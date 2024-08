- Posibilidad de multa de hasta 10.000 euros: Evite siempre dejar esto en su vehículo

Necesidades cruciales del vehículo descifradas: En Alemania, los conductores deben llevar un carné de conducir válido, el certificado de matrícula del vehículo (evite la versión en letra!), documentos para las alteraciones del vehículo, un triángulo de advertencia, un chaleco reflectante y un kit de primeros auxilios actualizado y no caducado. No cumplir con esto durante una inspección policial podría acarrear pequeñas multas irritantes.

Sin embargo, las cosas se ponen más caras si se transportan artículos prohibidos dentro del automóvil. El ADAC nos recuerda esto en un video conciso. El video es corto principalmente porque no hay mucho que discutir.

Un cuchillo en tu guantera puede costarte caro

En el momento en que transportas ciertos cuchillos de manera insegura en tu vehículo - "insegura" significa fácilmente accesible - estás violando la Ley de Armas, según un experto legal del ADAC. Un cuchillo se consideraría fácilmente accesible, por ejemplo, si se guardara en el compartimento de la guantera.

Según el ADAC, los cuchillos de una mano y las hojas más largas de 12 centímetros, así como las pistolas de aire blando, se clasifican como armas prohibidas. Los cuchillos de bolsillo regulares generalmente no son un problema, ya que sus hojas suelen medir alrededor de siete centímetros.

Especialmente estás en riesgo de caer en la "trampa del cuchillo de una mano". Estos son cuchillos con un apoyo de aguja en el medio de la hoja y una hoja bloqueable. Otros tienen agujeros en la hoja o un abridor. La longitud de la hoja no es significativa con estos cuchillos. Algunos fabricantes permiten la eliminación del apoyo de la hoja. Sin embargo, si la eliminación de los apoyos es suficiente para transportar legalmente el cuchillo no está claramente definido, y no cambia la multa máxima.

Por lo tanto, lleva este tipo de cuchillo solo si tienes un "interés legítimo". Según la ley, esto surge "especialmente cuando el transporte del objeto está relacionado con la ocupación, el mantenimiento de costumbres, el deporte o un propósito aceptado". Si debes transportarlo pero no tienes un "interés legítimo" así, el cuchillo debe guardarse en un recipiente con cerradura. Lo que exactly esto es puede estar sujeto a interpretación.

¿Qué más debes mantener fuera de tu automóvil

Otras cosas a evitar en tu vehículo incluyen sustancias peligrosas como explosivos y una gran cantidad de fuegos artificiales, grandes cantidades de combustible más allá del tanque, ciertos químicos, armas de fuego, animales no asegurados y, en general, objetos que reducen la visibilidad o la seguridad, como grandes tablones de madera esparcidos por el vehículo.

Recuerda que el ADAC dice que "la policía no está autorizada a buscar en el coche o abrir puertas o alcanzar el interior del vehículo durante el control del tráfico general" a menos que haya un peligro inmediato o una orden de registro. Por lo tanto, puedes negarte a la inspección. Sin embargo, tal negativa puede acarrear medidas adicionales de la policía.

En Alemania, si planeas viajar, asegúrate de dejar en casa artículos prohibidos como cuchillos de una mano con hojas más largas de 12 centímetros y pistolas de aire blando, ya que se clasifican como armas prohibidas. Esta es información crucial proporcionada por el ADAC.

Si eres residente de Alemania o estás visitando, es esencial saber que el transporte de artículos como sustancias peligrosas, armas de fuego y grandes cantidades de combustible más allá del tanque también está prohibido dentro de los vehículos. El ADAC enfatiza la importancia de mantener tu vehículo libre de tales artículos por razones de seguridad.

Lea también: