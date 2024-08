- Por qué los ríos son especialmente peligrosos para los bañistas

La Asociación Alemana de Salvamento (DLRG) ha advertido urgentemente contra el baño en ríos. Según los hallazgos de los socorristas, la mayoría de las personas que murieron en accidentes de ahogamiento este año lo hicieron en aguas fluyentes - el número exacto se anunciará el jueves (11:00 a.m.) en un informe intermedio de la DLRG sobre accidentes fatales de ahogamiento. "La mayoría de la gente no es capaz de nadar con seguridad en ríos", dijo la presidenta de la DLRG, Ute Vogt, a la agencia de prensa alemana antes del informe. No son nadadores suficientemente practicados: "Desaconsejo firmemente el uso de ríos como aguas de baño".

En todo el año anterior, al menos 378 personas murieron ahogadas en todo el país, significativamente más que el año anterior - en 2022 aún hubo 355 accidentes fatales de ahogamiento. Para la fecha límite del 25 de julio de 2023, los socorristas habían contado 192 víctimas de ahogamiento en aguas alemanas - 21 menos que en el mismo período del año anterior.

Muchas víctimas de ahogamiento en ríos

El año pasado, según cifras anteriores, las aguas interiores generalmente no supervisadas resultaron particularmente peligrosas: aunque hubo 138 muertes menos en lagos que en 2022, más personas murieron en ríos y canales: la DLRG contó 135 víctimas de ahogamiento en ríos el año pasado - en comparación con 105 el año anterior. En canales, 27 personas se ahogaron, en comparación con 19 el año anterior.

Y en los últimos días, los accidentes de ahogamiento en ríos han mantenido ocupados a los servicios de rescate: en Ulm, los auxiliares ya no esperaban encontrar vivo a un joven de 17 años que había estado desaparecido en el Danubio desde el viernes. "Es probable que se haya ahogado en el Danubio", dijo un portavoz de la policía. No hay indicios de que la persona desaparecida haya alcanzado la orilla, la corriente es fuerte. El joven de 17 años había intentado nadar a través del Danubio con otros tres hombres. Solo él no llegó a la orilla vecina. Se dice que los testigos observaron cómo el teenager se iba debajo.

Corriente peligrosa

Dos personas fueron arrastradas por la corriente en el Rin en Hohentengen en Baden-Württemberg el domingo. Los dos jóvenes y la mujer, ambos no nadadores según la policía, han estado desaparecidos desde entonces. También el domingo, varias personas quedaron atrapadas en la corriente en el Rin en Düsseldorf - una mujer resultó gravemente herida y su esposo está desaparecido. El hombre había saltado al río para ayudar a su esposa, pero él mismo tuvo dificultades.

También se llevó a cabo una búsqueda en el Ruhr cerca de Essen por un hombre de 42 años desaparecido. El hombre presumiblemente había ido a nadar o a refrescarse cerca de una piscina el lunes, dijo un portavoz de la policía. Se sospecha de un accidente Initially.

En 2023 se registró el mayor número de muertes por ahogamiento en Baviera

Un joven de 24 años murió en un hospital después de un accidente de ahogamiento en el Eisbach en el Jardín Inglés de Múnich. El hombre había caído por una presa al final de julio después de que ya no pudiera sujetarse a una cadena en la fuerte corriente, según informó el cuerpo de bomberos en ese momento. Pasantes sacaron al hombre del agua sin vida unos diez minutos después. Fue llevado a una clínica en estado crítico. El Eisbach es el escenario de accidentes fatales de ahogamiento una y otra vez - un estudiante de 26 años se ahogó allí hace unos meses.

En total, el año pasado murieron más personas en Baviera, con 62 fatalities related to water, down from 70 the previous year. En Bremen, el número de muertes disminuyó de 5 a 2, mientras que en Baja Sajonia disminuyó de 42 a 33. En Hamburgo, sin embargo, casi se duplicó, de 10 a 21. En Baden-Württemberg, 43 personas se ahogaron, 14 más que en 2022.

