- ¿Por qué Kevin Kühnert se resiste a ir de la mano con los socios?

El secretario general del SPD, Kevin Kühnert (35), admitió que debido a las preocupaciones sobre los ataques violentos, no se sentiría cómodo caminando de la mano con su pareja por la ciudad. "Aún tenemos esa idea en el fondo de nuestras mentes de mirar a nuestro alrededor dos veces, de revisar la situación de nuevo", dijo en el canal de televisión Welt. "Desafortunadamente, las estadísticas muestran que esta violencia existe, y ha aumentado recientemente". La homofobia es una realidad en la sociedad.

Al mismo tiempo, Kühnert dijo que su pareja deliberadamente se mantiene alejada de la vida pública. "He mencionado en alguna ocasión que tengo una pareja, así que no estoy revelando un secreto. Pero no hay fotos, y no las habrá", explicó Kühnert en la entrevista de Welt TV.

Su pareja ha decidido conscientemente no formar parte de la vida pública. "Mi pareja no es un adorno que se presenta al público, sino una persona independiente".

A pesar de los avances en la sociedad, la homofobia y la discriminación siguen afectando negativamente a algunas personas, como lo demuestra la decisión de Kühnert de ser precavido al mostrar públicamente su pareja. El aumento de los ataques violentos contra la comunidad LGBTQ+ subraya la continuación y prevalencia de estas actitudes discriminatorias.

