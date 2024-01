Por qué los villanos del cine adoran la arquitectura moderna

El antagonista de Bond, el asesino Francisco Scaramanga, ha fortificado su escondite dentro de un imponente karst de piedra caliza. Cuando 007 entra en la casa aislada, el secuaz de Scaramanga, Nick Nack, acciona un interruptor desde la estación de control de la casa, enviando al héroe a una vertiginosa casa de los horrores iluminada en rojo.

Chad Oppenheim, arquitecto residente en Miami, vio por primera vez la película y el escondite de Scaramanga cuando tenía siete años. Fue el comienzo de una obsesión por la guarida definitiva. "O me convertía en un supervillano y construía una de estas guaridas, o me hacía arquitecto", afirma.

Oppenheim explora su camino más oscuro en "Lair", un libro publicado recientemente por Tra Publishing, en el que muestra 15 viviendas altamente secretas en dibujos arquitectónicos en blanco y negro. Entre ellas se encuentran el escondite alpino nórdico de "Ex Machina", la espeluznante casa submarina de "La espía que me amó", la elegante morada del monte Rushmore en "North By Northwest" y el espeluznante cuartel general brutalista de Wallace Corporation en "Blade Runner 2049".

En general, las guaridas tienen cosas en común: Son prístinas, imponentes, de alta tecnología, de otro mundo, a menudo poco prácticas, y se basan en gran medida en los principios del modernismo. El libro plantea una pregunta: ¿Por qué los malos viven en casas buenas?

"Las guaridas de los villanos siempre tienen la arquitectura más sexy, que te invita a ser el malo", dijo Leah Greenblatt, crítica general de Entertainment Weekly, en una mesa redonda sobre el libro celebrada en Nueva York. Aparte de la casa de su infancia que aparece en "Skyfall", preguntó: "¿James Bond tiene siquiera una casa?". Oppenhenheim también jugó con la idea del escondite del héroe -la Batcueva, la Fortaleza de la Soledad-, pero en general considera que los supervillanos tienen "un poco más de profundidad", dijo.

Oppenheim y su equipo idearon una rúbrica para determinar qué escondites pasaban el corte final y qué se consideraba verdadero villano. "En primer lugar, las guaridas tenían que tener aspiraciones. También tenían que ser increíblemente bellas desde el punto de vista arquitectónico", explicó. Omitieron la fastuosa mansión diseñada por John Lautner del director porno Jackie Treehorn en "El gran Lebowski", al no considerarlo un verdadero antagonista. La fortaleza infernal de Darth Vader en "La guerra de las galaxias" también se perdió en favor de la Estrella de la Muerte porque Oppenheim decidió que nadie querría vivir en un planeta volcánico insostenible.

También optaron por malos que tuvieran grandes visiones de la humanidad, no tanto la naturaleza brutal de asesinos en serie como Hannibal Lecter. "En cierto modo, son muy utópicos, porque creen que están haciendo lo correcto, como la mayoría de los megalómanos", explica Oppenheim. La arquitectura que eligen representa sus variopintas personalidades. "Muchos de estos villanos quieren ser caballeros del viejo mundo o súper hipermodernos, y en realidad no hay un término medio", señala Greenblatt, excepto por el exterior de alta tecnología y el interior tipo "Downton Abbey" del arácnido marino de Karl Stromberg, admite.

"La guarida" examina cómo la arquitectura modernista, futurista y utópica se ha asociado durante mucho tiempo con la amoralidad. A lo largo de los siglos XX y XXI, las casas elegantes, minimalistas y extravagantes a partes iguales, hechas de cristal, acero y hormigón, se han convertido en el hogar arquetípico del recluso idealista con ambiciones ruines.

"La arquitectura doméstica moderna se ha identificado casi exclusivamente con personajes malvados, inestables, egoístas, obsesivos y movidos por el placer de la carne", escribe Joseph Rosa en un ensayo del libro. "Si aún vivieran, esto escandalizaría a los pioneros del modernismo, que imaginaron que su movimiento facilitaría una forma de vida sana, honesta y moral".

Mientras que la vida familiar en la televisión se ha retratado a menudo en entornos acogedores y tradicionales, las casas modernistas se han reservado para solteros caprichosos, como Don Draper de "Mad Men", que deja su casa colonial suburbana con Betty por unas líneas más limpias y un nuevo interés amoroso en Manhattan.

La arquitectura moderna no ha sido tan bien acogida por los estadounidenses. Además, señala Rosa, la desconfianza hacia la tecnología tras la Segunda Guerra Mundial ahondó la idea de que el progreso y la innovación podían ser peligrosos.

Los diseñadores de producción suelen hacer referencia a las monumentales formas de hormigón vertido del Brutalismo o a las ideas sociales colectivas del Constructivismo para construir escenarios distópicos. El búnker diseñado por Ken Adams en "Dr. Strangelove" y los sombríos bloques de pisos de "La naranja mecánica" siguen esta línea. En la mesa redonda, el crítico de cine Chris Nashawaty comentó el constructivismo: "Es una arquitectura de propaganda, y como todos estos villanos o dictadores o gobernantes comunistas... se trata de convencer a la gente de que hay poder y pensamiento y fuerza".

Pero muchos supervillanos también se sienten atraídos por el mundo natural. Tales inclinaciones encuentran una influencia improbable en Frank Lloyd Wright, cuyo movimiento de arquitectura orgánica predicaba una simbiosis con el medio ambiente. Hollywood suele encontrar sus guaridas favoritas en los diseños del arquitecto y protegido de Wright John Lautner: las casas mirador de Hollywood Hills en "Doble de cuerpo" y "Arma letal 2", y el escondite en el desierto de "Diamantes para siempre". La presencia de Wright vuelve a aparecer en "North By Northwest". Hitchcock pidió al arquitecto que construyera la casa encaramada al monte Rushmore, pero no pudo permitírselo y construyó en su lugar un decorado inspirado en la obra del arquitecto.

Aprovechar el poder de la propia naturaleza es el colmo de la ambición. En "Los Increíbles", la casa de Buddy Pine en una isla volcánica tiene una pared de lava. "La Estrella de la Muerte de La Estrella de la Muerte se parece a una luna, pero tiene el poder de destruir mundos enteros, una idea sacada de la historia: Estados Unidos, la Unión Soviética y la Alemania nazi consideraron el potencial de un satélite mortal en órbita.

Oppenheim ve un vínculo entre nuestros propios comportamientos destructivos y el impulso del villano por dominar la naturaleza. "Realmente hemos intentado conquistar el planeta. (Nuestra) civilización ha manipulado la naturaleza en su beneficio, y no hacemos más que construir más y más", afirma.

Los villanos representan nuestras peores inclinaciones con visiones grandiosas y destructivas. Utilizan sus escondites para retirarse de la humanidad, refugiándose en espacios inmaculados, sus complicados sistemas de defensa y la intimidad de cámaras secretas o un lejano lago de un cráter volcánico.

Pero sus deseos son, en última instancia, muy humanos. "Estas guaridas se burlan de la idea de domesticidad, porque en cierto modo eso es lo que quieren", explica Nashawaty. "Quieren casas grandes. Quieren lo que quiere todo el mundo".

"Lair Radical Homes And Hideouts Of Movie Villains "ya estádisponible en Tra Publishing.

Este artículo se ha actualizado para reflejar la ubicación del escondite de Scaramanga en la película "El hombre de la pistola de oro", en lugar de la ubicación de la novela.

