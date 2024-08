- Por qué una línea de pesca se extiende por Manhattan

Antes de que el sol se eleve sobre el río Este, Moshe Tauber navega su slightly blemished black minivan a través del puente George Washington hacia Manhattan. En la intersección de Riverside Drive y 145th Street, él agarra una línea de nailon exactamente a las 4:30 PM - una rutina que ha mantenido todos los jueves durante unos 25 años. Nunca ha faltado un jueves. "Mira esa línea de pesca ahí arriba? Va desde 145th Street hasta Madison Avenue. Tenemos que verificar eso, así que es donde starting."

Tauber es padre de doce, dirige un centro de cuidado diurno con su esposa y enseña en una escuela judía. Sin embargo, todos los jueves, el hombre de 50 años viaja una hora desde su ciudad natal de Monsey hasta el centro de la ciudad de Nueva York para inspeccionar el Eruv de Manhattan - una cuerda que cubre grandes porciones de Manhattan, colgada en postes de la calle, entre otras cosas. El viernes por la mañana, Tauber regresa para coordinar con artesanos, reparar y asegurarse de que todo esté en orden para la noche del viernes.

Una cuerda que revoluciona la vida del Sabbath

"Durante el Sabbath judío - desde la puesta del sol el viernes hasta el comienzo de la oscuridad el sábado - algunas actividades están prohibidas", dice el Rabino Adam Mintz, con sede en Manhattan. "Una de esas actividades es transportar objetos más allá de tu propia casa - eso incluye empujar cochecitos o jugar béisbol", explica. "Para superar esta restricción, los rabinos pensaron en la marca de límites hace casi 2000 años. El área dentro de estos límites entonces se vuelve exclusiva, y todas las restricciones se levantan", explica Mintz. Inicialmente, se utilizaron paredes reales para lograr esto, pero debido a preocupaciones prácticas, se han reemplazado con cuerdas y postes.

Varias ciudades de todo el mundo con poblaciones judías significativas tienen sus propios Eruvs - lugares como Amberes, Londres, Toronto y Viena. Según el Consejo Central de Judíos, Alemania no tiene un Eruv permanente. En Nueva York, hogar de unos millones de personas judías, existen numerosos Eruvs.

Sin embargo, el Eruv de Manhattan que Tauber inspecciona todos los jueves es el más grande del mundo, asegura el Rabino Mintz. Cubre la 145th Street hasta la punta sur de Manhattan, abarcando casi toda la isla. Esto no es solo una línea de pesca en todas partes, sino que incluye cercas y paredes construidas anteriormente para otros propósitos.

Desde la creación del Eruv de Manhattan en 1999, en colaboración con la administración de la ciudad de Nueva York, el Rabino Mintz ha servido como su presidente oficial en representación de una docena de instituciones y organizaciones judías, con el Rabino Tauber como su cuidador.

"Todo funciona sin problemas", dice Mintz. "Principalmente me enfoco en la recaudación de fondos". Aproximadamente $150,000 al año, principalmente de donaciones de instituciones judías y personas privadas. "El Rabino Tauber maneja la mayor parte del trabajo".

Las principales amenazas del Eruv son los trabajos de construcción y las tormentas de nieve. Después del huracán "Sandy" en 2012, los artesanos bajo la supervisión de Tauber repararon el Eruv durante varios días para restaurarlo antes del comienzo del Sabbath.

Moviéndose hacia el sur a lo largo del río Este desde la 145th Street, Tauber ya no se detiene a ver la salida del sol. "No hay tiempo para observar el sol", dice Tauber, observando agudamente el tráfico y la línea de pesca.

Raramente disfruta de las atracciones de Manhattan. "No paso mucho tiempo aquí, a veces visito la sinagoga". De lo contrario, disfruta de la soledad durante las inspecciones. "A menudo escucho conferencias sobre temas judíos, incluso grabo y reproduzco mis propias lecciones".

No todos aprueban el Eruv, dice el Rabino Mintz. "La gente siempre ha disentido si es esencial cumplir las reglas sin excepciones".

Criado en Monsey sin un Eruv, Tauber comparte: "Puedes manejarte sin él". Con un Eruv en su lugar ahora - "Te acostumbras y es difícil imaginarse viviendo sin él, especialmente para las familias con niños pequeños en cochecitos".

"El Eruv está intacto".

Con su black minivan, Tauber ha cruzado ahora la punta sur de Manhattan y conduce hacia el norte a lo largo del río Hudson. Su entorno comienza a cobrar vida a medida que amanece. Los primeros corredores y ciclistas emergen, los noctámbulos emergen de los bares y clubes. La mayoría remains unaware of the fishing line looming above their heads in many locations. La coexistencia de estos mundos intriga al Rabino Mintz. "Y es tan hermoso saber que algo como el Eruv todavía persiste hoy".

Este jueves por la mañana, las inspecciones de Tauber no descubrieron ni un solo defecto en el Eruv. Al comienzo del viaje, detuvo el minibus, sacó un black cell phone de su bolsillo. "Este es mi único teléfono, amigo. Está todo bloqueado, no hay acceso a internet tampoco. Solo puedo enviar mensajes de texto con él". Según la tradición, ahora ingresó los resultados de la inspección al Rabino Mintz y a las autoridades de algunas organizaciones judías. "El Eruv está bien".

Tauber debe asegurarse de que el Eruv se extienda a otros vehículos en las calles, ya que los usuarios de autobuses o taxis también se benefician del Eruv.

Durante sus inspecciones, Tauber revisa el estado del Eruv en los parquímetros y los racks de bicicletas, ya que estas estructuras a menudo se utilizan por parte de la comunidad judía.

