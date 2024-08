¿Por qué Harris aboga por levantar el estado de silencio de Trump?

Kamala Harris' comentario más contundente durante su debate con el entonces vicepresidente Mike Pence en 2020, que de lo contrario fue olvidable, sienta las bases para el último enfrentamiento entre ella y Donald Trump.

La mayoría de los demócratas han tenido suficiente de las diatribas del candidato republicano. Sin embargo, Harris está ansiosa por darle la oportunidad de expresarse sin filtro en su cara a cara en ABC News el 10 de septiembre.

El equipo del vicepresidente está tratando de revertir una regla que el equipo de Biden estableció para su debate con Trump en junio. Esta regla aseguraba que el micrófono de un candidato estaría silenciado cuando no fuera su turno de hablar, un movimiento dirigido a prevenir las frecuentes interrupciones de Trump durante los debates en 2020. Biden, en un momento, incluso suplicó "¿Podría callarse, hombre?"

Queda claro que el equipo de Harris quiere darle a Trump la oportunidad de autodestruirse con una interrupción molesta o su personalidad dominante.

El equipo de Trump está luchando, pero el lunes, Trump mismo socavó su postura, expresando su satisfacción con perder el botón de silencio.

Esta disputa destaca el enorme impacto de su confrontación en la configuración de la narrativa de la campaña, después del debate presidencial más impactante jamás visto en CNN a finales de junio, que afectó significativamente la campaña de Biden.

El debate es particularly crucial para Trump, quien ha tenido dificultades para adaptarse a su nuevo adversario desde la withdrawal de Biden. El encuentro le ofrece su mejor oportunidad de detener el momentum de Harris, especialmente considerando que él y su equipo creen que ella no está preparada para manejar preguntas de política y seguimientos de un oponente feroz como Trump.

"Trump necesita debatir, Harris necesita debatir", dijo el analista político de CNN Scott Jennings, un republicano. "Los dos tienen algo que probar".

Los intercambios acalorados del lunes entre los equipos son un testimonio del impacto de Harris en la campaña. Su equipo está disfrutando de la oportunidad de burlarse de Trump, el máximo taunter político. Por ejemplo, lanzaron un video web con el sonido de un pollo cloqueando para sugerir que Trump podría retirarse del debate. Los asistentes de Harris también sugirieron que los manejadores de Trump no se han atrevido a plantear el tema del micrófono con él.

Un micrófono sin restricciones podría exponer las debilidades de Trump

Un micrófono sin restricciones probaría el autocontrol de Trump durante un debate con Harris, en un momento en que los estrategas republicanos lo instan a centrarse en la política en lugar de su política de "boquilla".

Imágenes de Trump hablando por encima y falta de respeto a Harris, quien tiene el potencial de convertirse en la primera mujer presidenta negra, dirían mucho. Harris también tendría la oportunidad de demostrar fuerza al hacerle frente a Trump, Perhaps repitiendo su famosa respuesta en el debate de Pence. Los comentarios ofensivos de Trump que podrían ser percibidos como sexistas o racialmente cargados podrían alienar a los votantes femeninos, minoritarios y suburbanos, que podrían jugar un papel decisivo en los estados clave en noviembre.

Imágenes de Trump comportándose groseramente se alinearían con la narrativa más amplia de la campaña de Harris, destacando "el momento de oportunidad de Estados Unidos para superar la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado".

"El vicepresidente quiere que el pueblo estadounidense vea un Donald Trump sin filtro porque eso es lo que tendríamos si se convierte en presidente de nuevo", dijo el portavoz de la campaña de Harris, Ian Sams, a CNN's Alex Marquardt. "Creo que es importante que en esta elección y en este momento, el pueblo estadounidense tenga la oportunidad de ver la elección entre los dos candidatos en el escenario".

A pesar de los riesgos, desafiar a Trump a interrumpir en un micrófono sin restricciones podría funcionar a favor de Harris. En 2016, Trump interrumpió con frecuencia a la candidata demócrata Hillary Clinton, interrumpiendo el flujo de sus respuestas. Aunque puede haber parecido perjudicial para el candidato republicano en ese momento, aún logró ganar las elecciones.

Maria Cardona, comentarista política de CNN, sugirió otra razón por la cual Harris podría querer un micrófono sin restricciones. "Al tener los micrófonos desactivados, le dará la capacidad de controlar tanto lo que dice... como la comprobación de los hechos sobre la marcha", dijo Cardona, una demócrata.

El momento estelar de Harris en 2020

Durante su debate con Pence, realizado detrás de pantallas debido a la pandemia de Covid-19, Harris frustró un intento de interrupción al levantar la mano y decir "Señor Vicepresidente, estoy hablando. ... Estoy hablando". Esta frase, que parecía ensayada, hizo que pareciera que Pence estaba explicando cosas a Harris. El intercambio cobró mayor importancia debido a sus razas y géneros. La entonces senadora de California encontró la frase tan persuasiva que la repitió más tarde en el debate, siguiendo con "Si no le importa dejarme terminar, podemos tener entonces una conversación".

En ese momento, el eslogan de Harris se volvió viral, inspirando memes en las redes sociales y mercancía, incluyendo tazas, camisetas y sudaderas que ayudaron a establecer su imagen.

La disputa sobre las condiciones del debate del 10 de septiembre destaca las debilidades familiares dentro de la campaña de Trump.

El equipo del candidato prefiere que los micrófonos estén silenciados durante el debate, reveló una fuente cercana a la situación. En una declaración, el asesor principal de Trump, Jason Miller, dijo que el ex presidente estuvo de acuerdo con el debate de ABC bajo las mismas condiciones que el de Biden en CNN. Miller también hizo una insinuación sobre el cambio de opinión de Harris, sugiriendo que su preparación para el debate podría estar fallando. "Incluso su propio portavoz de campaña admitió que la discusión sobre el debate ha terminado. Claramente, no están contentos con algo", comentó Miller.

Sin embargo, el ex presidente pareció contradecir la postura de su equipo. En un acto de campaña en Virginia, expresó indiferencia ante el asunto, diciendo "No me importa, preferiría que possibly esté encendido, pero el trato era que todos se atuvieran a las mismas reglas que la última vez". La última vez, los micrófonos estaban silenciados y Trump admitió que no le gustó, pero dijo que funcionó bien.

Agregó una aclaración, "Estuvimos de acuerdo con las mismas reglas. Same rules, same specifications. And I reckon that's probably what it should be".

Harris' camp aprovechó la oportunidad, con Sam comentando en CNN que Trump había resuelto el asunto a favor de micrófonos desactivados. "Lo obtuvimos directamente de la fuente", afirmó Sam.

A pesar de la preferencia anterior de Trump por micrófonos desactivados durante los debates, sus últimas declaraciones sugieren una disposición a enfrentar un micrófono sin restricciones en su próximo debate con Harris. Este cambio de postura podría potencialmente revelar la capacidad de Trump para mantener el autocontrol frente a los desafíos políticos de Harris.

El debate en curso sobre el uso de micrófonos desactivados subraya la importancia de este encuentro, con ambos candidatos buscando capitalizar la oportunidad para mostrar sus fortalezas y debilidades en el escenario político.

