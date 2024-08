- ¿Por qué se está estancando la recuperación económica de Alemania en medio de la crisis?

Un gran encuentro aumenta las vibraciones positivas. A veces ocurre, a veces no. Nadie sabe la razón exacta. De manera similar, el ambiente en el ámbito económico de Alemania está actualmente tan decaído como lo ha estado en mucho tiempo. Normalmente, el espíritu económico se mide mediante el Índice de Clima Empresarial Ifo. Aproximadamente 9.000 empresas son cuestionadas cada mes sobre su estado actual y sus proyecciones para los próximos seis meses. La última cifra es: 86,6. En términos simples, esto significa: No está pasando nada. No ha sido tan oscuro desde febrero. Y no hay señales de mejora.

Falta de deseo de adquisición, falta de audacia para las empresas

Las empresas que se dedican a bienes de inversión expresan su preocupación de manera más pronunciada, lo que es un signo preocupante. Cuando este tipo de empresas son optimistas, su positividad a menudo se filtra en toda la economía - se compran productos, aumenta la capacidad de producción futura, fomentando el crecimiento. Dieter Helm, del Instituto Ifo en Múnich, comenta: "La economía alemana está cayendo en picado en esta crisis letárgica". Incluso los consumidores, whose earnings are escalating significantly, are not providing much assistance - they are hoarding their money rather than spending it due to concerns about impending hardships. The only factor that could potentially revive the economy presently is the global demand for German products. Despite the numerous tensions and crises, the global economy is actually thriving, anticipating a growth rate of approximately three percent this year. Unfortunately, almost all of this development is eluding Germany. While Germany manufactures top-notch cars with gasoline and diesel engines, it is not necessarily a world leader in electric automobility, which is gaining significance. In a nutshell, there's no recession, but there's also no advancement.

¿Qué sigue para la economía alemana?

Las cifras del segundo trimestre de 2024, divulgadas por la Oficina Federal de Estadística este martes, lo indican. La economía disminuyó ligeramente en un 0,1 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Uno podría razonar: Entonces, ¿qué, no estábamos haciendo mal el año pasado tampoco? Sin embargo, la pregunta es si esta caída, o al menos la estagnación, continuará si estamos disminuyendo o como máximo nos mantenemos estacionarios, mientras que casi todos los demás están mejorando. El Fondo Monetario Internacional clasificó a Alemania última entre todas las naciones industriales importantes en su previsión económica el mes pasado. Esto se debe en gran parte a que Alemania está muy afectada por los precios altos de la energía, y en parte a que Alemania sufre como nación exportadora cuando hay interrupciones en el comercio mundial debido a aranceles o cadenas de suministro disruptivas. Pero también es sobre Alemania misma. Más optimismo no es todo, pero sería beneficioso si la actitud mejorara lo suficiente para que las empresas recuperen su valor para invertir y los consumidores gasten.

