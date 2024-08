Por qué Jay Powell se niega a ser intimidado por Wall Street

Es posible que sea apropiado que el breve momento de Wall Street en el zeitgeist de las memes llegue a su fin justo cuando el grupo de inversión está siendo puesto en su lugar por el Padre Nerd Certificado y presidente de la Reserva Federal, Jerome Hayden Powell.

El trato es el siguiente: el lunes, cuando la turbulencia de los mercados de valores globales se derramó en EE. UU., los inversores pedían a gritos que el banco central hiciera algo drástico, algo que no había hecho desde el inicio de la pandemia en 2020: convocar una reunión de emergencia para recortar las tasas de interés y detener la hemorragia en Wall Street.

La respuesta de Powell fue un clásico movimiento de padre: ignorar al niño que llora y dejar que la pataleta siga su curso.

Todo este episodio subrayó una tensión fundamental entre la Fed, que se centra en la estabilidad económica, y Wall Street, que se centra en la ganancia.

Las dos instituciones se necesitan mutuamente. Son parte de una gran familia que mantiene el comercio en la mayor economía del mundo. Y, como la mayoría de las familias, rarely agree on what to do, and sometimes hate each other.

Los traders y analistas de acciones no son tímidos a la hora de quejarse cuando la Fed no se mueve en su cronograma preferido. La Fed, por su parte, se mantiene en gran medida alejada del lodazal de los insultos. Pero Powell, en particular, tiene un don para la réplica sarcástica.

La semana pasada, le dijo a los periodistas (más o menos) que los expertos pueden gritar todo lo que quieran en CNBC y no les importará un comino a los adultos que toman decisiones políticas en la Fed.

"We follow the many commentators who bless us with their commentary," he said. "But we don’t change anything in our approach." (That’s what counts as a scathing critique in Powell’s buttoned-up briefing room.)

El mensaje de Powell y otros responsables de la política es claro: no nos dejaremos presionar por Wall Street. No es sorprendente viniendo de Powell, un declarado admirador de Paul Volcker que ha elogiado el enfoque inquebrantable del antiguo jefe de la Fed para luchar contra la inflación (incluso cuando eso significaba desencadenar dos recesiones).

La postura de Powell es un contraste marcado con la situación que se está desarrollando en Japón. En resumen: el banco central japonés aumentó las tasas de interés la semana pasada solo por segunda vez en 17 años, y su máximo responsable político inquieta a los inversores con insinuaciones de más por venir.

Una semana y una corrección del mercado de valores más tarde, el Banco de Japón envió a otro funcionario para retractarse de aquellos comentarios y tratar de tranquilizar a los inversores.

El subgobernador del BOJ, Shinichi Uchida, citando la volatilidad en los mercados financieros, dijo que el banco no subiría su tasa de política de interés mientras los mercados permanezcan inestables.

Y así como así, las acciones japonesas se dispararon.

Los padres de todas las razas conocen los peligros de recompensar la mala conducta. En el caso del BOJ, los comentarios de Uchida ilustran un problema en el que se han encontrado los bancos centrales durante las últimas dos décadas, según el economista Mohamed El-Erian.

Escribiendo para Bloomberg el miércoles, él escribió que los bancos centrales han intentado repetidamente "tomar los pasos difíciles pero necesarios para abordar los desequilibrios económicos y financieros, solo para ceder ante la presión del mercado... La pausa que el BoJ sintió que debía adoptar es probable que entre en conflicto con el bienestar económico del país a largo plazo", dice El-Erian.

