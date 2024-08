- ¿Por qué todavía soñamos con la escuela?

Suena una campana de escuela, se abre una puerta, luz tenue. ¿Qué está pasando, uno se pregunta? Hasta que lentamente una sensación sube desde el estómago. ¡Oh no, prueba de matemáticas! ¡No he estudiado!

El miedo a un examen - esa es una sensación que millones de estudiantes en Alemania conocen y de la que están recuperándose. Muchos estados federales aún están de vacaciones de verano, en algunos la escuela ya ha comenzado, pero sin la presión de los grandes exámenes en las primeras semanas. Pero también es una sensación que afecta a muchos adultos que dejaron la escuela hace mucho tiempo. En la noche.

Sueños escolares, la clásica obra de teatro nocturna

Si se escucha con atención, se sabrá: muchas personas sueñan con situaciones de escuela y exámenes. Un aula sin nombre, una pizarra al frente, una hoja de papel con tareas en la mesa - estos son clásicos de la obra que nuestro cerebro representa en el sueño.

El gran descanso escolar en el verano es una buena oportunidad para preguntar: ¿por qué es así?

Los que quieran saber deben hablar con Michael Schredl, uno de los investigadores de sueños más famosos del país. Un hombre que tiene respuestas muy descansadas a preguntas apremiantes. Él dice: en un sueño escolar, no se trata tanto de experiencias concretas en instituciones educativas de muchos años atrás, sino de cosas actuales y emocionalmente relevantes en el aquí y ahora.

"Un sueño siempre mezcla experiencias actuales con cosas que happened earlier - si estas experiencias anteriores desencadenan emociones o sentimientos similares", explica el director científico del laboratorio del sueño en el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim. La escuela es solo un tipo de fondo en el que el estado emocional actual se vuelve visible.

Una sensación no solo encontrada en aulas

"El patrón básico del sueño de examen es que alguien más quiere saber si puedes hacer algo, si puedes desempeñarte", explica Schredl. "La sensación es: mi desempeño está siendo observado".

Es una sensación que puede ser incómoda. Y una sensación no solo encontrada en aulas. "Este patrón básico es algo que no solo ocurre en la escuela, sino en la vida en general", dice el investigador. "En el mundo profesional, no es el maestro quien prueba, sino el jefe o los colegas".

Por lo tanto, también es posible que los antiguos estudiantes modelo que siempre estaban bien preparados sueñen en la adultez que están sin preparación para una prueba de matemáticas o inglés. "Porque se trata de sentimientos y emociones actuales", dice Schredl. Un estudio de Schredl encontró que los sueños sobre exámenes están entre los diez temas principales en pesadillas.

El autor científico Stefan Klein, quien escribió un libro muy aclamado sobre sueños ("Sueños. Un viaje a nuestra realidad interior"), pertenece a esas personas que a menudo sueñan con situaciones de exámenes - aunque él mismo nunca había sido particularmente temeroso de pruebas en la escuela y cosas por el estilo.

Pero él también dice: "Sueño sobre eso en una situación de vida muy específica. Es decir, cuando temo una evaluación". Para él, esto es típico cuando se acerca la fecha de publicación de un libro.

"Los sueños me dicen cómo me siento realmente".

"Para revelar algo sobre mí mismo, mi sueño me dice esto", dice Klein. Durante el día, a menudo nos convencemos de que podemos manejar una situación bien. Pero el sueño muestra que todavía nos molesta y causa estrés. "Un amigo sabio mío dijo una vez: los sueños me dicen cómo me siento realmente. Hay mucha verdad en eso", dice Klein. "La emoción es la fuerza impulsora del sueño".

Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué esta emoción elige la escuela como escenario para su actuación?

Bien, es muy formativo para muchas personas. Las primeras evaluaciones, las primeras autoridades. "La escuela está tan presente porque muchas cosas happen for the first time durante este tiempo - incluyendo donde algunos problemas comienzan. Es un tiempo de emociones fuertes", dice el investigador de sueños Schredl.

A los estudiantes que ahora vuelven a sus aulas, solo podemos desearles: dulces sueños.

A pesar del descanso de verano en algunas áreas, el miedo a los exámenes es una experiencia común entre muchos estudiantes en Alemania. Esta sensación también afecta a adultos que dejaron la escuela hace mucho tiempo, como Michael Schredl, un investigador de sueños renombrado en Mannheim, explica. Él sugiere que los sueños escolares no son sobre experiencias pasadas, sino que reflejan problemas actuales y emocionalmente relevantes.

Lea también: