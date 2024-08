Por qué los intelectuales miran a los campamentos en el desierto

Aburrido el verano? ¡No con nuestra RTL! Ya que en Sudáfrica, la brezo baila. Personas excéntricas discuten y luchan por S E N D E Z E I T otra vez. ¿Por qué muchas personas ven televisión de baja calidad? Porque saben qué sintonizar para apagar.

Luchas económicas, amenazas terroristas y un ministro del Interior que (aún) no ha dimitido: ¿Has perdido interés en las noticias? ¿Y no te desanima el caos diario que se presenta desde todos los rincones del mundo? Permíteme confesar, querido lector, que hace 300 años habría disfrutado sentándome en el departamento de política y escribiendo sobre los poderosos y sus acciones. Hoy, estoy agradecido de escribir para el departamento de entretenimiento. No puedo imaginar el trabajo duro que mis colegas soportan todos los días. Noticias negativas nuevas todos los días. Y entiendo por qué algunas personas terminan diciendo, "Apaga la televisión y ya no más noticias".

Pero no deberías hacer eso. Al menos no con la televisión apagada. Recientemente me topé con un artículo en la revista "Spiegel" que preguntaba por qué las personas inteligentes ven televisión de baja calidad y qué las atrae a los formatos guionados. Decir "relajación" como respuesta puede ser un poco breve, pero es esencialmente correcto.

He estado siguiendo la cobertura del campamento de la selva durante más de diez años. Este año celebra su 20º aniversario, y como un fan de la televisión de baja calidad de toda la vida, ya habrás notado que esta vez se enviaron los campistas más legendarios de todas las temporadas a un campamento de verano en la selva. Puedes verlo esta noche en nuestra RTL, perhaps you have an RTL+ subscription or know someone at RTL.

Ésos son nuestra gente

Por supuesto, la estación me ofreció una cantidad significativa de dinero si podía hacerte emocionante sobre su servicio de streaming interno, pero las imágenes que deberían aparecer en tu mente después de este texto hablan por sí mismas. Nuestra RTL envió a 13 campistas a Sudáfrica, y como siempre al principio: Las nuevas impresiones son abrumadoras.

Okay, los nuevos habitantes de la selva aún están soltando sus discursos de relaciones públicas ensayados, pero al menos es tan divertido como los gemelos Kaulitz discutiendo con sus amigos. A veces, no necesita pasar nada más, solo acurrucarse en el sofá y dejar que los eventos en la televisión se desarrollen.

Son todos personas como nosotros. Personas con opiniones algo extrañas. Personas que son un poco inestables y personas que a veces podrías desear que simplemente se callen. Siempre son las conversaciones, declaraciones y secuencias que parecen ordinarias las que resultan más interesantes. Por ejemplo, cuando la reina de la televisión reality, Kader Loth, de 51 años, habla sobre la menopausia. Mientras muchas mujeres en la mitad de las redes sociales filtran su edad hasta el punto de resultar irreconocibles para parecer la eterna fuente de la juventud. Porque todos quieren envejecer, pero nadie quiere verse o sentirse viejo.

Y así, te recuestas y ves cómo el actor Winfried Glatzeder, el personaje principal de la película favorita de Merkel "La leyenda de Paul y Paula", le grita a Frau Loth por pronunciar mal su nombre, mientras ella responde tranquilamente, "Ach, no es importante". Surgen muchas preguntas: ¿Aún vale la pena gastar dinero en someterse a un procedimiento así a punto de cumplir 80 años? ¿Qué le pasó al campista de la selva David Ortega? ¿Y: ¿alguna vez encontraremos a Danni Büchner casi entrañable, o habrá represalias de sus "odiadores"?

Hanka Rackwitz también está de vuelta en la mezcla. Sus problemas anteriores tratados con éxito, ahora incluso puede lavar los platos. Y con suerte, ya no orina en el estanque. Mientras disfrutas del último truco de RTL, ya sea en televisión o mediante suscripción, tu imaginación se desboca. ¿Cómo reaccionarías si te ríes de Mola Adebisi? ¿Habrá algún día un campamento de la selva para personas normales, como la "Casa de Verano de las Estrellas"?

Una cosa es segura después de este primer episodio: la televisión reality nunca morirá. Sigue proporcionando fascinantes insights sobre el comportamiento humano y las dinámicas sociales, a menudo sin filtro de formas que no se ven en otros lugares.

Quizás esta sea una de las razones por las que la televisión de baja calidad, a pesar de suSometimes negative reputation, is celebrated and watched by many. The protagonists can be an uncomfortable reflection of our society, sometimes even of oneself. And for those who don't buy these arguments, they must admit that in these turbulent times, it's not the worst thing to simply switch off and listen to the antics of these sometimes eccentric folks. Until next week!

