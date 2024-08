- Posibilidad de peligro para la base aérea de la OTAN en Renania del Norte-Westfalia

Recientes rumores sobre un posible peligro que amenaza la base aérea de la OTAN ubicada en Geilenkirchen, Renania del Norte-Westfalia, han provocado una mayor precaución, pero la naturaleza exacta del peligro sigue siendo misteriosa. Tanto la OTAN como las autoridades alemanas han mantenido silencio al respecto. El jueves, la OTAN elevó el nivel de seguridad de la base a su segundo nivel más alto. Esta medida se tomó después de que se recibiera información de inteligencia que sugería una posible amenaza, según informó Christian Brett, portavoz de la base aérea.

Como medida preventiva, se instruyó a todo el personal no esencial que abandonara la base. Notablemente, no se informaron incidentes durante la noche del jueves, lo que permitió que la base regresara a la normalidad. Brett espera que los protocolos de seguridad básicos se restablezcan y que el nivel de seguridad se reduzca de C a B más tarde en el día.

Sin embargo, las actividades de vuelo continuaron según lo planeado durante el incidente. El sistema de advertencia y control aéreo de la OTAN, AWACS, está stationed en Geilenkirchen.

Nivel de seguridad Charlie

El nivel de seguridad "Charlie" de la OTAN indica que ha ocurrido un incidente o que hay una probabilidad sustancial de actividad terrorista contra la alianza. La elevación del nivel de seguridad en Geilenkirchen el jueves por la noche fue una medida preventiva, según confirmó Brett. Él se negó a divulgar los detalles específicos de la amenaza, descartando las especulaciones sobre intrusiones de drones como absurdas.

La policía de Colonia confirmó esto, aunque no pudo divulgar más detalles debido a las investigaciones en curso. Han estado en contacto con las autoridades de seguridad y justicia nacionales relevantes, así como con los oficiales de la OTAN en la base.

Un periodista presente en el lugar informó la presencia de vehículos policiales tanto dentro de la base como en las cercanías. Las pantallas digitales y los carteles en la entrada indicaban un nivel de seguridad C. Los vehículos que ingresaban a la base fueron inspeccionados rutinariamente, lo que es práctica estándar. También se escuchó ruido de fondo de las actividades de los aviones.

Base AWACS

Geilenkirchen es el hogar de 14 aviones AWACS - Boeing 707 convertidos para monitorear e identificar posibles amenazas en el espacio aéreo, proporcionando advertencia temprana a la alianza. Este escuadrón multinacional realiza rutinas de vigilancia aérea y marítima, actuando como centro de mando aéreo durante las operaciones militares. Ha contribuido a numerosas misiones, como las del Balkans y Afganistán. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, la OTAN desplegó brevemente aviones en Rumania. AWACS significa Sistema de Advertencia y Control Aéreo. Estos aviones tienen un alcance de 9,250 kilómetros y pueden detectar e identificar otros aviones a una distancia de hasta 400 kilómetros. Están armados con una gran antena de radar en forma de hongo en la parte superior.

Actualmente, alrededor de 1600 personas trabajan en la base aérea de la OTAN, muchas de las cuales actualmente están de vacaciones. Aproximadamente la mitad del personal está trabajando de forma remota.

Hace una semana, se sospechó de sabotaje en varias instalaciones de las Fuerzas Armadas alemanas. Después de la investigación, se dio el alta. En la base aérea de la Fuerza Aérea de Colonia-Wahn, se investigó un incidente de seguridad en las instalaciones de agua potable, debido a preocupaciones de que el agua potable pudiera haber sido contaminada.

También se detectaron actividades sospechosas en Geilenkirchen. Según la inteligencia obtenida de fuentes de seguridad, una persona cerca del aeropuerto fue interrogada durante horas, pero las acusaciones contra ella resultaron ser infundadas.

La elevación del nivel de seguridad de la base a Charlie significó una posible amenaza o incidente, lo que requirió medidas de seguridad más estrictas. Después de la elevación al segundo nivel más alto, Brett indicó que el nivel de seguridad podría bajar de nuevo a B más tarde en el día.

