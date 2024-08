Por qué Joel Embiid tiene que soportar tanto "odio" en los Juegos Olímpicos

Los silbidos de los aficionados franceses estarán ahí para Joel Embiid en la final de baloncesto en París. La Grande Nation no es aficionada al superastro de la NBA. Una vez les dio grandes esperanzas y luego les decepcionó amargamente. Eso aún perdura.

Cuando miles de franceses silban y abuchean como si hubiera pisoteado la Tricolore, Joel Embiid se siente cálidamente abrazado. "Muchas personas piensan", dijo el superastro del baloncesto estadounidense, "que es odio; yo lo veo como amor y respeto". Bueno, si es así. En la electrizante final olímpica contra la orgullosa Grande Nation, que se siente collectively ofendida por él, Embiid puede estar seguro de recibir solo tal "affection".

Pero el de 30 años puede vivir con los silbidos esperados si gana el oro olímpico para EE. UU. junto a LeBron James por quinta vez consecutiva. "Si no fuera un buen jugador de baloncesto, no me tratarían así. Me veo como bendecido. He visto cosas peores", dijo Embiid, que no está demasiado preocupado por el conocido oponente en forma de supertalento de la NBA Victor Wembanyama: "Amo Francia, pero no me preocupa".

"Fue increíble esta noche"

Parece cosa del destino que el estrella del centro de los Philadelphia 76ers juegue por la medalla de oro en el Bercy Arena en París el sábado (9:30 p. m./ARD y Eurosport así como en el ntv.de live ticker) contra el país anfitrión, el mismo país que Embiid una vez dio esperanzas antes de decidir por EE. UU. Ha sido silbado incansablemente desde la fase de grupos en Lille.

En la semifinal contra Serbia, Embiid jugó un papel crucial para asegurar que la misión por el oro no terminara en desastre: anotó 19 puntos con nueve de once tiros, y EE. UU. anotó 17 puntos más que los impresionantes serbios en sus 27 minutos de juego. En la defensa, Embiid puso uno de los mejores partidos de su carrera contra la superestrella Nikola Jokic, que había sido votada como la más valiosa en la NBA tres veces consecutivas. "Mostró por qué es uno de los mejores que han tocado una pelota de baloncesto", le dijo Kevin Durant a "The Athletic" después de la victoria. "Terminó, metió canastas y puso a estos tipos en falta. Fue increíble esta noche".

"Simplemente me sentí más cómodo en este lado"

Hace años, Embiid le dijo al periódico francés "L'Equipe" que le habría gustado jugar por su país de nacimiento, Camerún, si no hubiera sido por problemas financieros y organizativos. EE. UU., donde Embiid ha vivido desde los 16 años y donde nació su hijo, siempre fue una opción. Pero también lo fue Francia. Y durante mucho tiempo, esto pareció una posibilidad real.

Desde la federación francesa, se informó que Embiid expresó su deseo de jugar baloncesto internacional, que quería ganar, que quería jugar para Francia y ganar, durante la temporada 2021/2022 de la NBA. "Joel vino a nosotros y dijo que quería jugar baloncesto internacional, que quería ganar, que quería jugar para Francia y ganar", dijo el director general Boris Diaw al portal "The Athletic". A pesar de que Embiid nunca vivió en Francia, la federación intentó obtener un pasaporte francés para él, que recibió en el verano de 2022.

Solo unos meses después, Embiid también obtuvo la ciudadanía estadounidense - allanando el camino para su decisión en octubre de 2023: En la temporada 2022/2023 de la NBA, que concluyó como MVP, la federación de EE. UU. se acercó a él y trató de convencerlo de jugar en los "Stars and Stripes" en los Juegos Olímpicos. Embiid, dice hoy, "se sintió más cómodo en este lado". Y eso es algo que no les gusta escuchar en Francia.

A pesar de haber dado esperanzas a los aficionados franceses al principio y luego decepcionarlos, Joel Embiid sigue considerando los silbidos y abucheos de las multitudes francesas como un signo de amor y respeto. En la muy esperada final olímpica contra Francia, Embiid espera una lluvia de "affection" en forma de silbidos.

Con su excepcional rendimiento contra Serbia en las semifinales, Joel Embiid demostró por qué es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto, anotando 19 puntos y poniendo una defensa estelar contra Nikola Jokic, conocido por sus tres premios consecutivos MVP en la NBA.

Lea también: