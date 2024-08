¿Por qué este fotógrafo prefiere ser llamado un <unk>activista visual<unk>

En Europa, una retrospectiva de Zanele Muholi se ha presentado en museos desde París y Berlín hasta Copenhague y Reikiavik, y recientemente se inauguró en el Tate Modern de Londres. Está en marcha al mismo tiempo que dos exposiciones en EE. UU.: "Zanele Muholi: Eye Me" en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, su primera gran exposición en la costa oeste (hasta el 11 de agosto), y una muestra de nuevas obras en la galería Southern Guild de Los Ángeles (hasta el 31 de agosto). Juntas, las obras expuestas abarcan desde las fotografías más conocidas de Muholi hasta sus nuevas esculturas de bronce.

Sin embargo, Muholi no se refiere a sí mismo como artista; en cambio, prefiere el término "activista visual", destacando cómo aboga por el cambio social. Por ejemplo, en 2002, Muholi comenzó a trabajar en su primera serie fotográfica, "Solo la mitad de la historia" (2002-2006), documentando a sobrevivientes de crímenes de odio en los townships de Sudáfrica. Al mismo tiempo, cofundó el Foro para el Empoderamiento de las Mujeres, la primera organización de derechos de las lesbianas negras de Sudáfrica. Aunque la Constitución posapartheid de 1996 de Sudáfrica prohibió la discriminación basada en la orientación sexual -el primer país en hacerlo así-, la violencia queerfóbica sigue siendo una amenaza constante.

"Muchas experiencias que la gente enfrenta y las actividades que tienen lugar deben ser documentadas para que tengamos un archivo adecuado, que no existía antes", dijo Muholi durante la inauguración de la exposición del Tate Modern. "Debes pensar en el futuro y en cómo el trabajo se convierte en un punto de referencia para los estudiosos y los educadores. Al caminar por la exposición -su mayor exposición en solitario hasta la fecha-"me distancio del trabajo", explicaron. "Quiero estar en la cabeza del espectador, preguntándome qué ven cuando miran este trabajo. ¿Dónde se colocan ellos mismos?"

Para la codirectora de la exposición, Carine Harmand, "el trabajo de Muholi es muy para y por la comunidad negra queer". Destaca una imagen de "Solo la mitad de la historia" que muestra a dos mujeres riendo mientras se prueban ropa: "Muestra alegría y resiliencia. Muholi nunca muestra a la gente como víctimas; las muestra como personas que viven, aman y se cuidan entre sí". En lugar de referirse a las personas en sus imágenes como "sujetos", Muholi las ve como "participantes".

En "Caras y fases", un archivo en curso de más de 600 retratos que comenzó en 2006, Muholi celebra a lesbianas negras, transgender y no binarias en hermosas y audaces imágenes en blanco y negro -150 de las cuales se exhiben en el Tate Modern. Otras series incluyen "Ser" -imágenes íntimas de parejas- y "Bellezas valientes", retratos de mujeres trans y no binarias, a menudo concursantes de certámenes de belleza, fotografiadas en el estilo de portadas de revistas de moda.

"Muholi es un artista que entendió temprano en su carrera el poder de la imagen fotográfica para representar a individuos y identidades marginadas", escribe Karin Hindsbo, directora del Tate Modern, en el catálogo de la exposición. "En el punto de su retrospectiva en 2024, la proliferación de imágenes fotográficas... hace que el estilo singular y el alcance activista del cuerpo de trabajo de Muholi sean aún más reconocibles como altamente significativos y pioneros".

perhaps most iconic is Muholi’s ongoing series of self-portraits, “Somnyama Ngonyama” — which translates as “Hail The Dark Lioness.” When Muholi’s show first opened at Tate Modern in 2020 (a run that was cut short due to the Covid lockdown), they explained: “When we document and photograph other people, we tend to forget about ourselves. I wanted to find an artistic expression to deal with the painful experiences that I was going through but drawing back to historical moments. I’m praising my ancestry.”

First started in 2012, the images often make use of imaginative props — from beaded necklaces and blankets to blown-up plastic gloves and felt-tip pens — while Muholi directly confronts the viewer with their gaze. For Harmand, the series is “an accumulation of experiences of Blackness. Each of the images has its own story — sometimes personal stories, sometimes historical events: colonial histories, apartheid, postcolonial histories of displacement, of violence, but also fetishization of the Black body.”

Muholi was born in 1972 in Umlazi, a South African township south-west of Durban. The youngest of eight children, their father died shortly after they were born. “I don’t come from a household where you’d be encouraged to become an artist,” they said. “I come from a space where you’re told that a professional is a nurse or a teacher, scientists and engineers.”

Someone who did encourage Muholi to pursue a creative path, however, was David Goldblatt, the late South African photographer best known for his portrayals of life during the time of Apartheid. In 2003, Muholi took a photography course at the Market Photo Workshop, the training institution founded by Goldblatt in Newtown, Johannesburg in 1989. “He was my mentor,” they said. “I learnt a lot from him.”

En reciprocidad, Muholi brinda apoyo a jóvenes sudafricanos. "Alguien me rescató y me salvó, así que siento que debo extender ese amor a la siguiente generación", dijeron. "Es importante". El 30 por ciento de las ventas de la obra de Muholi se destina a financiar proyectos filantrópicos. Hasta la fecha, esto ha incluido el apoyo a casi 100 personas para que estudien en el Market Photo Workshop y en la Orms Cape Town School of Photography. Desde 2020, el proyecto se ha definido como el Muholi Art Institute, "un instituto de arte móvil para jóvenes y artistas visuales emergentes de Sudáfrica", ofreciendo residencias, estudios y espacios expositivos.

En la inauguración de la exposición del Tate, Muholi se refirió a su obra multifacética como "cansada". Ajetreado por un vuelo de Los Ángeles a Londres, dijeron: "Queda mucho trabajo por hacer", mientras también reconocían el papel que juegan las instituciones principales en este trabajo. "El Tate es un gran negocio. Aquí se lleva a cabo mucha educación. Cuando los niños tienen acceso al arte desde una edad temprana, se convierten en mejores artistas y en adultos mejor informados".

Trevyn McGowan, cofundador de la galería Southern Guild con sede en Ciudad del Cabo y Los Ángeles, señala: "Muholi también ve su participación en sus exposiciones como vital. Aparecen una y otra vez".

La propia exposición de LA combina recientes adiciones a la serie "Somnyama Ngonyama" con esculturas de bronce que van desde lo clásicamente figurativo hasta un bronce de su clítoris, producido a una escala monumental. "Es un nuevo cuerpo de trabajo que habla sobre la visibilidad", dijo Muholi. "Quería ampliar la práctica y también aprender de esa expansión". Su nuevo material está cargado de referencias artísticas que son tanto canalizadas como subvertidas por Muholi. "Hay algo en esta enorme pieza de trabajo...", dijeron. "Es una forma en que se reclama el espacio. La gente no lo olvidará fácilmente".

Zanele Muholi se encuentra en la Tate Modern, Londres, hasta el 26 de enero de 2025, y en Southern Guild Los Ángeles hasta el 31 de agosto.

El estilo de las nuevas esculturas de bronce de Zanele Muholi difiere significativamente de sus renombradas fotografías, añadiendo una nueva dimensión a su obra.

La activismo visual de Muholi se extiende más allá de su fotografía, ya que ven a los participantes en sus imágenes como contribuyentes activos de su arte.

