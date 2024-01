Por qué la gente apoya a los perdedores, ganen o pierdan

Los Bills nunca han ganado una Super Bowl y tendrán que esperar al menos un año más para conseguirlo. Cada vez que los Bills se quedan cortos, me invade un sentimiento que sólo puede describirse como desesperación esperada. Como dice el refrán: es la esperanza la que te mata.

Una pregunta que me hacen a menudo es por qué animo a este desvalido, como si se tratara de un error inexplicable. Pero resulta que hay mucha gente como yo, y hay buenas razones para que la gente siga animando a equipos que les rompen el corazón una y otra vez.

Se han realizado muchos estudios sobre personas como yo, que apoyamos a los perdedores, y se han elaborado un par de teorías sobre por qué hacemos lo que hacemos.

Un buen artículo del Baylor College of Medicine sobre el tema ofrece un resumen de esas explicaciones, y debo admitir que algunas encajan bastante bien conmigo.

Por ejemplo, apoyamos a los desvalidos porque nos identificamos con ellos. Yo era una persona que no hablaba hasta tarde y que tuvo dificultades para aprender hasta bien entrado el instituto. En relación con mis compañeros de clase, me consideraba un poco desvalido, por lo que un equipo como los Bills encaja bien conmigo.

Más en general, encajan muy bien en la ciudad de Búfalo. Buffalo tiene el mercado televisivo más pequeño del país para un equipo de la NFL. La población de la ciudad llevaba años disminuyendo. Ser vistos como los marginados refuerza el hecho de que los Bills son propios de Búfalo.

Con este fin, la ciudad protege a su equipo en situaciones que dudo que pocas otras ciudades lo harían. Cuando los Bills perdieron la Super Bowl XXV por un gol de campo fallado, la ciudad de Buffalo organizó una fiesta después del partido. Una multitud de 30.000 personas ovacionó al hombre que falló el tiro ganador: Scott Norwood.

La afición a los Bills es lealtad, se gane o se pierda.

La ciencia del desvalido

La ciencia también nos dice que a la gente le hace muy feliz que los modestos triunfen: la gente se alegra más cuando gana de forma inesperada. Pregúntale a cualquier aficionado del Leicester City después de que ganaran la Premier League en 2016. Tenían una probabilidad de 5.000 a 1.

Lo mismo es definitivamente cierto para alguien como yo. De hecho, lloré cuando los Bills simplemente llegaron a los playoffs en 2017 después de una sequía de casi 20 años. Reproduzco el momento en que los Bills llegaron a los playoffs una y otra vez en YouTube.

Ten en cuenta que los Bills solo entraron porque los Baltimore Ravens perdieron contra los Cincinnati Bengals; los Bills ganaron un desempate y pudieron colarse por la puerta de atrás.

Sin embargo, el hecho de que los Bills entraran en los playoffs no les permitió acercarse a la Super Bowl, ya que perdieron en la primera ronda de los playoffs.

Aunque animar a los Bills no es algo que hagan muchos estadounidenses, el anhelo de animar a un perdedor está muy extendido.

De hecho, los estadounidenses prefieren a los perdedores a los favoritos. Estudios académicos demuestran que cerca de dos tercios de la gente apoyará a un hipotético perdedor antes que a un hipotético favorito. No sólo eso, sino que los experimentos indican que la gente cambiará de lealtad si se entera de que el perdedor va ganando.

Esto se puede ver en las encuestas. Fíjate, por ejemplo, en lo que ocurrió con los Broncos de Denver en la Super Bowl XXXII en comparación con la XXXIII.

En esa primera Super Bowl, los Broncos eran los grandes perdedores frente a los Green Bay Packers, una franquicia de la NFL muy querida por la mayoría de la gente y que disgusta a muy pocos. Los aficionados eran dos puntos más propensos a animar a los Broncos que a los Packers.

Al año siguiente, los Broncos eran los grandes favoritos frente a los Atlanta Falcons, un equipo que fuera de Georgia no tiene muchos seguidores. Aun así, las personas que tenían una preferencia eran 11 puntos más propensas a querer que ganaran los Falcons.

Schadenfreude

Pero tal vez la razón menos romántica para que te guste el no favorito no tenga que ver con el no favorito en sí, sino con el favorito.

En otras palabras, hay mucho de schadenfreude (placer derivado de la desgracia ajena): queremos que ganen los perdedores porque disfrutamos con el dolor de la derrota del ganador.

Piensa en lo mucho que la gente celebra en Twitter la derrota de Duke, una escuela de baloncesto de élite con un historial de victorias.

¿Qué te parece el cántico "Los Yankees [de Nueva York] apestan"? O mejor aún, mira cualquier clip de Stephen A. Smith, de ESPN, riéndose de cualquier desgracia de los Dallas Cowboys. Éste, en el que se divierte viendo llorar a los aficionados de los Cowboys, es uno de los mejores.

Mi schadenfreude no se aplica a los Bills, pero sí a mi odio por los Yankees. Me aseguro de llamar a un amigo mío yanqui al final de cada temporada que pierden y hacerle sufrir.

Uno de los mayores errores que cometemos es confundir las grandes bases de seguidores de los favoritos con el hecho de que la mayoría de la gente apoye a los favoritos.

Un estudio de FiveThirtyEight de 2017 descubrió que más estadounidenses incluían a los Cowboys entre sus tres equipos favoritos que a cualquier otro equipo, excepto los Packers.

Sin embargo, solo alrededor del 20% de los estadounidenses tenían a los Cowboys como uno de sus equipos favoritos, mientras que más del 30% de los aficionados tenían al equipo de Dallas como uno de sus equipos menos favoritos.

Una encuesta Gallup de 2010 mostró lo mismo en lo que respecta al béisbol. Un año después de que ganaran las Series Mundiales, el 16% de los aficionados al béisbol dijeron que los Yankees eran el equipo que más les gustaba. Sin embargo, casi el doble (31%) dijo que los Yankees eran un equipo al que les encantaba odiar.

Los Yankees son casi lo opuesto a los Bills. Son de la ciudad más poblada de Estados Unidos y han ganado más campeonatos que cualquier otra franquicia profesional estadounidense.

Sin embargo, los Yankees son un buen ejemplo de lo rápido que pueden cambiar las tornas. El equipo ganó 26 Series Mundiales en el siglo XX, pero sólo ha ganado una en el siglo XXI.

¿Quizá los Bills, que no lo han conseguido en las primeras 56 Super Bowls, lo hagan mejor en las próximas 56?

Sólo necesitamos una, y habrá una gran, gran alegría.

Fuente: edition.cnn.com