- ¿Por qué Solingen es siempre un punto de enfoque?

Un campanario triplicado tañe, un sonido breve pero resonante. El presidente federal Frank-Walter Steinmeier, el ministro presidente Hendrik Wüst (CDU) y el alcalde de Solingen, Tim Kurzbach (SPD), se encuentran en silencio, contemplando los tributos florales y recordando a las víctimas de un incidente de apuñalamiento ocurrido hace una semana. Esta escena tiene lugar en el Fronhof, en el corazón de Solingen - el lugar exacto donde un sirio de 26 años arrebató la vida a tres asistentes a la fiesta y hirió a otros ocho.

Entre la solemnidad de los funerales estatales, hay intercambios clandestinos: Wüst y la ministra del Interior federal, Nancy Faeser (SPD), comparten momentos emocionantes con una víctima, mientras Steinmeier interactúa con los ciudadanos locales.

"¿Recuerda el ataque con fuego en Solingen en 1993?" le pregunta a una dama. "Mi hijo tenía solo tres años en ese momento", le cuenta ella. "La herida ha cicatrizado un poco en treinta años", reconoce Steinmeier. "¿Cree que la sociedad de la ciudad sanará y se unirá de nuevo?" Ella asiente con la cabeza, asegurándole que las víctimas de ambos incidentes horribles serán incluidas en la conmemoración de la ciudad.

Este crimen ha reavivado el trauma en Solingen

Steinmeier visitó Solingen el año pasado, rindiendo homenaje al 30º aniversario del ataque con fuego. El 29 de mayo de 1993, la casa de la familia turca Genc fue consumida por las llamas. Cinco mujeres perdieron la vida. El antiguo ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet (CDU), calificó este ataque como "el suceso más trágico de la historia de Renania del Norte-Westfalia". Solingen se convirtió en un símbolo de la ola de violencia racial de principios de los años 90.

No es fácil para la ciudad vivir con este recordatorio constante, pero Solingen ha afrontado valientemente esta lucha, hasta el punto de que en 2023 el subsecretario de Asuntos Exteriores turco, Yasin Ekrem Serim, reconoció el recuerdo del ataque como parte del "ADN de la ciudad".

Pero ahora, una tragedia inesperada golpea: La misma ciudad vuelve a ser víctima de un crimen motivado por el odio, lo que resulta en la matanza injustificada de inocentes durante su tiempo libre en una fiesta de la ciudad los viernes. Solingen ya no es conocida como una ciudad industrial de tamaño medio en NRW donde personas de diversas procedencias conviven en armonía diaria. Ahora, se identifica como una ciudad que lucha contra el resurgimiento del terrorismo islámico. Este último incidente debe estar reavivando el trauma en Solingen.

"Una vez más, esto ha torturado a esta ciudad", dice el ministro presidente Wüst en su discurso en un acto conmemorativo en el teatro y sala de conciertos de la ciudad. "¿Por qué siempre Solingen?", pregunta el alcalde Kurzbach. Citando al bíblico Job, que se enfrenta a Dios ante la desgracia cíclica, el político católico comenta: "No es justo lo que nos ha pasado en Solingen". Sin embargo, un hecho remains unchanged: "Never will we lose faith in the good because of this".

This is also Steinmeier's urgent plea: "Let's not drift apart, let's not antagonize each other. Let's stand together!" The head of state reminds us that numerous Germans managed to survive the Nazi era "thanks to the humanity shown by other nations, keeping their doors open for them." Consequently, the right to asylum for political refugees was enshrined in the Basic Law 75 years ago, albeit with justification. This must persist, yet Germany can only uphold this tradition without exhausting itself. He reiterates his thoughts soon after: "We must not overwhelm the good-hearted."

Solingen has an exemplary figure to look up to

What now? Mercifully, the resilient city has a notable figure to learn from in this situation: Solingen resident Mevlude Genc (1943-2022). She had lost two daughters, two granddaughters, and a niece in the 1993 arson attack, but this did not deter her from staying in Solingen, even taking the bold step of gaining German citizenship, and continuously advocating for reconciliation. The city has named a square after her, bestowed an award for compassion and understanding to her memory, the Mevlude Genc Medal. In these trying times, her words hold significant weight in Solingen: "Hate breeds death," she said. And: "Let us focus on the good."

