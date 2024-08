- ¿Por qué ha habido un repentino cambio hacia un aumento de la modestia y la reserva en línea por parte de muchas personas?

En TikTok, se está adoptando una nueva forma de vida: se trata de ser lo más virtuoso y consciente posible en todos los aspectos de la vida, desde cortarse el cabello hasta tener la cena o limpiar el hogar.

La gente se graba a sí misma durante sus rutinas diarias, cocinando, aplicando maquillaje o saliendo, y expresa ante la cámara: "Muy sosegado, muy consciente". En inglés, eso equivale a "muy virtuoso, muy consciente". Así que alguien que es "sosegado" actúa en silencio y pensativamente, tratando de ser lo más discreto y conformista posible, tal vez incluso un poco tímido. Frecuentemente, el término se utiliza para describir a personas pulcras y reservadas, a menudo mujeres.

J.Lo bebe soda "sosegada"

Esta tendencia parece estar influyendo a otros y superando las barreras de género. En TikTok, ahora hay clips de maridos preparando la cena virtuosamente, influencers creando sándwiches de bacon conscientes y estrellas de Hollywood adhiriéndose a la nueva costumbre: Jennifer Lopez bebe una soda "sosegada" en un video: toma un sorbo a la vez en lugar de beberse toda la botella de una vez.

Khloe Kardashian se filma mientras se maquilla con sus estilistas, y eso también es "sosegado". Dice: "Mira cómo estoy sentada aquí? Muy dama, muy consciente, muy virtuosa".

Incluso el gobierno de EE. UU. no está ignorando este fenómeno en línea. El equipo de redes sociales del presidente Joe Biden anunció el sábado en una publicación de Instagram: "Cancelación de préstamos estudiantiles para casi 5 millones de estadounidenses a través de diversas medidas. Muy consciente. Muy virtuoso".

Pero ¿qué significa realmente? Probablemente, a nadie le queda una comprensión completa: ¿la tendencia se burla del término "sosegado"? ¿De las personas que lo toman en serio? ¿O hay tal vez un auténtico anhelo de orden y contención detrás de ella?

La TikToker Jools Lebron inició la tendencia

En cualquier caso, todo comenzó con un video de la TikToker Jools Lebron. Es conocida por sus tutoriales de maquillaje y su colección de muñecas. Hace unas dos semanas, publicó un video en la plataforma titulado: "Cómo ser sosegado y modesto y respetuoso en el trabajo".

Se sienta en su coche y explica el concepto de esta manera: "Mira cómo me estoy maquillando para trabajar? Muy virtuoso. Muy consciente. No voy a trabajar con maquillaje verde en los ojos. No parezco una performer de circo cuando voy a trabajar. No hago demasiado. Soy muy consciente cuando estoy en el trabajo. Ves que me veo muy presentable".

Esto es seguido por numerosos clips que muestran su estilo de vida sosegado como pequeños tutoriales: "Cómo pedir comida a tu habitación de hotel de manera modesta" (con todas las calorías posibles), o "Cómo tomar una bebida en el aeropuerto de manera sosegada" (con whisky con hielo).

Por supuesto, todo está destinado a ser irónico. Lebron se describe a sí misma como sosegada, modesta y ordenada mientras come lo más grasoso posible, usa maquillaje llamativo y celebra no encajar en todas las normas. Es trans, de talla grande y muy maquillada, todo lo que la clásica mujer bien portada no debería ser.

Sosegado como el "verano de las niñas malas"

Esta nueva costumbre encaja perfectamente con otra gran tendencia de internet de los últimos meses: el "verano de las niñas malas". Fue iniciado por la cantante británica Charli XCX para promover su nuevo álbum "brat". Brat significa "malcriada", y la tendencia anima a comportarse como tal: fiesta toda la noche y pasar el día en la cama con maquillaje corrido.

En esencia, todas esas niñas malas y TikTokers sosegados están burlándose de las expectativas sociales de las mujeres, ofreciendo una alternativa a las tendencias de autooptimización en línea. Tal vez realmente tengan algún impacto político, animando a las mujeres a ser menos perfectas. Perhaps these videos, like most things on the internet, are just entertainment.

At least for LeBron, her viral TikTok video has already been life-changing: in one video, she says tearfully, "I'm so overwhelmed and grateful. I have so much to do, but I'm living my dream."

The TikToker has since appeared on the Jimmy Kimmel Late Night Show and been invited to events by cosmetic brands. With the money she's made from the video, she says she can even afford her gender transition. Her fans, of course, find this "sosegado, muy consciente".

