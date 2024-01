Por qué los rivales de Trump en el Partido Republicano no se atreven a golpear su mayor lastre aunque se agote el tiempo para derribarle

Pero a solo 13 días de los caucus de Iowa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, no se atreven a pinchar al favorito republicano sobre la responsabilidad clave que podría hacerle tropezar en unas elecciones generales y que le perseguirá en la historia: su asalto a la democracia estadounidense.

Su reticencia podría sugerir una mala praxis de campaña y traicionar una falta de coraje político a medida que Trump adopta un tono cada vez más autocrático ante una posible presidencia que promete utilizar para la retribución personal.

De hecho, como dijo un votante de Iowa a DeSantis en una pregunta escrita en un ayuntamiento de Gray TV el martes: "¿Por qué proteges a Trump? ¿De qué tiene miedo?".

Pero la postura de sus oponentes sí tiene sentido estratégico, dado que el expresidente parece tener un control aún más firme sobre el Partido Republicano que cuando abandonó Washington en desgracia tras intentar anular las elecciones de 2020. El dominio de Trump se basa en parte en su carácter disruptivo, su negativa a seguir las reglas del juego y su estatus de héroe popular entre los votantes del GOP. Pero su poder también se ve reforzado por el desinterés generalizado de las bases por cualquier intento de pedirle cuentas por su comportamiento antidemocrático y por la idea de que deba cargar con la culpa de atropellos como el ataque de la turba de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos.

Al igual que cuando era presidente, cuando su dominio se enfrentaba a sus críticos del Partido Republicano en el Congreso, el superpoder de Trump le está protegiendo de las consecuencias de sus actos y haciendo políticamente imposible que los rivales en las primarias que quieren ganar una parte de sus votantes le pidan cuentas.

Antes de un periodo de dos semanas en el que se enfrenta a una asombrosa serie de obligaciones judiciales y posibles reveses en sus casos, Trump hizo el martes un nuevo movimiento en la compleja maraña legal provocada por su constante desafío contra las limitaciones políticas. Presentó un recurso contra la decisión de la secretaria de Estado demócrata de Maine de excluirle de la votación por la prohibición de "insurrectos" de la 14ª Enmienda. Esto siguió a la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de hacer lo mismo, que también se espera que recurra. Es probable que ambos casos acaben en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Si la historia sirve de guía, la cuestión de la votación -que es constitucionalmente controvertida incluso entre muchos juristas liberales- vinculará aún más a Trump con sus votantes de base, como lo han hecho sus cuatro acusaciones penales y su juicio por fraude civil en Nueva York.

Y dejará a DeSantis y Haley buscando una vez más una forma de atacar a Trump, sin alienar a los republicanos que todavía sienten afecto por él.

DeSantis está desesperado por una apertura

DeSantis, que apuesta por un resultado inesperado en Iowa para revivir una campaña que una vez prometió ser un gigante en todo el país, arremetió contra el expresidente el martes por negarse a comprometerse a un debate de CNN la próxima semana en el estado de Hawkeye. Sugirió que él sería mucho mejor ejecutor del trumpismo en el Despacho Oval que su autor.

"¿Por qué no debería tener que responder preguntas? Se presenta con cosas como deportar a los ilegales y construir un muro, pero ya lo hizo en el 16 y no lo consiguió. Por lo tanto, creo que debe responder a esas preguntas", dijo DeSantis.

Más tarde en el ayuntamiento de Gray TV, el gobernador de Florida también negó que hubiera sido blando con Trump e insistió en que había trazado un fuerte contraste con el expresidente.

Haley -que hace campaña en New Hampshire, donde espera emerger como la última alternativa en pie a Trump- dijo a los votantes que los nuevos y acalorados ataques del expresidente contra ella demuestran que está preocupado por su desafío.

"En sus anuncios y en sus rabietas, cada cosa que ha dicho ha sido mentira. Cada una de ellas. Busqué algún grano de verdad, cada una", dijo, rechazando las afirmaciones de Trump sobre su política de impuestos a la gasolina mientras era gobernadora.

"Lo más grande de lo que todo el mundo habla es de lo buena que era la economía bajo Trump. Lo fue, ¿verdad? Pero, ¿a qué coste? Nos endeudó en 8 billones de dólares en solo cuatro años", dijo, y luego agregó: "No vas y pretendes tener una buena economía endeudándonos."

Pero al igual que DeSantis, Haley no tocó el elefante antidemocrático en la habitación.

Y mientras que están intensificando su enfoque en Trump, Haley y DeSantis ahora están convirtiendo los ataques abrasadores entre sí. Un anuncio de un super PAC a favor de Haley que circula en Iowa tacha a DeSantis de "farsante" y "demasiado cojo para liderar". La sala de guerra política de DeSantis ha estado atacando a Haley como "Tricky Nikki". El tono despiadado refleja el hecho de que tanto Haley como DeSantis necesitan imperiosamente emerger a partir de enero como la alternativa clara a Trump para sobrevivir en la carrera presidencial.

Su antagonismo mutuo antes del inicio oficial de la carrera por la nominación del Partido Republicano en Iowa el 15 de enero hace que muchos observadores crean que están enzarzados en una carrera por el segundo puesto en una contienda a escala nacional. La victoria de Trump supondría un asombroso regreso político sólo tres años después de someter a la democracia estadounidense a la mayor prueba de su historia.

