Por qué tenemos pesadillas y cómo acabar con ellas

Las pesadillas son más frecuentes en la infancia, pero entre el 50% y el 85% de los adultos dicen tenerlas de vez en cuando.

Casi todo el mundo puede tener pesadillas.

"Lossueños suelen incorporar cosas que han ocurrido durante el día, lo que lleva a algunos investigadores a plantear la hipótesis de que los sueños y el sueño con movimientos oculares rápidos son esenciales para la consolidación de la memoria y el rejuvenecimiento cognitivo", afirma Joshua Tal, psicólogo especializado en sueño y salud residente en Manhattan.

"Las pesadillas son los intentos de la mente de dar sentido a estos acontecimientos, reproduciéndolos en imágenes durante el sueño".

Las pesadillas son lo que la Academia Americana de Medicina del Sueño denomina "sueños vívidos, realistas y perturbadores que suelen implicar amenazas a la supervivencia o la seguridad, y que a menudo evocan emociones de ansiedad, miedo o terror".

Si alguien tiene pesadillas frecuentes -más de una o dos veces por semana- que le causan angustia o le perjudican en el trabajo o entre las personas, es posible que padezca un trastorno de pesadillas. Los tratamientos incluyen medicamentos y terapias conductuales.

Es importante tratar las pesadillas frecuentes, ya que también se han relacionado con el insomnio, la depresión y el comportamiento suicida. Dado que las pesadillas también pueden causar privación del sueño, también se relacionan con enfermedades cardiacas y obesidad.

Poner a prueba estos 10 pasos podría ayudarte a aliviar tus pesadillas y mejorar tu sueño y tu calidad de vida.

1. Establezca una rutina de sueño

Las pesadillas se producen durante el sueño de movimientos oculares rápidos, la fase durante la cual nuestros músculos se relajan y soñamos. Despertarse durante el sueño REM permite recordar el sueño y la angustia resultante, afirma Jennifer Martin, profesora de medicina de la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California en Los Ángeles y miembro de la junta directiva de la Academia Americana de Medicina del Sueño.

"Una de las formas más eficaces de tratar los problemas de pesadillas en los adultos es conseguir que duerman más profundamente para que se despierten con menos frecuencia", afirma Martin.

Una rutina de sueño saludable engendra un sueño profundo. Desarrolle una haciendo ejercicio, estableciendo horarios regulares para dormir y despertarse, asegurándose de que su habitación esté oscura y fresca, evitando bebidas estimulantes después de media tarde y realizando actividades relajantes.

2. Reducir el alcohol

Según Martin, las bebidas alcohólicas pueden provocar inquietud y despertares durante la noche, lo que puede ayudar a recordar pesadillas.

"Mucha gente utiliza el alcohol para relajarse y sentir sueño al final del día, pero en realidad no es la solución adecuada", añade. En su lugar, prueba con infusiones y otras bebidas que favorezcan el sueño. Si beber era la única parte de tu rutina de relajación, charla con tu pareja o lee en su lugar.

Una bebida más de tres horas antes de acostarse está bien, dice Martin. Sólo hay que prestar atención a si provoca una siesta después de cenar y un estado de alerta a la hora de acostarse, y eliminar esa bebida si es así.

3. No comas antes de acostarte

Comer entre horas puede aumentar el metabolismo, lo que hace que el cerebro esté más activo y podría provocar pesadillas, según la Fundación Nacional del Sueño.

Aunque algunas personas duermen mejor después de tomar un tentempié ligero, debes dejar de comer entre dos y tres horas antes de acostarte. Si notas que después tienes pesadillas, intenta evitar los tentempiés nocturnos o las comidas más copiosas antes de acostarte.

4. Revise su medicación

Algunos medicamentos pueden provocar pesadillas al interrumpir el sueño REM.

"Si la gente puede identificar que sus pesadillas comenzaron o aumentaron cuando tuvieron un cambio en su medicación, eso es definitivamente una razón para hablar con su médico" sobre su horario de medicación o alternativas, dijo Martin.

La melatonina, aunque es un popular somnífero, influye en nuestro ritmo circadiano que regula el sueño REM, y puede provocar más o menos pesadillas. Si desea tomar melatonina para dormir mejor, trabajar con un especialista del sueño para asegurarse de que está tomando en el momento adecuado y no agravar el problema, dijo Martin.

5. Practica actividades para aliviar el estrés

Larelajación muscular progresiva -tensar grupos musculares al inhalar y relajarlos al exhalar- ha resultado eficaz para reducir las pesadillas.

"Las pesadillas activan el sistema nervioso simpático, el 'sistema de lucha o huida', la respuesta natural del cuerpo al peligro inminente", dijo Tal por correo electrónico.

"El cuerpo también tiene un sistema innato de relajación: el sistema nervioso parasimpático, también conocido como el sistema de 'descansar y digerir'". La relajación muscular progresiva y otras actividades de relajación pueden ayudar a activar ese sistema.

6. Escribe tus preocupaciones en un diario

Escriba sus preocupaciones para desahogarse antes de tiempo, no sea que asomen sus inquietantes cabezas por la noche. Según Tal, escribir un diario puede ser útil para aliviar las pesadillas y el estrés en general.

7. No veas ni leas contenidos de miedo antes de acostarte

Puesto que nuestras observaciones nocturnas pueden aparecer durante el sueño, "gaste algo de energía en ocuparse de cosas que sean más neutras emocionalmente o incluso positivas" antes de acostarse, sugirió Martin.

Durante la pandemia, nuestra vida cotidiana también parece bastante aterradora. "Leer las noticias de los medios de comunicación y luego meterse en la cama es más probable que desencadene sueños inquietantes y perturbadores que mirar las fotos de tus últimas vacaciones con tu familia", añadió.

8. Reescribir el final

La terapia de ensayo con imágenes es eficaz "cuando las pesadillas crónicas muestran temas y patrones similares", explica Tal.

Dado que las pesadillas pueden ser conductas aprendidas por el cerebro, esta práctica consiste en escribir detalladamente los elementos narrativos del sueño. A continuación, reescriba el sueño para que termine de forma positiva. Justo antes de dormirse, fije la intención de volver a soñar diciendo en voz alta: "Si tengo o cuando tenga el comienzo del mismo mal sueño, podré en su lugar tener este sueño mucho mejor con un resultado positivo".

"Al practicar una reescritura durante el día, aumentas tus posibilidades de tenerlas por la noche mientras duermes en lugar de tu pesadilla", dijo Tal.

9. Usa una máquina de ruido blanco

El silencio es clave en una rutina de sueño, pero "para las personas a las que no les gusta que haya silencio total o que se despiertan por ruidos que no pueden controlar durante la noche", el ruido de fondo "es una buena estrategia", dijo Martin.

Prueba un ventilador o una máquina o aplicación de ruido blanco durante varias noches consecutivas para ayudar a tu cerebro a adaptarse, añadió.

10. Controla tu salud mental

Si nada funciona y sigues teniendo pesadillas, habla con un terapeuta o especialista del sueño.

Recibe el boletín semanal de CNN Health

Inscríbete aquí para recibir The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta todos los martes del equipo de CNN Health.

"Las pesadillas podrían ser un signo de un problema mayor, como el TEPT o un trastorno del estado de ánimo", dijo Tal. "Es posible tratar las pesadillas sin tratar el trastorno subyacente, pero también puede ser útil tratar tanto el síntoma como el trastorno".

"Ha habido grandes avances en los tratamientos psicológicos de las pesadillas, el insomnio, la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo", añade Tal. "No tengas miedo de pedir ayuda; la psicoterapia funciona y suele ser a corto plazo y accesible".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com