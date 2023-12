Posadas históricas en parques nacionales: 10 de nuestras favoritas

Situados en los Parques Nacionales o cerca de ellos, se cuentan entre los complejos turísticos más exclusivos del mundo, a pesar de que algunos no ofrecen aire acondicionado, conexión a Internet o, en un caso, acceso por carretera a la posada.

Varias de estas históricas posadas de los parques son anteriores a la existencia del Servicio de Parques Nacionales, creado en 1916.

Aquí tienes algunos de nuestros favoritos para disfrutar la próxima vez que viajes a un parque nacional:

1. El Tovar

Gran Cañón, Arizona

Si viaja al Parque Nacional del Gran Cañón, no hay habitación más exclusiva que una situada en el borde. El To var, hotel de presidentes y otras personalidades, se construyó en el borde del Gran Cañón con un coste de 250.000 dólares y se inauguró en 1905.

Un cruce entre un chalet suizo y una villa noruega para atraer a la élite de la época, fue designado Monumento Histórico Nacional en 1987.

2. Hotel Majestic Yosemite

Parque Nacional de Yosemite, California

No importa que el histórico Hotel Ahwahnee del Parque Nacional de Yosemite, en California, haya sido rebautizado como Hotel Majestic Yosemite, como resultado de una disputa entre un antiguo concesionario de la marca y el Servicio de Parques Nacionales.

Construido en la década de 1920 para servir a la clase acomodada, el Majestic/Ahwahnee esun lugar de ensueño para quienes desean alojarse en un lugar de lujo en el parque. ¿No se ajusta a su presupuesto? Pásese a tomar algo o a comer y disfrute de las vistas de las cataratas de Yosemite, Half Dome y Glacier Point. (Las habitaciones de huéspedes del edificio principal se renovaron recientemente, y los trabajos para actualizar las suites comenzarán más adelante en 2018).

3. Posada Greyfield

Costa Nacional de la Isla Cumberland, Georgia

Cumberland Island National Seashore , la isla barrera más grande y meridional de Georgia, alberga playas vírgenes, bosques y caballos salvajes. Para quienes no estuvieran interesados en acampar en la isla, Thomas y Lucy Carnegie construyeron lo que hoy es la posada Greyfield, de 16 habitaciones, para su hija Margaret Ricketson.

Su hija, Lucy R. Ferguson, convirtió la casa en posada en 1962, y la familia sigue gestionando la propiedad. Las habitaciones de huéspedes de la casa principal se sometieron a una renovación a finales de 2017, aún teniendo en cuenta la integridad histórica de la casa.

Puede que la casa sea más conocida por ser la elegida por John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette para su fiesta de boda en 1996.

4. Casa de campo de Crater Lake

Parque Nacional del Lago del Cráter, Oregón

Una erupción provocó el colapso de un imponente volcán y creó el lago más profundo de Estados Unidos en el Parque Nacional del Lago del Cráter , en Oregón. El Crater Lake Lodge se construyó al final de un cráter formado por el colapso del volcán y se inauguró en 1915.

A pesar de la violenta historia del lugar, el lodge destila calma (no hay televisores ni teléfonos en las habitaciones).

Hágase una foto junto a la chimenea del Gran Salón y pida una habitación junto al lago para disfrutar de las mejores vistas. El albergue abre por temporadas desde finales de mayo hasta mediados de octubre, y se pueden hacer excursiones en barco por el lago durante la mayor parte de la temporada.

5. LeConte Lodge

Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, Carolina del Norte/Tennessee

El LeConte Lodge, situado cerca de la cima del monte LeConte, a una altitud de 1.600 metros, en el Parque Nacional de las Montañas Great Smoky, tuvo unos comienzos humildes. Empezó como un campamento de tiendas cuando se estaba discutiendo la posibilidad de convertir el terreno en parque nacional. El fundador del albergue, Jack Huff, empezó a construir el refugio en 1926, ocho años antes de que el terreno fuera designado parque nacional.

La temporada de 2018 se extiende desde mediados de marzo hasta el 20 de noviembre, y su director general, John Northrup, afirma que el albergue acoge a unos 12.000 huéspedes durante los ocho meses de temporada y a 15.000 excursionistas al año. (Los excursionistas diurnos pueden comprar comida en el albergue).

Al albergue, donde los huéspedes duermen en cabañas de madera con calefacción de propano y linternas de queroseno (sin electricidad), sólo se puede llegar recorriendo uno de los cinco senderos. Despiértese temprano para llegar a Myrtle Point y ver el amanecer.

6. Posada en el Presidio

Presidio de San Francisco, California

Este edificio de estilo georgiano fue construido en 1903 y recibió el nombre de Pershing Hall en honor al general John J. Pershing. Situado en el Puesto Principal, antaño centro social del puesto, ha sido restaurado como la Posada del Presidio.

El Ejército de EE.UU. abandonó el Presidio en 1994, y la posada abrió sus puertas en 2012. Recibió la certificación LEED Gold del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU. poco después de su inauguración. Waterford Hotels & Inns, que gestiona la posada para Presidio Trust, abrirá The Lodge at the Presidio en un edificio histórico en el Puesto Principal de Presidio a finales de junio de 2018.

7. The Inn at Brandywine Falls

Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, Ohio

Construido en 1848 con vistas a las cataratas Brandywine como el hogar de James y Adeline Wallace, el Inn at Brandywine Falls en el Parque Nacional del Valle de Cuyahoga de Ohio mantiene su carácter del siglo XIX, pero ofrece cenas de la granja a la mesa y un jacuzzi para dos personas en un antiguo granero que ahora es una suite.

Situada entre Cleveland y Akron (Ohio), esta posada de seis habitaciones es un refugio del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Es un lugar conveniente para la observación de aves cercanas, senderismo, ciclismo y esquí de fondo en invierno, o simplemente disfrutar de las vistas de las cataratas de 65 pies.

8. Posada Old Faithful

Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming

Situada cerca del géiser Old Faithful, en el suroeste del Parque Nacional de Yellowstone, la posada OldFaithful fue diseñada por el arquitecto Robert Reamer y construida en 1904 con troncos y piedra de la zona.

Monumento Histórico Nacional y anfitrión de muchos presidentes, la posada no dispone de Internet, televisión, radio ni aire acondicionado. Razón de más para reunirse con los amigos en la enorme chimenea de piedra del vestíbulo o salir al exterior a hacer senderismo y explorar el primer parque nacional de la nación. La posada abre cada año en mayo y cierra a principios de octubre.

9. Albergue Evergreen

Parque Nacional de Yosemite, California

Construido en 1921, el Ever green Lodge se construyó originalmente para apoyar la construcción de la presa O'Shaughnessy en el valle de Hetch Hetchy. A una milla del Parque Nacional de Yosemite, también sirvió como oficina de correos, almacén general y restaurante.

El albergue fue adquirido a finales de la década de 1920 por unos posaderos que construyeron el alojamiento principal que existe en la actualidad, aunque ha sido renovado varias veces. Ofrece actividades recreativas guiadas y visitas a la cercana Yosemite. Para los viajeros que quieren todo nuevo, los propietarios abrieron Rush Creek Lodge a menos de un kilómetro y medio del parque en 2016.

10. Volcano House

Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, Hawái.

Las erupciones en el Kilauea habían cerrado la mayor parte del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái desde el 11 de mayo, lo que significó que el único alojamiento dentro del parque también tuvo que cerrar. El parque reabrió el 22 de septiembre, y el hotel tiene prevista su reapertura el 6 de octubre.

Volcano House permite a los visitantes acercarse a un volcán activo. Abierto por primera vez en 1846 en el actual Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, Volcano House domina el cráter Halema'uma'u, en la cima del Kilauea.

Es el hotel más antiguo del estado y reabrió en 2013 tras una renovación de 7 millones de dólares. Hay habitaciones con vistas al volcán Kilauea y a la selva tropical hawaiana, y una ruta de senderismo que lleva a los visitantes al sendero Napau. Suponiendo que las carreteras sobrevivan a la última erupción, un viaje en coche de 11 millas lleva a los conductores alrededor del borde del cráter.

Esta historia se publicó originalmente en junio de 2016 y se actualizó en septiembre de 2018.

