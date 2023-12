Por qué Eugene Levy, protagonista de Schitt's Creek, es un viajero "reacio" a viajar

Pero la estrella canadiense Eugene Levy admite libremente que "no le gusta viajar" en absoluto, describiéndose a sí mismo más como "el gran tipo de interior".

"No lo odio. [Odio] es una palabra muy fuerte", dice Levy a CNN Travel. "Pero en realidad no me encanta".

El ganador del Emmy se ve continuamente obligado a salir de su zona de confort en su último proyecto televisivo "The Reluctant Traveler", una serie de viajes de Apple TV+ de ocho episodios que sigue a Levy mientras viaja vacilante a lugares como Finlandia, Costa Rica, Sudáfrica y Tokio.

Famoso por su tono inexpresivo, Levy no hace ningún intento de fingir que está disfrutando de muchas de las experiencias, que incluyen paseos en trineo tirado por perros, visitas a la selva tropical e incluso tomar una muestra de heces de un elefante.

Viajar con dudas

Describe una excursión nocturna por la selva tropical de Costa Rica como uno de los momentos "menos agradables" captados por las cámaras, explicando que "el aspecto espeluznante" fue particularmente desagradable.

"Nunca lo habría hecho [una caminata nocturna por la selva tropical] ni en un millón de años", afirma. "Pero lo hago para poder probar cosas que no habría probado y formarme una opinión. Y me formé una opinión y sabes qué: no me gustó. No lo volvería a hacer".

Entonces, ¿cómo alguien que dice que "prefiere quedarse en casa" antes que lanzarse a cualquier tipo de aventura de viaje salvaje acabó al frente de un programa de viajes?

Según Levy, la idea surgió cuando le propusieron aparecer en una serie de viajes más típica y decidió explicar a los productores exactamente por qué era la peor persona para el trabajo.

"Me dijeron: 'Eso es. Ese es el programa'", explica, antes de subrayar que es consciente de que poder ir a lugares con los que mucha gente sólo podría soñar es "una especie de gran trabajo", y se siente afortunado de haber podido hacerlo.

"Ocho mil millones de personas matarían por hacer esto", afirma. "Pero hay una honestidad en poder decir: 'De verdad que no lo disfruté'.

"Donde la mayoría de la gente, creo, no diría eso, porque sienten que no es necesariamente algo muy positivo que decir".

Espera que "El viajero reacio" atraiga tanto a gente como él como a "viajeros más avezados".

Experiencias estimulantes

"Creo que hay mucha gente que me mirará y me verá como un alma gemela", afirma.

Sin embargo, Levy admite que disfrutó de su visita a Finlandia mucho más de lo que esperaba, y que las actividades al aire libre, especialmente conducir un trineo tirado por perros por un lago helado, le parecieron "estimulantes".

"Fue muy divertido", dice. Me encantó". La pesca en hielo: no me gustó. No querría volver a hacerlo".

Aunque también se lo pasó muy bien tanto en Lisboa como en las Maldivas, Levy duda que alguna vez esté dispuesto a hacer el vuelo de unas 20 horas desde Los Ángeles para volver a visitar estas últimas.

Levy, que interpretó a Noah Levenstein, el padre de Jim Levenstein, en "American Pie", estuvo acompañado por su hija actriz Sarah Levy durante el rodaje de algunos de los episodios de la serie, que se estrena el 24 de febrero, mientras que su esposa Deborah Divine también acudió a reunirse con él.

Explica que a Divine, así como a Sarah y a su hijo Dan Levy, que protagonizaron junto a él "Schitt's Creek", les encanta "salir y ver cosas nuevas y probar cosas nuevas" mientras que él "se queda un poco atrás".

"Ojalá pudiera dar mejor ejemplo", admite. "Pero bueno, así es papá".

Según Levy, "tumbarme en una tumbona de playa" en la Riviera Francesa o Hawai mientras me tomo una bebida fresquita es "más de mi estilo".

"No tienes que estar moviéndote, moviéndote, moviéndote, viendo algo, viajando aquí, asegurándote de que ves esto", explica.

"Tienes que llegar ya, porque cierran a las cinco de la tarde. Hay muchas prisas que no me gustan [de los viajes], pero ponme en una silla de playa sin nada que hacer, sólo relajarme. No es un mal viaje".

Viaje instructivo

A Levy le gusta especialmente Italia, y declara que "no hay comida mala" allí, así como Nueva York, donde también disfruta de las delicias culinarias, además de "simplemente pasear".

"[No] necesito una lista de una docena de cosas que tengo que hacer aquí", añade.

Así pues, ¿haber visitado una serie de lugares a los que no tenía ningún interés en ir, y haber probado cosas que "ni remotamente se habría planteado hacer", ha convertido a Levy en un viajero menos reacio?

La respuesta es "no". Pero señala que se está "abriendo a la idea de que quizá tengas que forzarte a salir e ir a algunos de estos lugares a los que quizá no habrías ido".

"Creo que en el fondo, entre la gente a la que le encanta viajar y explorar y que no ve la hora de salir y explorar nuevos países, nuevos terrenos y nuevas culturas y lo que sea. Les entusiasma", añade.

"Y a mí no. Esa es la diferencia. No es tanto que odies hacer algo. Es sólo la cuestión de '¿dónde está el factor de disfrute?".

Y aunque Levy subraya que hay pocas posibilidades de que se decida a ir de excursión al Himalaya en un futuro próximo, cree que se está convirtiendo en una persona más ilustrada al aceptar experiencias diferentes, por muy a regañadientes que sea.

"Si me preguntaran: '¿cuál es el lugar del mundo al que quieres ir?', diría: 'No tengo ese lugar'.

"Todavía no me apasiona viajar. Pero al menos estoy dispuesto a intentarlo".

