia no publicada vista por el "New York Times". Las agencias reportedly consideran diversas reacciones rusas, que van desde la quema y sabotaje contra instalaciones en Europa hasta posibles ataques mortales contra puntos de apoyo militar estadounidense y europeo. No se espera que Rusia lleve a cabo tales ataques abiertamente, sino más bien a través de operaciones encubiertas de inteligencia. El "New York Times" reporta que las agencias de inteligencia de EE. UU. también creen que Ucrania no tiene suficientes misiles de largo alcance para influir significativamente en el curso de la guerra. Según esta evaluación, el riesgo es alto y el éxito incierto. El periódico escribe que esto podría explicar en parte por qué la decisión es tan difícil para el presidente Biden.

09:57 Munz sobre la nueva amenaza de Putin: Paro de exportación de materias primas "no dañará mucho al Occidente"Rusia amenaza a EE. UU. con consecuencias si se da la luz verde para el uso de armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. El presidente Putin menciona posibles restricciones de exportación de materias primas estratégicas, incluidas el uranio, como posible represalia contra el Occidente. El reportero de ntv Munz explica el trasfondo y las consecuencias.

08:40 Marina ucraniana desconcertada por la construcción rusa cerca del puente de CrimeaUna estructura rusa desconocida cerca del puente de Crimea mantiene alerta a la marina ucraniana, según el portavoz de la marina Dmytro Pletenchuk, según informó "The Kyiv Independent" en la televisión ucraniana. Su propósito sigue siendo incierto. "Podría ser una instalación defensiva, podría ser otro cruce, pero es demasiado temprano para sacar conclusiones", dijo Pletenchuk. El portavoz de la marina no cree que los rusos lo completen dadas las condiciones meteorológicas cada vez peores. "Constantemente intentan colocar algo nuevo en el estrecho de Kerch para construir diversas estructuras hidro técnicas o barreras, pero después de cada tormenta, acaban en la orilla." El puente conecta Rusia con la península ucraniana de Crimea, anexada por Rusia.

08:08 Ciudad ucraniana cerca de la frontera con Rumanía atacada, múltiples fallecidosLa ciudad de Ismajil en el sur de Ucrania ha sido atacada. Tres personas murieron en un ataque con drones rusos esta mañana, según el gobernador del óblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos los fallecidos eran mayores, incluyendo una mujer de unos 90 años. Once personas más, incluidas un niño, resultaron heridas. Kiper también informó de edificios y coches dañados, así como múltiples incendios. La ciudad de Ismajil se encuentra en la frontera con Rumanía, con la desembocadura norte del río Danubio formando la frontera.

07:40 Experto en política exterior del SPD Roth llama a "significativamente más" ayuda militar para Ucrania para llegar a negociacionesEl experto en política exterior del SPD Michael Roth está pidiendo más ayuda militar europea para Ucrania. "Especialmente los países europeos importantes necesitan hacer militarmente significativamente más para que Ucrania siga siendo un país libre y democrático", dijo Roth al "Tagesspiegel". "Ahora es el momento de movilizar todas las fuerzas para poner a Ucrania en la mejor posición posible para potenciales negociaciones". El presidente del Comité de Asuntos Exteriores en el Bundestag argumenta: "Quién quiera acabar la guerra lo antes posible debe dar a Ucrania lo que necesita". La capacidad militar y la diplomacia son dos caras de la misma moneda. "Rusia solo estará preparada para negociaciones si Putin está convencido de que una victoria sobre Ucrania es imposible".

07:09 Baerbock: Sin nuestro apoyo, los hospitales y los niños estarían indefensosLa ministra de Asuntos Exteriores alemana Baerbock defiende las entregas de armas occidentales a Ucrania y advierte contra disminuir el apoyo a Kiev. "La idea de que no habría lucha ni muerte en Ucrania si no hubiera armas defensivas es tan simple como falsa", dijo Baerbock el jueves en la sesión general de la ONU en Nueva York. "Si Rusia detiene su ataque, la guerra termina. Si Ucrania detiene su defensa, está terminada para Ucrania". El presidente ruso Putin respondió a una invitación a una conferencia de paz en junio con el bombardeo de un hospital de niños. Mientras Putin no esté preparado para sentarse en la mesa de negociaciones, dejar de apoyar significaría "que los hospitales de Ucrania y sus niños están indefensos. Significaría más crímenes de guerra, possibly también en otros países". Baerbock destacó que Rusia "ha jugado repetidamente con la inviolabilidad de las fronteras de los estados bálticos y Polonia".

06:11 Baerbock Pide a Irán que Cese la Ayuda a Rusia

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, instó a Irán a que detenga cualquier ayuda a la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania y a que deje de transferir misiles balísticos y drones. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán informó de esto en su plataforma X. Durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Baerbock Maintenance reuniones con su homólogo iraní, Abbas Araktschi.

