¿Por qué nuestra capacidad para construir plantas de energía nuclear es insuficiente en comparación con las capacidades de China?

En Europa y Estados Unidos, cada nueva central nuclear construida resulta en una catástrofe. Por el contrario, China está exitosamente construyendo una tras otra, sin obstáculos. Entonces, ¿cómo lo logra China mientras otros países luchan? El programa atómico de China tiene una historia consistente sin pausas y no requiere concursos de belleza para nuevos proyectos de centrales nucleares.

Mientras otras naciones ambicionan construir nuevas centrales nucleares, China es la única que realmente las está llevando a cabo. China autorizó oficialmente su primera central nuclear en 1981. Desde entonces, se han puesto en marcha 57 reactores. En la actualidad, otros 30 están en construcción. Según el Informe Mundial sobre la Industria Nuclear (WNISR) de 2022 y 2023, se han aprobado otros 10, y el lunes pasado se aprobaron otros 11.

Si China mantiene este ritmo, podría superar a Estados Unidos, que actualmente opera 94 reactores nucleares, y convertirse en la nación nuclear líder del mundo para 2030. En marcado contraste, EE. UU. solo ha conectado tres nuevos reactores a la red desde 1996.

China, sin embargo, es la excepción a la regla. En otros lugares, estados y corporaciones fracasan repetidamente durante la construcción y operación de centrales nucleares. Actualmente, hay 407 reactores en funcionamiento en todo el mundo, pero 214 han sido cerrados. 34 siguen funcionando pero no han generado electricidad durante más de 18 meses. 93 proyectos se han detenido. Según el economista danés Bent Flyvbjerg, que se especializa en Gestión de Programas Mayores en las universidades de Copenhague y Oxford, "el 90% de los proyectos supera su presupuesto y plazo".

"Impresionante"

Investigando y educando sobre Gestión de Programas Mayores, Flyvbjerg recopila datos de 22,000 proyectos a lo largo de dos décadas. En su libro "How Big Things Get Done", publicó sus hallazgos por primera vez. La mayoría de los grandes proyectos terminan siendo desastres, resume, diciendo "el 90% de los proyectos se queda sin dinero y tiempo antes de la finalización". Implicando "esa es la realidad que revelan nuestras estadísticas. ¡Es impresionante!"

Las centrales nucleares se encuentran entre las industrias más problemáticas. Las centrales nucleares suelen ser un 120% más caras de lo inicialmente estimado. incluso las instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares y los reactores desmantelados cuestan un 238% más de lo estimado inicialmente.

El factor clave de los costos más altos

El factor clave de los costos asociados con las centrales nucleares radica en la tecnología única y compleja necesaria para protegerse contra accidentes graves. Incidentes como Three Mile Island, Chernobyl y Fukushima han llevado a la implementación de regulaciones de seguridad más estrictas, lo que hace que la construcción de centrales nucleares sea cada vez más difícil.

Pausas de una década

No todos los países han detenido sus programas nucleares después del desastre de Fukushima, como Alemania, pero incluso países como EE. UU. han estado debatiendo el tema. EE. UU. ha abandonado realmente 42 proyectos de centrales nucleares desde su inicio. Después de Chernobyl, hubo largos intervalos en la construcción de centrales nucleares en EE. UU. El reactor Watts Bar 1, ubicado en Tennessee, fue el último nuevo reactor en ponerse en marcha en 1996, lo que marca un hiato de 20 años.

El impacto de detener la construcción

Detener la construcción de nuevas instalaciones ha tenido un efecto negativo en la industria nuclear. Con el tiempo, los procesos y procedimientos se han vuelto obsoletos, las cadenas de suministro se han desmoronado y los ingenieros y artesanos cualificados han pasado a otras industrias. Esto se refleja en el estado actual de los proyectos: los costos están aumentando y los plazos de los proyectos están plagados de retrasos. Las regulaciones de seguridad más estrictas en las nuevas centrales nucleares solo se pueden cumplir con certificados falsos, lo que afecta a las soldaduras en Francia y a miles de componentes en Corea del Sur.

Un enfoque mejor de China

A diferencia de los países occidentales, China no ha experimentado ningún proyecto abandonado desde el inicio de su programa nuclear en la década de 1980. Después de Fukushima, China ha continuado construyendo nuevos reactores, evitando así la creación de un vacío de experiencia o una industria en quiebra.

De esta manera, el programa nuclear chino ha logrado una estandarización que falta en Europa y EE. UU. China tiene una gran piscina de trabajadores experimentados, tipos de reactores uniformes, cadenas de suministro establecidas y bancos estatales como financiadores confiables.

Posibles inconvenientes para nuevos proyectos

A pesar de los evidentes beneficios, Bent Flyvbjerg ve otro problema. Dado que los nuevos proyectos atómicos en Europa y EE. UU. no son populares o rentables, los defensores deben hacerlos parecer particularly appealing on paper. Esto resulta en "representación estratégica", según el economista danés, con beneficios exagerados, costos subestimados y riesgos ignorados.

Sin embargo, a medida que comienza la construcción, se impone la realidad y se abre la "ventana del infierno". Se deben realizar correcciones por lo que se pasó por alto o se ignoró en la planificación. Cuanto más tiempo tarde esto, más problemas surgen. Las complicaciones pueden provenir de una variedad de fuentes, como tipos de interés, precios del petróleo, guerras y desastres naturales.

"Construir una central nuclear no es tarea fácil, tardando generalmente entre una década y quince años", afirma Flyvbjerg. "Esta 'ventana del peligro' deja espacio para que surjan various issues. Si bien muchos creen que la probabilidad de una pandemia es mínima, una cada cien años es una realidad estadística. Dado que la construcción de una central nuclear tarda quince años, la probabilidad de que ocurra una pandemia durante ese período es un significativo 15%!"

Retrasos financieros y quiebras

Esta 'ventana del peligro' no es desconocida para las empresas nucleares occidentales. La francesa EDF necesitó un rescate financiero de los contribuyentes hace unos años. De manera similar, la compañía estadounidense Westinghouse presentó solicitud de quiebra mientras construía las últimas centrales nucleares estadounidenses.

A pesar de estos incidentes, EE. UU. y otros 21 países tienen como objetivo aumentar significativamente su capacidad nuclear para 2050, planificando la construcción de más de 1.000 nuevas centrales nucleares. Sin embargo, Bent Flyvbjerg duda que puedan construir estas plantas a tiempo para contribuir a la mitigación del cambio climático. No obstante, cree que se debería dar una segunda oportunidad a la industria nuclear occidental -si pueden estandarizar sus proyectos, como China-. De lo contrario, podrían seguir encabezando informes de desastres.

A pesar de los desafíos y los altos costos asociados con las centrales nucleares, la historia consistente y el enfoque estandarizado de China le ha permitido construir con éxito numerous plantas nucleares sin retrasos significativos o problemas financieros. En cambio, muchos países occidentales luchan con sobrepasos presupuestarios, incumplimientos de plazos y proyectos abandonados, lo que ha llevado a una industria nuclear disminuida y aumentos significativos en los costos de los proyectos.