Aunque muchos estadounidenses y gran parte del mundo libre ven con horror la perspectiva de su regreso al poder, el continuo dominio de Trump entre los republicanos refleja una enorme desconexión de la percepción política y de los hechos que atraviesa el centro de Estados Unidos.

La mayoría de los republicanos tienen poca paciencia con la idea de que la democracia está amenazada

Mientras que los demócratas y los medios de comunicación se fijan en las consecuencias para la democracia de un segundo mandato de Trump, hay una notable falta de apetito entre los votantes del Partido Republicano para rendir cuentas por lo que sucedió al final de la última presidencia. Esta larga antipatía a considerar los acontecimientos de enero de 2021 ha moldeado durante mucho tiempo el comportamiento de los principales líderes del GOP en Washington. En una nueva señal del poder de Trump el martes, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, de Luisiana, respaldó formalmente al expresidente.

Y una nueva encuesta publicada el martes por The Washington Post y la Universidad de Maryland mostró que los votantes republicanos están cada vez menos interesados en pedir cuentas a Trump para el 6 de enero de 2021. Mientras que el 55% de todos los adultos estadounidenses ven el asalto al Capitolio como un ataque a la democracia que nunca debería olvidarse, el 72% o los republicanos piensan que es hora de pasar página. Hace dos años, el 27% de los republicanos pensaba que Trump tenía "mucha" o "bastante" responsabilidad en el ataque. Ahora, sólo el 14% lo hace, según la encuesta, que se realizó tras meses en los que Trump presentó a los encarcelados por el ataque como presos políticos.

Mientras que la democracia es el centro de atención de muchos legisladores, expertos y periodistas del mundo político, es un tema menos tangible en el resto del país, donde los altos precios que persisten de la pandemia de Covid-19, por ejemplo, tienen más resonancia entre la mayoría de los votantes.

El sondeo entre los votantes republicanos muestra por qué a Trump le ha resultado tan fácil sacar provecho de sus múltiples acusaciones y de episodios como los de Colorado y Maine que le han echado de la papeleta electoral. Y explica por qué DeSantis y Haley critican oblicuamente a Trump pero aún no se enfrentan a él por llevar la democracia estadounidense al borde del abismo.

"Esto fue ante la nación a través de un juicio político. Fue absuelto. Creo que el 6 de enero está cocido en el pastel. Creo que los casos de Jack Smith no están cambiando el resultado político en las encuestas", dijo el senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS el domingo, refiriéndose al abogado especial que sigue dos casos penales federales contra el ex presidente. "Al final del día, Donald Trump está en una buena posición para ganar las primarias republicanas, porque los republicanos creen que tuvo una buena presidencia".

Los comentarios de Graham reflejan el sentimiento predominante entre los votantes republicanos tras años de falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral y mientras ahora acusa al presidente Joe Biden de interferencia electoral, al tiempo que se pinta a sí mismo como el salvador de la democracia estadounidense. Esas afirmaciones han sido impulsadas durante tres años por los medios de comunicación conservadores en medio de una profunda desconfianza hacia los principales medios que informan sobre lo que ocurrió el 6 de enero.

En junio, Trump dijo a sus seguidores que veía sus entonces dos acusaciones como una "insignia de honor" y que "me acusan por ustedes". Los acontecimientos posteriores de cara a los caucus de Iowa sugieren que su estrategia está funcionando.

La apertura de Biden

Puede que Trump no consiga un acomodo similar en unas elecciones generales. Biden, que se enfrenta a unas cifras pésimas en las encuestas y a la preocupación incluso entre sus propias bases por su edad, está diseñando su candidatura a la reelección en torno a la afirmación de que Trump y los "extremistas republicanos MAGA" supondrían una grave amenaza para la democracia.

Esta estrategia puede funcionar en algunos lugares porque Trump ha alienado a votantes críticos de estados indecisos en sucesivas elecciones nacionales con su comportamiento y retórica extremos. Aunque con Trump por delante de Biden en las recientes encuestas de los estados disputados, aún no está claro que ese libro de jugadas sea suficiente para asegurar a Biden un segundo mandato.

Entre los republicanos, sin embargo, simplemente no hay electorado para atacar a Trump en este tema. El único candidato que queda con visibilidad y que critica abiertamente a Trump como una amenaza para los valores estadounidenses es Chris Christie. El ex gobernador de Nueva Jersey también ha arremetido contra Haley por sus comentarios eufemísticos de que es hora de pasar página al "caos" y el drama de Trump.

"¿Qué? ¿Qué significa eso exactamente, gobernadora? ¿Por qué no decirlo? Él no es Voldemort de los libros de Harry Potter", dijo Christie en New Hampshire el 30 de noviembre. Pero Christie tiene poca tracción en el Partido Republicano fuera del Estado del Granito, donde los votantes independientes son especialmente importantes a la hora de elegir a los candidatos del partido.

Los votantes -no las encuestas- decidirán si Trump gana su tercera nominación republicana consecutiva. Y tanto Iowa como Nuevo Hampshire tienen un historial de novedades de última hora que pueden causar vuelcos.

Pero con el tiempo agotándose, la incapacidad de Haley y DeSantis para hacer frente a su mancha en la historia de Estados Unidos deja otras dos preguntas.

¿Por qué pasar por el agotador y a menudo humillante proceso de presentarse a la presidencia si no se puede utilizar el material político más potente en su contra? ¿Y demostrarán las próximas semanas que Trump siempre fue imbatible en la carrera republicana de 2024?

Fuente: edition.cnn.com