06:01 Trump planea reunirse con Zelenskyy

El ex presidente de EE. UU., Donald Trump, planea reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en Nueva York el viernes. La reunión programada tendrá lugar en la Torre Trump en Manhattan, según anunció Trump. Zelenskyy, que tuvo una reunión con el presidente Joe Biden el jueves, ha prolongado su estancia en EE. UU. para reunirse con Trump. Antes de su viaje a EE. UU., Zelenskyy expresó su deseo de reunirse tanto con Trump como con Biden, así como con la vicepresidenta Kamala Harris, para presentar su "plan de victoria" para poner fin a la guerra en Ucrania. Más detalles aquí.

04:25 Harris promete apoyo a Zelenskyy y advierte sutilmente de Trump

La candidata a la presidencia de EE. UU., Harris, prometió su apoyo al presidente de Ucrania, Zelenskyy, y advirtió indirectamente de la posible victoria de Trump. "Mi compromiso con el pueblo de Ucrania sigue siendo inquebrantable... Continuaré apoyando a Ucrania y trabajando para asegurar que Ucrania gane esta guerra y viva en seguridad y prosperidad", dijo Harris durante su visita a Zelenskyy en Washington. También advirtió de que el final de la guerra no puede decidirse sin Ucrania, mientras que "algunos" en EE. UU. desean esto, su estrategia es obligar a Ucrania a renunciar a importantes porciones de su territorio, aceptar la neutralidad y renunciar a las garantías de seguridad de otros países. Tales propuestas son similares a las propuestas por el jefe del Kremlin, Putin - son propuestas de rendición.

02:08 Ucrania informa de ataques oeste de Kherson

Las fuerzas rusas bombardearon repetidamente el asentamiento de Tomyna Balka oeste de la ciudad ucraniana controlada de Kherson el jueves, según informó el gobernador de la región, Prokrudin, en Telegram. Una mujer murió y otra persona resultó herida, según el informe.

00:55 Reino Unido enviará más sistemas de artillería a Ucrania

El Reino Unido enviará otra ronda de sistemas de artillería autopropulsados AS90 a las fuerzas de defensa ucranianas. Ya se han entregado 10 de estos sistemas a Ucrania y se espera que otros 6 se entreguen en las próximas semanas, según el Ministerio de Defensa británico.

23:33 La ONU carece de fondos para ayudar a ucranianos este invierno

La Organización de las Naciones Unidas reveló que carece de fondos suficientes para ayudar a las personas en Ucrania durante el invierno. "El nivel de financiación para organizaciones como la nuestra es demasiado bajo en esta época del año", dijo Karolina Lindholm Billing, coordinadora de Ucrania para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). El ACNUR actualmente sólo tiene el 47 por ciento de los fondos necesarios para ayudar a los millones de ucranianos afectados o desplazados por la guerra en su país. El año pasado, en esta época, el ACNUR estaba financiado en un 70 por ciento.

22:13 Biden promete intensificar la ayuda a Ucrania

Según el presidente Joe Biden, EE. UU. aumentará su ayuda a Ucrania durante el resto de su mandato. Lo dijo antes de una reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Washington. El mandato de Biden finaliza en enero. Podría ser sucedido por la vicepresidenta Kamala Harris o por el candidato republicano Donald Trump, quien se espera que reduzca significativamente la implicación de EE. UU. con Ucrania.

21:34 Ucrania: Rusia planea intensificar los ataques en la región de Zaporizhzhia

Según la inteligencia ucraniana, las tropas rusas están preparando una escalada de sus operaciones ofensivas en la región de Zaporizhzhia. "Hay una tendencia hacia la escalada en el sector del frente de combate en la región de Zaporizhzhia", dijo un portavoz de las tropas basadas en el sur de Ucrania en televisión nacional. "En las últimas 24 horas ha habido cinco ataques rusos y esperamos que este número aumente, ya que nuestra información sugiere que el enemigo está concentrando fuerzas de ataque cerca de la ciudad de Pryiutne". Además, se han obtenido vehículos blindados ligeros en el lado ruso, añadió el portavoz. "Esto implica que se están preparando para operaciones ofensivas".

21:00 Biden asegura a Zelenskyy el apoyo de EE. UU.

Al comenzar su reunión en Washington, el presidente de EE. UU., Joe Biden, aseguró al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el apoyo de EE. UU. "Rusia no prevalecerá, Ucrania sí", dijo Biden mientras recibía a su homólogo ucraniano en el Despacho Oval de la Casa Blanca: "Y estaremos a su lado en cada paso del camino". Lee más aquí.

