¿Por qué la gasolina es tan barata ahora?

El precio de los combustibles debería estar disparándose: es temporada de vacaciones, no se vislumbra un fin a la guerra en Ucrania y la situación en el Oriente Medio amenaza con escalar. Sin embargo, la gasolina y el diésel están tan baratos como hace mucho tiempo. Hasta los expertos están sorprendidos.

Cualquiera que esté repostando en estos momentos podría preguntarse: ¿Cómo es posible que el diésel esté a unos 1,60 euros por litro, lo mismo que hace 13 meses? Y la gasolina a 1,70 euros, un nivel que no se veía en seis meses.

Esto es una bendición para los veraneantes - y una rareza, especialmente dado el conflicto en curso en Ucrania y la escalada en el Oriente Medio. Estos factores suelen llevar a aumentos de precios en el pasado.

Entonces, ¿cómo es posible? Hagen Reiners, experto en precios del petróleo en Argus Media, lo explica: "La respuesta a esta pregunta aparentemente sencilla es bastante compleja. En general, podemos decir que los precios del producto básico, el petróleo crudo, han disminuido algo". Otro factor es que los márgenes de beneficio para las refinerías, especialmente para el diésel, han disminuido significativamente en los últimos meses.

"La demanda de petróleo crudo se estima actualmente algo floja, por ejemplo debido a los débiles datos económicos de EE. UU.", dice Reiners. Esto lleva a productos finales más baratos, diésel y gasolina, en la bomba. Un factor importante también es la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). "La OPEP está planeando aumentar la producción. Estas se redujeron en octubre del año pasado para estabilizar el alto precio".

Economía Mundial Débil

Andreas Höhl, experto en el tema en el ADAC, dice: "Los bajos precios de los combustibles se deben a condiciones favorables, especialmente el precio del petróleo. El petróleo del Mar del Norte, relevante para nosotros, tuvo un precio muy bajo de alrededor de 76 a 77 dólares por barril la semana pasada". Sin embargo, el precio está aumentando actualmente. La caída anterior del precio se debió principalmente a una economía mundial débil, especialmente en EE. UU., China y Europa.

"El actual moderado aumento de precios podría estar relacionado con las crecientes tensiones en el Oriente Medio. Las preocupaciones sobre posibles escaladas allí pueden aumentar el precio del petróleo. En general, los precios de los combustibles son bajos cuando el precio del petróleo es bajo", confirma Höhl, de acuerdo con Reiners. "La semana pasada marcó el punto más bajo para la gasolina en los últimos seis meses y para el diésel en 13 meses. Eso fue bueno para los conductores, especialmente ahora durante la temporada de viajes. Si los precios se mantendrán así, remains to be seen".

