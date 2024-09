- Posibilidad de multa de hasta 10.000 euros: Evite siempre dejar esto en su vehículo

Aquí está el desglose de los elementos esenciales del coche en Alemania: Si estás conduciendo por Alemania al volante, tienes que tener algunos elementos esenciales a bordo. El equipo obligatorio incluye una licencia de conducir legítima, los papeles de registro de tu vehículo (no la carta en sí), documentos para cualquier modificación del vehículo, un triángulo de seguridad, un chaleco brillante, y un botiquín de primeros auxilios completo y actualizado. No escatimes en estas necesidades, o podrías enfrentar algunas multas pequeñas pero molestas durante una parada y revisión de la policía.

Pero ten cuidado al llevar ciertos artículos en tu vehículo, ya que no cumplir con estas regulaciones puede ser costoso. El ADAC aclara esto en un video directo. La razón es que no se trata solo de los artículos que debes o no llevar, sino también de cómo y dónde los almacenas.

Un cuchillo oculto en la guantera podría costarte dinero

Verás, llevar ciertos tipos de cuchillos en un lugar fácilmente accesible, como la guantera, significa que estás infringiendo la Ley de Armas, según advierte un abogado del ADAC. El término "fácilmente accesible" se refiere a los cuchillos que están guardados en lugares que se pueden coger o sacar rápidamente.

Según el ADAC, los cuchillos de una mano y aquellos con una hoja más larga que 12 centímetros están prohibidos. Las pistolas de aire blando también entran en esta categoría. No te preocupes, los cuchillos de bolsillo regulares generalmente son seguros de llevar, ya que la longitud de la hoja típica es de alrededor de 7 centímetros.

Ten cuidado al llevar cuchillos plegables, ya que ciertos modelos pueden cumplir fácilmente los criterios de "cuchillos de una mano". Estos son los tipos que tienen un pasador incorporado para abrir la hoja o incluso modelos con agujeros a lo largo de la hoja o un abridor, independientemente de la longitud de la hoja. Algunos fabricantes incluso permiten la eliminación del pasador. La legalidad de llevar un cuchillo después de eliminar el pasador, sin embargo, no está claramente definida y, en el peor de los casos, aún resultará en multas.

Por lo tanto, lleva estos tipos de cuchillos solo si tienes una razón sólida llamada "interés legítimo". Según la ley, una razón así surge cuando llevar el artículo está relacionado con tu profesión, la preservación cultural, los deportes o cualquier causa generalmente reconocida. Si lo estás transportando pero no tienes un "interés legítimo" así, asegúralo en un recipiente con cerradura. Sin embargo, definir qué cuenta exactly como un recipiente con cerradura puede ser abierto a interpretación en ciertos situaciones.

¿Qué otros artículos deberías evitar?

Mantén otras sustancias amenazantes fuera de tu coche, como explosivos, muchas bengalas, grandes contenedores de combustible fuera del tanque, algunas sustancias químicas, armas de fuego, mascotas sin asegurar y cualquier cosa que obstruya tu visibilidad o seguridad, como grandes tablones de madera que cubren tu coche.

Información crucial: El ADAC también nos informa que los oficiales de policía no están autorizados a buscar tu coche, abrir puertas o alcanzar el interior durante una revisión de tráfico regular a menos que haya peligro inminente o se presente una orden de registro. Pensativamente, puedes rechazar la revisión, pero esta negativa podríaprompt

Lea también: